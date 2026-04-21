ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Τις συγκεχυμένες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «Αθήνα και Αττική πνίγονται καθημερινά από το κυκλοφοριακό, αλλά ουδείς στην κυβέρνηση γνωρίζει πλέον πότε θα ολοκληρωθεί» η συγκεκριμένη γραμμή.

«Πότε συγκεκριμένα θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό ολοκληρωμένη η Γραμμή 4; Το 2029, δηλαδή στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, όπως είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός; Το 2032, όπως λέει η Ελληνικό Μετρό Α.Ε.; Το 2034, όπως έχει ζητήσει ήδη ο ανάδοχος του έργου;», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ερώτησή τους στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου, Παύλος Γερουλάνος , Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Χρηστίδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς και ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα υποδομών και μεταφορών του Κινήματος, Τάσος Νικολαΐδης.

Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παραθέτουν σειρά στοιχείων αναφορικά με τις σοβαρότατες καθυστερήσεις που προέκυψαν στην κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό, παρά τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις για έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενώ υπογραμμίζουν και τις αρνητικότατες συνέπειες των καθυστερήσεων στις μελλοντικές επεκτάσεις της προς Ίλιον, Πετρούπολη, Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη.

Υπενθυμίζεται ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν ήδη από τον Ιούνιο του 2024 απευθύνει ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το αν ισχύει η κατηγορηματική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 18 Απριλίου 2023, ότι «μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η Γραμμή 4 θα είναι έτοιμη».

«Η απάντηση του υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ήταν σαφέστατη: ‘Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου, η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσής του είναι η 20ή Ιουνίου 2029’», υπενθυμίζουν και σχολιάζουν πως «ούτε δύο χρόνια δεν πέρασαν από τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου και παρά τις κατηγορηματικές δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού που δεν έχουν ανασκευαστεί, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες που δεινοπαθούν καθημερινά από το κυκλοφοριακό πληροφορήθηκαν εμβρόντητοι φέτος τον Απρίλιο ότι η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό θα καθυστερήσει τουλάχιστον 3 χρόνια. Την ίδια ώρα που η κατασκευάστρια κοινοπραξία ζητάει ακόμα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στην παράδοση του έργου, με τη συνολική καθυστέρηση να ανέρχεται σε 5 χρόνια».

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά «ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου».

Συγκεκριμένα, η Γραμμή 4Β (Επέκταση προς Πετρούπολη), η οποία προβλέπει τη σύνδεση του Άλσους Βεΐκου με την Πετρούπολη μέσω Γαλατσίου, Κυψέλης, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίων Αναργύρων και Ιλίου, εξαρτάται άμεσα από την πρόοδο του πρώτου τμήματος, υπογραμμίζουν, σημειώνοντας ότι «η καθυστέρηση αυτή καταδικάζει τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας σε περαιτέρω συγκοινωνιακή απομόνωση, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος του έργου και θέτει σε κίνδυνο τις χρηματοδοτήσεις».

Επίσης, σύμφωνα με το επίσημο Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό της Ελληνικό Μετρό, η Γραμμή 4 περιλαμβάνει και επέκταση προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη, δηλαδή προς περιοχές του Νότιου Τομέα που παραμένουν μέχρι σήμερα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο μετρό, αναφέρουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους, για να επισημάνουν πως «η διαρκής μετάθεση της ολοκλήρωσης του βασικού τμήματος δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και για τη χρονική ωρίμανση, τη χρηματοδοτική προτεραιοποίηση και εν τέλει την ίδια τη βούληση υλοποίησης του νότιου αυτού σκέλους».

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση

«Δεδομένης της κομβικής σημασίας της Γραμμής 4 για μία πρωτεύουσα που ζει καθημερινά έναν κυκλοφοριακό εφιάλτη», οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θέτουν και πάλι μία στοχευμένων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση:

»1. Πότε συγκεκριμένα θα παραδοθεί στο επιβατικό κοινό ολοκληρωμένη η Γραμμή 4; Το 2029, δηλαδή στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας όπως είχε δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός; Το 2032 όπως λέει η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.; Το 2034 όπως έχει ζητήσει ήδη ο Ανάδοχος του έργου;

»2. Πώς ακριβώς επιμερίζεται η ευθύνη καθυστέρησης υλοποίησης του έργου; Ποιος ακριβώς είναι ο βαθμός ευθύνης του κυρίου του έργου, δηλαδή του ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου του έργου, δηλαδή της κατασκευαστικής κοινοπραξίας;

»3. Μπορείτε, βάσει του εκτιμώμενου επιμερισμού της ευθύνης καθυστέρησης μεταξύ του κύριου του έργου και του αναδόχου του έργου, να υπολογίσετε, τόσο στο δυσμενέστερο όσο και στο πιο αισιόδοξο σενάριο καθυστερήσεων, την οικονομική επιβάρυνση του δημοσίου λόγω απαιτήσεων του αναδόχου λόγω μη έγκαιρης παράδοσης ελεύθερων χώρων εργασίας από τον κύριο του έργου αλλά και ενδεχόμενων ρητρών καθυστέρησης λόγω ευθυνών του αναδόχου;

»4. Δεδομένου ότι η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ήδη επιρρίπτει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέρος την καθυστερήσεων στην Ανάδοχο κοινοπραξία, φτάνοντας μέχρι του σημείου να υποστηρίζει πως η τελευταία «προσπαθεί τεχνηέντως να αυξήσει τον χρόνο κατασκευής του έργου», ποιοι ακριβώς ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να απορρίψετε την απόφαση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. για επιστροφή του πριμ του άρθρου 154 του ν. 4938/2022, μέσω συμψηφισμού με επόμενες πιστοποιήσεις της σύμβασης;

»5. Πώς επηρεάζει η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του βασικού τμήματος της Γραμμής 4 την έναρξη των διαδικασιών για τις μελλοντικές επεκτάσεις της, τόσο προς Ίλιον και Πετρούπολη όσο και προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη;

»6. Ποιος είναι σήμερα ο βαθμός μελετητικής ωρίμανσης της επέκτασης Ευαγγελισμός – Βύρωνας – Άνω Ηλιούπολη; Ποιες μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, ποιες εκκρεμούν και ποιο είναι το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για την περαιτέρω προώθησή της;

»7. Παραμένει η επέκταση προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη στον ενεργό σχεδιασμό και στη χρηματοδοτική προτεραιοποίηση του Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό Α.Ε. ή έχει μετατεθεί για απροσδιόριστο χρόνο υπέρ άλλων επεκτάσεων του δικτύου;

»8. Προτίθεται το υπουργείο να παρουσιάσει επικαιροποιημένο, ενιαίο και συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης των μέσων σταθερής τροχιάς για τον Νότιο Τομέα της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολης, με σαφές χρονοδιάγραμμα, φάσεις ωρίμανσης και χρηματοδοτικά εργαλεία;

»9. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίζει την επέκταση προς Βύρωνα και Άνω Ηλιούπολη ως πραγματικό έργο προς υλοποίηση ή την έχει ήδη εγκαταλείψει σιωπηρά από τον άμεσο σχεδιασμό της;

»10. Υπάρχει κίνδυνος απώλειας κονδυλίων από ευρωπαϊκά προγράμματα λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου;

»11. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά ή τεχνικά κωλύματα και να μη μεταφερθεί η ολοκλήρωση της γραμμής προς τα Βορειοδυτικά στο απώτερο μέλλον;».