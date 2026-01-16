Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, νορβηγικό δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν άντρα για την οργάνωση θανατηφόρας επίθεσης σε ένα γκέι μπαρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Pride 2022 στο Όσλο, καταδικάζοντάς τον στην ανώτατη ποινή της χώρας, δηλαδή 30 χρόνια φυλάκιση.

Ο Αρφάν Μπατί, 48χρονος Νορβηγός πολίτης γεννημένος στο Όσλο, δικάστηκε με την κατηγορία της συνέργειας σε βαρύ τρομοκρατικό έγκλημα για τον σχεδιασμό της επίθεσης, παρόλο που βρισκόταν στο Πακιστάν τη στιγμή της επίθεσης.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν και οκτώ άλλα τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ένας ένοπλος, που ταυτοποιήθηκε ως ο Ιρανικής καταγωγής Νορβηγός Ζανιάρ Ματαπούρ, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα κέντρο της LGBTQ+ σκηνής του Όσλο, και σε ένα γειτονικό μπαρ στο κέντρο της πρωτεύουσας της Νορβηγίας.

Δεκάδες άλλοι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς στο χάος που ακολούθησε.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Ματαπούρ καταδικάστηκε για φόνο και βαριά τρομοκρατία για τη διενέργεια της επίθεσης και επίσης καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν χαρακτηριστεί ως ισλαμιστές.

Θα ασκήσει έφεση

Ο Μπάτι παραδώθηκε στη Νορβηγία το 2024 και παραμένει υπό κράτηση.

«Ο Μπάτι άσκησε αμέσως έφεση κατά της απόφασης και υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την επίθεση», δήλωσαν οι δικηγόροι του, Τζον Κρίστιαν Έλντεν και Μπερντ Χάιμπεργκ, σε δήλωση προς το Reuters.

Μια ανεξάρτητη έρευνα για την αντίδραση των αρχών κατέληξε το 2023 στο συμπέρασμα ότι η αστυνομία θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την επίθεση αν είχε ενεργήσει βάσει πληροφοριών από μια ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Δύο εμπειρογνώμονες της ψυχιατρικής εγκληματολογίας κατέληξαν στο δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι ο Μπατί πάσχει από σοβαρή αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας και πληροί τα κριτήρια της ψυχοπάθειας, αν και έκριναν ότι παραμένει ποινικά υπεύθυνος για τις πράξεις του.