Μακρόν: Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό τάνκερ που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από τη Μόσχα

«Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» είπε ο Μακρόν.

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

«Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανάρτηση του Μακρόν:

We will not tolerate any violation. This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag. The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πρόεδρος της Ουκρανίας, έκανε σκληρή κριτική στην Ευρώπη που δεν προχωρεί σε κυρώσεις στα ρωσικά πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο και έτσι χρηματοδοτούν τον πόλεμο κατά της χώρας του.

«Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατασχέσει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν το κάνει;», αναρωτήθηκε στην ομιλία του στο Νταβός.