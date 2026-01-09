Οι ΗΠΑ προχωρούν στην κατάληψη ενός ακόμα τάνκερ στην Καραϊβική, του Olina.

Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει ότι η Βενεζουέλα παραμένει σε «καραντίνα» όσον αφορά τις εξαγωγές πετρελαίου

Όπως αναφέρει το Reuters, το τάνκερ βρίσκεται κοντά στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και, ενώ πρόκειται για την πέμπτη παρόμοια αμερικάνικη επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες αφού οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⭕ U.S. forces are seizing the «Olina» a Russian-linked & China-registered (US sanctioned) oil tanker off Venezuela’s coast. https://t.co/PRD64JIBVU pic.twitter.com/R00vvHh6WR — MenchOsint (@MenchOsint) January 9, 2026

Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis έφερε ψευδώς τη σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή όταν κατασχέθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγή από τον ναυτιλιακό κλάδο της ναυτιλίας που γνωρίζει για το θέμα.

Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν δύο Ρώσους από το πλήρωμα του τάνκερ Marinera

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και απελευθέρωσε δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του τάνκερ με ρωσική σημαία, που συνέλαβαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό.

«Σε απάντηση στο αίτημά μας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Marinera», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» της Μόσχας.