Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υποδαυλίζουν τις «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» μετά την κατάληψη ενός δεξαμενόπλοιου που συνδεόταν με τη Μόσχα στον βόρειο Ατλαντικό, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού της Ουάσιγκτον με στόχο τις εξαγωγές βενεζουελάνικου αργού.

«Το γεγονός πως η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις είναι λυπηρό και ανησυχητικό», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανακοίνωση, καταγγέλλοντας τις «επικίνδυνες και ανεύθυνες» ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και τη συνέργεια της Βρετανίας στη σύλληψη του δεξαμενόπλοιου.

Από την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα πως η ενέργεια των ΗΠΑ να καταλάβει ξένα πλοία σε διεθνή ύδατα παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.

«Η Κίνα ήταν πάντα αντίθετη σε παράνομες μονομερείς κυρώσεις χωρίς τη βάση του διεθνούς δικαίου και χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Μάο Νινγκ σε συνέντευξη Τύπου.

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν χθες δύο δεξαμενόπλοια που συνδέονταν με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό ωκεανό, εκ των οποίων το ένα έφερε ρωσική σημαία.

Η επίσημη πρώτη απάντηση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών για την κατάληψη του τάνκερ

«Στις 24 Δεκεμβρίου 2025, το σκάφος έλαβε προσωρινή άδεια να πλέει υπό τη σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκδόθηκε βάσει της ρωσικής νομοθεσίας και του διεθνούς δικαίου.

Σήμερα, περίπου στις 15:00 ώρα Μόσχας, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβιβάστηκε στο πλοίο σε ανοικτή θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων οποιουδήποτε κράτους και η επικοινωνία με το πλοίο διακόπηκε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, στα ύδατα της ανοικτής θάλασσας ισχύει καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοΐας και κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει βία κατά πλοίων που έχουν καταχωριστεί νόμιμα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών».

Σύμφωνα με την εfημερίδα «i», η Βρετανία συμμετείχε στην επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση του τάνκερ. Αναφέρει ότι στην επιχείρηση συνέβαλαν αεροσκάφη της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι βρετανικές αεροπορικές βάσεις χρησιμοποιήθηκαν ως εξέδρες εκτόξευσης για στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ.