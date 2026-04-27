FLINTA Dyke March: Η πρώτη αυτοοργανωμένη λεσβιακή πορεία της Αθήνας είναι γεγονός

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το Athens Pride και τα queer άτομα στην πρωτεύουσα έχουν ήδη ξεκινήσει να δίνουν το «παρών». Το μεσημέρι της Κυριακής έλαβε χώρα στην Αθήνα το 1ο αυτοοργανωμένο FLINTA Dyke March, δηλαδή η πρώτη λεσβιακή πορεία. Γυναίκες κάθε ηλικίας (αλλά και non-binary άτομα) συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αυδή του Μεταξουργείου και ύψωσαν πολύχρωμες ΛΟΑΤΚΙ+ σημαίες και πλακάτ με φεμινιστικά συνθήματα που δίνουν ορατότητα στη λεσβιακότητα.

Συνήθως η λεσβιακή ταυτότητα αποσιωπάται, υποβαθμίζεται, φετιχοποιείται και η λεσβιακή αορατότητα γίνεται διαχρονικό ζήτημα. Σε αυτή την αορατότητα αντιστέκεται η τοπική λεσβιακή κοινότητα, με την πρώτη αυτοοργανωμένη πορεία, με πολλά άτομα από χώρες του εξωτερικού να φωνάζουν συνθήματα και στα αγγλικά.

Τον ρυθμό στην πορεία έδιναν οι αθηναίες Dykes on Bikes που κόρναραν και άνοιγαν το δρόμο. «Λεσβία στη βία της πατριαρχίας» και «Welcome to the Dyke side» ήταν μόνο δύο από τα δεκάδες συνθήματα που ακούστηκαν στους δρόμους πέριξ του Μεταξουργείου και του Κεραμεικού, ενώ δεν έλειψαν και οι αναφορές στα τρανς δικαιώματα. Μάλιστα, η Λεσβιακή Ομάδα της Αθήνας -γνωστή και ως ΛΟΑ- είχε την τιμητική της με μια αφίσα που αποτύπωνε το «βυζιbility».

Στην ανακοίνωσή τους οι Carabiners Athens, που έκαναν και το κάλεσμα, τονίζουν ότι χρησιμοποιούν τον όρο «λεσβία/dyke» συμπεριληπτικά για να αναφερθούν σε όλες τις cis trans και intersex θηλυκότητες, καθώς και σε μη δυαδικά άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, bi, pansexual ή queer.

Ο όρος FLINTA δεν είναι απλώς ένα ακρωνύμιο, αλλά ένας τρόπος να ονομάζονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αποκλείονται συστημικά και σημαίνει Femininities, Lesbian, Intersex, Non-binary, Trans, Agender άτομα. Χρησιμοποιείται ως ένας πολιτικός και συλλογικός όρος. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι ο λεσβιακός φεμινισμός διακήρυττε ότι δεν αφορά αποκλειστικά την ομοφυλόφιλη επιθυμία, αλλά αποτελεί μια πολιτική στάση απέναντι στην πατριαρχική εξουσία.

Η πρώτη αυτοοργανωμένη λεσβιακή πορεία της Αθήνας ολοκληρώθηκε στο Beaver, με ένα πάρτι γεμάτο χρώματα. Η Αθήνα έγινε έτσι λίγο πιο συμπεριληπτική.