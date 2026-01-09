newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ: Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina στην Καραϊβική
Κόσμος 09 Ιανουαρίου 2026 | 15:20

ΗΠΑ: Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina στην Καραϊβική

Το τάνκερ Olina είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν την προσπάθεια να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας της Νότιας Αμερικής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Spotlight

Οι ΗΠΑ προχωρούν στην κατάληψη ενός ακόμα τάνκερ στην Καραϊβική, του Olina.

Η Ουάσινγκτον έχει ανακοινώσει ότι η Βενεζουέλα παραμένει σε «καραντίνα» όσον αφορά τις εξαγωγές πετρελαίου

Όπως αναφέρει το Reuters, το τάνκερ βρίσκεται κοντά στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο και, ενώ πρόκειται για την πέμπτη παρόμοια αμερικάνικη επιχείρηση τις τελευταίες εβδομάδες αφού οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ελέγξουν τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, όπως δήλωσε σήμερα αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Το Olina, το οποίο σύμφωνα με τη δημόσια βάση δεδομένων ναυτιλίας Equasis έφερε ψευδώς τη σημαία του Ανατολικού Τιμόρ, είχε προηγουμένως αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα και είχε επιστρέψει στην περιοχή όταν κατασχέθηκε την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγή από τον ναυτιλιακό κλάδο της ναυτιλίας που γνωρίζει για το θέμα.

Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν δύο Ρώσους από το πλήρωμα του τάνκερ Marinera

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και απελευθέρωσε δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του τάνκερ με ρωσική σημαία, που συνέλαβαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό.

«Σε απάντηση στο αίτημά μας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Marinera», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» της Μόσχας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Mercosur: Εγκρίθηκε από την ΕΕ

Mercosur: Εγκρίθηκε από την ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

Κεντρικές συνήθειες: Ποιες είναι και πώς σας βοηθούν να κατακτήσετε υγεία κι ευεξία

World
Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

Κριστίν Λαγκάρντ: Πείτε με «Μαντάμ Κρίση»

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Υεμένη: «Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου αυτοδιαλύεται», λέει αξιωματούχος των αυτονομιστών
Συνομιλίες στο Ριάντ 09.01.26

«Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου αυτοδιαλύεται», λέει αξιωματούχος των αυτονομιστών στην Υεμένη

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τα μέλη της αυτονομιστικής οργάνωσης στην Υεμένη που δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική
Ανακοίνωση 09.01.26

Τραμπ: «Ακύρωσα το δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα» – Παραμένει ο αμερικανικός στόλος στην Καραϊβική

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την, αποφασισμένη όπως είπε, δεύτερη επίθεση στη Βενεζουέλα καλωσορίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης της χώρας «απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους»

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»
Κινούμενη άμμος 09.01.26

Πού τελειώνει το «Δόγμα Ντονρόε»; – H Κούβα ως ο επόμενος «αδύναμος κρίκος»

Εκτοξεύοντας ένθεν κακείθεν απειλές μετά την ωμή παρέμβαση στη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει τα «ρέστα» της σε καθεστωτική ανατροπή στην κομμουνιστική Κούβα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας
Κόσμος 09.01.26

Το πετρέλαιο ίσως δεν είναι ο μόνος πόρος που εποφθαλμιά ο Τραμπ – Τι άλλο κρύβει το υπέδαφος της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου, τα ένατα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου και τεράστια ανεκμετάλλευτα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρυσού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
Επικαιρότητα 09.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς (The Left) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη

Σύνταξη
Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
Στα άκρα 09.01.26

Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του

Στα άκρα έχει φτάσει η σχέση του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια, καθώς η μόνη επικοινωνία που έχουν οι δύο πλευρές είναι μέσω δικηγόρων.

Σύνταξη
Έρευνα: Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι
Έρευνα 09.01.26

Σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι σκέφτονται να αλλάξουν δουλειά το 2026 αλλά νιώθουν απροετοίμαστοι - Τα στοιχεία

Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι το 2026 προμηνύεται μια ταραχώδης χρονιά για τους εργαζομένους, αλλά οι καινοτομίες στην εποχή της AI υπόσχονται και θετικές εξελίξεις για όσους ψάχνουν δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»
Euroleague 09.01.26

Πάντερ: «Στον Ολυμπιακό μου έλεγαν ότι δεν κάνω για αυτό το επίπεδο»

Ο Κέβιν Πάντερ έδωσε συνέντευξη στο «Mozzartsport» και μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Ελλάδα, την αμφισβήτηση που δέχθηκε, αλλά και την πορεία που τον οδήγησε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως
«Δεν είμαι μάγισσα» 09.01.26

Μαρία Στιούαρτ: Το τελευταίο γράμμα της «καταδικασμένης βασίλισσας» επιστρέφει στο φως

Λίγο πριν ανέβει στην εξέδρα της εκτέλεσης, η Μαρία Στιούαρτ έγραψε το τελευταίο της γράμμα. Όχι ως πράξη απόγνωσης, αλλά ως ύστατη προσπάθεια να ελέγξει την εικόνα της και τη θέση της στην Ιστορία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κραν Μοντανά: Στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Θρήνος για τους 40 νεκρούς
Ελλάδα 09.01.26

Κραν Μοντανά: Στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Θρήνος για τους 40 νεκρούς

Οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά δεν απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά την είσοδό τους νωρίτερα στο γραφείο του εισαγγελέα στη γειτονική πόλη Σιόν

Σύνταξη
«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»
Ποδόσφαιρο 09.01.26

«Φαβορί για τον Καρέτσα η Τσέλσι του Ροσένιορ»

Η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Τσέλσι από τον Λίαμ Ροσένιορ έχει φέρει τους «μπλε» σε θέση φαβορί για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη – Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»
Νέες δηλώσεις 09.01.26

Μαίνεται η κόντρα Καιρίδη - Δένδια: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή, κάνει κάτι άστοχο και ατυχές»

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε με δηλώσεις του στα όσα έγιναν την Πέμπτη στη Βουλή - «Στηρίζουμε» τον Δένδια, αλλά «τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές»

Σύνταξη
Κρήτη: «Υποβολιμιαίες κατηγορίες» – Ο δικηγόρος των γονέων που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους
«Δεν ευσταθούν» 09.01.26

«Υποβολιμιαίες κατηγορίες» - Ο δικηγόρος των γονέων που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους στο Ηράκλειο

«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό για τις βαρύτατες αυτές κατηγορίες» δήλωσε ο δικηγόρος του ζευγαριού στην Κρήτη - Η μητέρα έφτασε στα δικαστήρια στις 11:00 το μεσημέρι προκειμένου να απολογηθεί

Σύνταξη
Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!
Τένις 09.01.26

Τα Grand Slam αξίζουν 1,5 δισ. τον χρόνο!

Οι παίκτες ζητούν μεγαλύτερο μερίδιο από τα έσοδα των Major, ενώ η Ρώμη επιχειρεί να σπάσει το μονοπώλιο των τεσσάρων Slam. Το σύστημα πιέζεται όσο ποτέ – αγωνιστικά, οικονομικά και πολιτικά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Δικογραφία για το περιστατικό με τρακτέρ που μπήκαν στην ΕΟ στη Νεμέα – Τι λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 09.01.26

Δικογραφία για το περιστατικό με τρακτέρ που μπήκαν στην ΕΟ στη Νεμέα - Τι λέει η Δημογλίδου

Οι αγρότες θα συναντηθούν την Τρίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σήμερα κάποια από τα μπλόκα ανοίγουν τη διέλευση με τα τρακτέρ να παραμένουν παραταγμένα στην άκρη του δρόμου

Σύνταξη
Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας
Διαχείριση απορριμμάτων 09.01.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία της Μ.Ε.Β.Α. Άμφισσας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση έγκρισης του 1ου ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος διάθεσης πόρων από το τέλος ταφής, για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων.

Σύνταξη
Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»
Πολιτική Γραμματεία 09.01.26

Αποστάσεις Νίκου Παναγιωτόπουλου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις: «Με προβληματίζει το εύρος των αντιδράσεων»

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος ζητά να υπάρξουν μεταβατικές ρυθμίσεις για τους υπαξιωματικούς

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υεμένη: «Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου αυτοδιαλύεται», λέει αξιωματούχος των αυτονομιστών
Συνομιλίες στο Ριάντ 09.01.26

«Το Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου αυτοδιαλύεται», λέει αξιωματούχος των αυτονομιστών στην Υεμένη

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από τα μέλη της αυτονομιστικής οργάνωσης στην Υεμένη που δεν συμμετέχουν στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα
Euroleague 09.01.26

Ολυμπιακός: Διαθέσιμος για το ματς με τη Μπάγερν ο Ταϊρίκ Τζόουνς, δηλώθηκε και στο πρωτάθλημα

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι με τη Μπάγερν το βράδυ της Παρασκευής και όλα δείχνουν ότι θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα». Δηλώθηκε και στη λίστα ξένων για το ελληνικό πρωτάθλημα ο Αμερικανός σέντερ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο