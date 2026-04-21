Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21 Απριλίου 2026, 17:00

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Τις συγκεχυμένες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «Αθήνα και Αττική πνίγονται καθημερινά από το κυκλοφοριακό, αλλά ουδείς στην κυβέρνηση γνωρίζει πλέον πότε θα ολοκληρωθεί» η συγκεκριμένη γραμμή.

«Πότε συγκεκριμένα θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό ολοκληρωμένη η Γραμμή 4; Το 2029, δηλαδή στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός; Το 2032, όπως λέει η Ελληνικό Μετρό Α.Ε.; Το 2034, όπως έχει ζητήσει ήδη ο ανάδοχος του έργου;», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ερώτησή τους στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Γερουλάνος , Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Χρηστίδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς και ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα υποδομών και μεταφορών του Κινήματος, Τάσος Νικολαΐδης.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παραθέτουν σειρά στοιχείων αναφορικά με τις σοβαρότατες καθυστερήσεις που προέκυψαν στην κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, παρά τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις για έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ υπογραμμίζουν και τις αρνητικότατες συνέπειες των καθυστερήσεων στις μελλοντικές επεκτάσεις της προς Ίλιον, Πετρούπολη, Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ήδη από τον Ιούνιο του 2024 απευθύνει ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το αν ισχύει η κατηγορηματική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 18 Απριλίου 2023, ότι «μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Γραμμή 4 θα είναι έτοιμη».

«Η απάντηση του υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ήταν σαφέστατη: ‘Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι η 20ή Ιουνίου 2029’», υπενθυμίζουν και σχολιάζουν πως «ούτε δύο χρόνια δεν πέρασαν από τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και παρά τις κατηγορηματικές δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού που δεν έχουν ανασκευαστεί, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που δεινοπαθούν καθημερινά από το κυκλοφοριακό πληροφορήθηκαν εμβρόντητοι φέτος τον Απρίλιο ότι η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό θα καθυστερήσει τουλάχιστον 3 χρόνια. Την ίδια ώρα που η κατασκευάστρια κοινοπραξία ζητάει ακόμα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στην παράδοση του έργου, με τη συνολική καθυστέρηση να ανέρχεται σε 5 χρόνια».

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά «ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου».

Συγκεκριμένα, η Γραμμή 4Β (Επέκταση προς Πετρούπολη), η οποία προβλέπει τη σύνδεση του Άλσους Βεΐκου με την Πετρούπολη μέσω Γαλατσίου, Κυψέλης, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίων Αναργύρων και Ιλίου, εξαρτάται άμεσα από την πρόοδο του πρώτου τμήματος, υπογραμμίζουν, σημειώνοντας ότι «η καθυστέρηση αυτή καταδικάζει τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας σε περαιτέρω συγκοινωνιακή απομόνωση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος του έργου και θέτει σε κίνδυνο τις χρηματοδοτήσεις».

Επίσης, σύμφωνα με το επίσημο Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό της Ελληνικό Μετρό, η Γραμμή 4 περιλαμβάνει και επέκταση προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη, δηλαδή προς περιοχές του Νότιου Τομέα που παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο μετρό, αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους, για να επισημάνουν πως «η διαρκής μετάθεση της ολοκλήρωσης του βασικού τμήματος δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και για τη χρονική ωρίμανση, τη χρηματοδοτική προτεραιοποίηση και εν τέλει την ίδια τη βούληση υλοποίησης του νότιου αυτού σκέλους».

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση

«Δεδομένης της κομβικής σημασίας της Γραμμής 4 για μία πρωτεύουσα που ζει καθημερινά έναν κυκλοφοριακό εφιάλτη», οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέτουν και πάλι μία στοχευμένων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση:

»1. Πότε συγκεκριμένα θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό ολοκληρωμένη η Γραμμή 4; Το 2029, δηλαδή στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας όπως είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός; Το 2032 όπως λέει η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.; Το 2034 όπως έχει ζητήσει ήδη ο Ανάδοχος του έργου;

»2. Πώς ακριβώς επιμερίζεται η ευθύνη καθυστέρησης υλοποίησης του έργου; Ποιος ακριβώς είναι ο βαθμός ευθύνης του κυρίου του έργου, δηλαδή του ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου του έργου, δηλαδή της κατασκευαστικής κοινοπραξίας;

»3. Μπορείτε, βάσει του εκτιμώμενου επιμερισμού της ευθύνης καθυστέρησης μεταξύ του κύριου του έργου και του αναδόχου του έργου, να υπολογίσετε, τόσο στο δυσμενέστερο όσο και στο πιο αισιόδοξο σενάριο καθυστερήσεων, την οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου λόγω απαιτήσεων του αναδόχου λόγω μη έγκαιρης παράδοσης ελεύθερων χώρων εργασίας από τον κύριο του έργου αλλά και ενδεχόμενων ρητρών καθυστέρησης λόγω ευθυνών του αναδόχου;

»4. Δεδομένου ότι η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ήδη επιρρίπτει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέρος την καθυστερήσεων στην Ανάδοχο κοινοπραξία, φτάνοντας μέχρι του σημείου να υποστηρίζει πως η τελευταία «προσπαθεί τεχνηέντως να αυξήσει τον χρόνο κατασκευής του έργου», ποιοι ακριβώς ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να απορρίψετε την απόφαση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. για επιστροφή του πριμ του άρθρου 154 του ν. 4938/2022, μέσω συμψηφισμού με επόμενες πιστοποιήσεις της σύμβασης;

»5. Πώς επηρεάζει η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του βασικού τμήματος της Γραμμής 4 την έναρξη των διαδικασιών για τις μελλοντικές επεκτάσεις της, τόσο προς Ίλιον και Πετρούπολη όσο και προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη;

»6. Ποιος είναι σήμερα ο βαθμός μελετητικής ωρίμανσης της επέκτασης Ευαγγελισμός – Βύρωνας – Άνω Ηλιούπολη; Ποιες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, ποιες εκκρεμούν και ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω προώθησή της;

»7. Παραμένει η επέκταση προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη στον ενεργό σχεδιασμό και στη χρηματοδοτική προτεραιοποίηση του Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ή έχει μετατεθεί για απροσδιόριστο χρόνο υπέρ άλλων επεκτάσεων του δικτύου;

»8. Προτίθεται το υπουργείο να παρουσιάσει επικαιροποιημένο, ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης των μέσων σταθερής τροχιάς για τον Νότιο Τομέα της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολης, με σαφές χρονοδιάγραμμα, φάσεις ωρίμανσης και χρηματοδοτικά εργαλεία;

»9. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίζει την επέκταση προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη ως πραγματικό έργο προς υλοποίηση ή την έχει ήδη εγκαταλείψει σιωπηρά από τον άμεσο σχεδιασμό της;

»10. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου;

»11. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά ή τεχνικά κωλύματα και να μη μεταφερθεί η ολοκλήρωση της γραμμής προς τα Βορειοδυτικά στο απώτερο μέλλον;».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Νέα απειλή Τραμπ: Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες – Η εκεχειρία δεν θα παραταθεί

Νέα απειλή Τραμπ: Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες – Η εκεχειρία δεν θα παραταθεί

inWellness
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Σύνταξη
inTown
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Σύνταξη
Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Επικαιρότητα 21.04.26

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
Πολιτική 21.04.26

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Σύνταξη
Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Επικαιρότητα 21.04.26

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

Σύνταξη
ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με "λαγό" τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με "λαγό" τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΚΚΕ: Καθυστερημένη η παραίτηση του «πτυχιούχου» στη συγκάλυψη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, Λαζαρίδη

«Αποδεικνύεται ότι προαπαιτούμενο για κάθε μέλος της κυβέρνησης ήταν και είναι πάνω από όλα το 'πτυχίο' στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής», σχολιάζει δηκτικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 18.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η παραίτηση Λαζαρίδη υπογραμμίζει πόσο αδύναμος είναι ο πρωθυπουργός

«Τελικά ο κ. Λαζαρίδης άνοιξε μόνος του την πόρτα της εξόδου, αφού η ομολογία του ότι εξαπάτησε το δημόσιο δεν ήταν για τον κ. Μητσοτάκη λόγος αποπομπής», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου
Επικαιρότητα 18.04.26

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «λάσπη και συκοφαντία» – Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Την παραίτησή του από την κυβέρνηση υπέβαλε ο Μακάριος Λαζαρίδης, μετά και την καταλυτική παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη, αλλά και τις διαστάσεις που παίρνει το θέμα με συνεχώς νέες αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες του Λαζαρίδη, αλλά και τις ποινικές προεκτάσεις των παράτυπων διορισμών του στο Δημόσιο. Έκθετο παραμένει το Μαξίμου

Σύνταξη
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Coco.gg 21.04.26

Οργή - Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Έφη Αλεβίζου
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Σύνταξη
Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

