Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις
Κόσμος 22 Ιανουαρίου 2026 | 18:09

Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό τάνκερ που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τη Μόσχα

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» είπε ο Μακρόν.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση του Μακρόν:

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, έκανε σκληρή κριτική στην Ευρώπη που δεν προχωρεί σε κυρώσεις στα ρωσικά πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο και έτσι χρηματοδοτούν τον πόλεμο κατά της χώρας του.

«Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατασχέσει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν το κάνει;», αναρωτήθηκε στην ομιλία του στο Νταβός.

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
