Ρωσία: Οι ΗΠΑ απελευθέρωσαν δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του τάνκερ που είχαν καταλάβει
Τι δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, για το τάνκερ που είχαν καταλάβει οι ΗΠΑ
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε το αίτημά της και απελευθέρωσε δύο Ρώσους, μέλη του πληρώματος του τάνκερ με ρωσική σημαία που συνέλαβαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ στον Βόρειο Ατλαντικό.
H Ουάσινγκτον είχε ανακοινώσει ότι «θα ασκηθεί δίωξη στο πλήρωμα» του τάνκερ
«Σε απάντηση στο αίτημά μας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήρε την απόφαση να απελευθερώσει δύο Ρώσους πολίτες, μέλη του πληρώματος του πετρελαιοφόρου Marinera», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της, εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη» της Μόσχας.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Russia’s Foreign Ministry says the two Russian sailors on board the tanker Marinera have been released by US authorities following a formal request from Moscow. The vessel was seized by US forces in the North Atlantic on January 7 and diverted toward Scotland, with the UK later… pic.twitter.com/lubAB46zsm
— Brian McDonald (@27khv) January 9, 2026
Το πλοίο συνελήφθη την Τετάρτη από τις ΗΠΑ
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πλοίο συνελήφθη την Τετάρτη από τις αμερικανικές αρχές, οι οποίες το κατηγορούν ότι ανήκει στον «σκιώδη στόλο» που εξυπηρετεί στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μεταφέροντας πετρέλαιο της Βενεζουέλας, της Ρωσίας και του Ιράν, και ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία.
Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το πλοίο εξασφάλισε προσωρινή άδεια να πλέει υπό ρωσική σημαία.
Ο ειδικός απεσταλμένος της Μόσχας Κίριλ Ντμίτριεφ δήλωσε σήμερα στο Telegram ότι ο πρόεδρος Τραμπ «πήρε την απόφαση να απελευθερώσει όλους τους Ρώσους» που επέβαιναν στο Marinera.
H Ουάσινγκτον είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι «θα ασκηθεί δίωξη στο πλήρωμα».
Η Ρωσία είχε κατηγορήσει χθες, Πέμπτη, τις ΗΠΑ ότι υποδαυλίζουν «στρατιωτικές και πολιτικές εντάσεις» και είχε εκφράσει ανησυχίες ότι «η Ουάσινγκτον είναι διατεθειμένη να προκαλέσει σοβαρές διεθνείς κρίσεις».
