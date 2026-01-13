Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση με drone σε ελληνόκτητα τάνκερ – Τι συνέβη
Οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες
Πληροφορίες ότι ελληνόκτητα τάνκερ δέχθηκαν επίθεση από drones το πρωί της Τρίτης, στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.
Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Delta Harmony και για το πετρελαιοφόρο Matilda.
Τα δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg.
Δεν είναι ακόμη σαφές αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από εναέρια ή θαλάσσια drones, ή από συνδυασμό και των δύο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony» , η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα. Τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να πλέουν προς νότια κατεύθυνση.
Το πετρελαιοφόρο «Delta Harmony» διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο στο Tengizchevroil. Το πετρελαιοφόρο «Matilda», που επίσης χτυπήθηκε από τα drones, διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο στο Karachaganak, πρόσθεσαν.
