Γαλλία: Το Πολεμικό Ναυτικό οδηγεί το ύποπτο ρωσικό δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Μασσαλία-Φος
Το GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου. Την υπόθεση ερευνά εισαγγελέας αρμόδιος για υποθέσεις ναυτικού δικαίου.
Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό ανάγκασε το τάνκερ GRINCH, με σημαία Κομορών, που κατασχέθηκε την Πέμπτη, να κατευθυνθεί προς το λιμάνι Μασσαλία-Φος. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται πηγή που παρακολουθεί την υπόθεση, εκεί θα παραμείνει για να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα.
Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας σταμάτησε και κατέλαβε το τάνκερ αμέσως μόλις εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω των Στενών του Γιβραλτάρ. Το τάνκερ φέρεται να υπόκειται σε κυρώσεις. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε καθώς υπάρχει η υποψία ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία. Και ότι στην πραγματικότητα ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.
New footage published by the French Navy from yesterday’s interception, boarding, and seizure of the stateless sanctioned crude oil tanker, M/T GRINCH – part of Russia’s Shadow Fleet – in the Western Mediterranean near the Strait of Gibraltar between Spain and Morocco. pic.twitter.com/hCL7U0csuR
— OSINTdefender (@sentdefender) January 23, 2026
Το τάνκερ GRINCH είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, που βρίσκεται στον αρκτικό κύκλο στις αρχές Ιανουαρίου.
Την υπόθεση έχει αναλάβει και ερευνά ο εισαγγελέας της Μασσαλίας, αρμόδιος για θέματα που σχετίζονται με το ναυτικό δίκαιο.
