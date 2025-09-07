newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων
Ελλάδα 07 Σεπτεμβρίου 2025

Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων

Ο Μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τον σταθμό Ελικώνος θα συνεχίσει προς Κυψέλη και ακολούθως προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι

Περίπου στα τέλη του 2029 αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα για την Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας για να παραδοθεί στη συνέχεια στους πολίτες, δίνοντας ακόμα περισσότερες επιλογές στις μετακινήσεις τους στον αστικό ιστό. Τα έργα για την κατασκευή της γραμμής συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και εάν δεν προκύψουν απρόβλεπτες κατασκευαστικές δυσκολίες, η ολοκλήρωσή τους, βάσει και της συμβατικής υποχρέωσης, ορίζεται στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η Νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας «Άλσος Βεΐκου-Γουδή» προβλέπει την επέκτασή της και σε άλλες περιοχές

Ο μετροπόντικας (ΤΒΜ) «Νίκη» ξεκίνησε την διαδρομή του από το Φρέαρ ΤΒΜ Άλσος Βεΐκου και την παρούσα στιγμή έχει ξεπεράσει τον Σταθμό Γαλάτσι και βρίσκεται κοντά στον επόμενο Σταθμό Ελικώνος έχοντας ήδη κατασκευάσει περίπου 1.900 μέτρα έτοιμης σήραγγας.

Μετά τον σταθμό Ελικώνος και αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του προς τον Σταθμό Κυψέλη. Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τους σταθμούς Δικαστήρια, μετά στον σταθμό Αλεξάνδρας και στους 3 σημαντικούς σταθμούς Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι.

Η πορεία του προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, βγαίνοντας από το ειδικό φρέαρ Ευαγγελισμός που υπάρχει στην περιοχή του σταθμού Ευαγγελισμός.

Ο δεύτερος μετροπόντικας (ΤΒΜ) «Αθηνά» ξεκίνησε την διαδρομή του από το Φρέαρ ΤΒΜ Κατεχάκη και την παρούσα στιγμή έχει ξεπεράσει τον Σταθμό Πανεπιστημιούπολη και κατευθύνεται στον Σταθμό Καισαριανή έχοντας κατασκευάσει περίπου 3.700 μέτρα έτοιμης σήραγγας.

Στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στον νέο σταθμό Ευαγγελισμός, με την πορεία του να ολοκληρώνεται έως το τέλος του 2025 ή τις αρχές του 2026, βγαίνοντας από το ειδικό φρέαρ Ευαγγελισμός που υπάρχει στην περιοχή του σταθμού Ευαγγελισμός.

Για οικονομία χρόνου οι μετροπόντικες διέρχονται από τους μελλοντικούς σταθμούς χωρίς αυτοί να έχουν διανοιχθεί και το ίδιο προβλέπεται για τους επόμενους.

Στον σταθμό Πανεπιστημιούπολη υπάρχει σε εξέλιξη αρχαιολογική έρευνα (έχει βρεθεί μια αρχαία οδός), στον σταθμό Γουδή ολοκληρώθηκαν οι αρχαιολογικές ανασκαφέςν αλλά βρέθηκε ένας κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ και εξετάζεται η βέλτιστη επιλογή, και στον σταθμό Ευαγγελισμός υφίσταται η γνωστή προσφυγή για το πάρκο Ριζάρη ενώ έχει προστεθεί και η αντίθεση του Δήμου Αθηναίων.

Στους σταθμούς Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ζωγράφου, Καισαριανή, Ιλίσια βρισκόμαστε στην φάση όπου τα έργα κατασκευής των σταθμών είναι σε εξέλιξη, ενώ πρόσφατα παραδόθηκαν στην ανάδοχο κοινοπραξία κατασκευής και οι σταθμοί Εξάρχεια και Ζωγράφου.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμά, εκτός και εάν προκύψουν απρόβλεπτες κατασκευαστικές δυσκολίες, η ολοκλήρωση των έργων βάσει της συμβατικής υποχρέωσης ορίζεται στα τέλη του 2029.

Επέκταση της Γραμμής 2 του Μετρό προς Ίλιον

Η επέκταση που υλοποιείται την παρούσα στιγμή στην Αττική είναι αυτή της Γραμμής 2 προς Ίλιον, μήκους περίπου 4 χλμ με 3 σταθμούς (Παλατιανή, Ίλιον και Αγ. Νικόλαος). Παράλληλα στο ίδιο έργο έχει ενταχθεί και η επέκταση και εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα καθώς και η αναβάθμιση – αντικατάσταση των υφιστάμενων Η/Μ συστημάτων των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας.

Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και σύντομα θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο. Η εκτιμώμενη έναρξη της κατασκευής είναι το 2027 με συμβατικό χρόνο παράδοσης τα πέντε έτη.

Το έργο της Επέκτασης προς Ίλιον περιλαμβάνει και την επέκταση του υφιστάμενου αμαξοστασίου Ελαιώνα. Δεδομένου ότι η μελλοντική λειτουργία της Επέκτασης, καθώς και οι λοιπές τρέχουσες ανάγκες της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. καθιστούν αναγκαία την εξεύρεση και κατασκευή επιπλέον χώρων αμαξοστασίου για την εξυπηρέτηση των συρμών, θα προχωρήσει ταυτόχρονα και η επέκταση του Αμαξοστασίου του Ελαιώνα σε γειτονική όμορη περιοχή εμβαδού περίπου 20 στρεμμάτων.

Με τη μελλοντική λειτουργία της επέκτασης καθίσταται αναγκαία και η αναβάθμιση/αντικατάσταση ορισμένων Η/Μ Συστημάτων σε μεγάλο τμήμα ή και στο σύνολο των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό, χωρίς την οποία δεν θα είναι δυνατόν η περαιτέρω επέκτασή τους.

Για τον λόγο αυτό στην προκήρυξη του έργου περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση ή / και αντικατάσταση του συστήματος ψηφιακής μετάδοσης δεδομένων στο σύνολο των σταθμών των Γραμμών 2 & 3 που βρίσκονται σε λειτουργία. Οι τροποποιήσεις στα συγκεκριμένα συστήματα θα απαιτήσουν νέο εξοπλισμό και λογισμικό τόσο στο υφιστάμενο Κέντρο Ελέγχου στο Σύνταγμα όσο και τοπικά σε σταθμούς και φρέατα. Ωστόσο η σύνδεσή τους με τα σημερινά συστήματα έχει προβλεφθεί να γίνει χωρίς καμία διακοπή λειτουργίας των Γραμμών 2 και 3.

Η επέκταση θα αφορά τη διαδρομή μετά τον Σταθμό «Ανθούπολη» προς την περιοχή του Ιλίου και Αγίου Νικολάου και περαιτέρω μελλοντικά προς τις Αχαρνές και έχει σχεδιασθεί με σκοπό:

• Την εξυπηρέτηση πολλών πυκνοκατοικημένων περιοχών των δυτικών προαστίων.

• Τη μελλοντική αύξηση της δικτύωσης των Γραμμών Μετρό με την πρόβλεψη ανταπόκρισης στον Σταθμό «Ίλιον» με τη μελλοντική επέκταση της Γραμμής 4 προς την Πετρούπολη.

Οι νέοι σταθμοί θα είναι οι εξής:

• Σταθμός «Παλατιανή»: Χωροθετείται στη διασταύρωση των οδών Θηβών και Ανδρέα Παπανδρέου και διαθέτει δύο εισόδους εκατέρωθεν της οδού Θηβών.

• Σταθμός «Ίλιον»: Χωροθετείται στη διασταύρωση των οδών Θηβών και Ελαιών, διαθέτει δύο εισόδους εκατέρωθεν της οδού Θηβών και πρόβλεψη σύνδεσης/μετεπιβίβασης επιβατών με τον ομώνυμο Σταθμό της μελλοντικής Επέκτασης της Γραμμής 4 προς Πετρούπολη.

• Σταθμός «Άγιος Νικόλαος»: Χωροθετείται κάτω από τμήμα της ομώνυμης οδού και τμήμα του διαμορφωμένου χώρου πρασίνου που βρίσκεται μεταξύ των οδών Παραμυθιάς, Ολύνθου, Ζίτσης και Αγ. Νικολάου.

• Στην Παλατιανή αναμένεται να κατασκευαστεί και ένας σταθμός μετεπιβίβασης σε παρακείμενο χώρο εφαπτόμενο στον Σταθμό «Παλατιανή» μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Ικονίου με υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων τριών επιπέδων και χωρητικότητας 150 ΙΧ, με άμεση σύνδεση με τον Σταθμό. Στην επιφάνεια, μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του προβλέπεται να διαμορφωθεί Χώρος Μετεπιβίβασης Λεωφορείων.

Το τμήμα αυτό της Γραμμής 2 μέχρι την περιοχή του Αγίου Νικολάου εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί τουλάχιστον 67.000 επιβάτες ημερησίως, ενώ ο αριθμός των κατοίκων της περιοχής που θα εξυπηρετούνται από τους 3 νέους σταθμούς σε ακτίνα 500 μέτρων από την κατοικία τους υπολογίζεται σε περίπου 42.000 και οι αντίστοιχες εξυπηρετούμενες θέσεις εργασίας σε περίπου 5.000.

Γραμμή 4: Μελλοντικές επεκτάσεις

Η Νέα Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί στο Τμήμα Α’ «Άλσος Βεΐκου-Γουδή», μιας και στον σχεδιασμό προβλέπεται η επέκτασή της και σε άλλες περιοχές.

Το επόμενο έργο που έχει προτεραιοποιηθεί αφορά στην κατασκευή του τμήματος «Γουδή-Λυκόβρυση» με τους σταθμούς Γουδή, Κατεχάκη, Φάρος, Φιλοθέη, Σιδερα, Ολυμπιακό Στάδιο, Παράδεισος, ΟΤΕ, Μαρούσι, Πεύκη και Λυκόβρυση.

Η γραμμή θα περνάει από Λεωφόρο Κηφισίας, η οποία έχει σοβαρότατο καθημερινό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Με το έργο αυτό προβλέπεται να δοθεί τέλος στην απομόνωση από τα μέσα σταθερής τροχιάς των κατοίκων των Βορείων Προαστίων και των εργαζομένων στις εκατοντάδες εταιρείες που εδρεύουν κατά μήκος της κεντρικής αυτής οδικής αρτηρίας.

Το τμήμα αυτό θα εξυπηρετεί το ΟΑΚΑ και τον εμπορικό πόλο της περιοχής, ενώ με τον σταθμό «Λυκόβρυση» θα τερματίζει πολύ κοντά στην Εθνική Οδό.

Το τρέχον Σχέδιο Ανάπτυξης Γραμμών Μετρό Αθήνας περιλαμβάνει τη Γραμμή 4 του Μετρό, Άλσος Βεΐκου-Ευαγγελισμός-Φάρος-Μαρούσι, με τις επεκτάσεις της (α) προς Βύρωνα/Άνω Ηλιούπολη και (β) προς Πετρούπολη και Εθνική Οδό. Η Γραμμή 4, σχήματος «U», αποτελείται από 2 σκέλη ακτινικής μορφής, προς Γαλάτσι και Μαρούσι, και ένα κεντρικό τμήμα διερχόμενο από το κέντρο της Αθήνας, έχει συνολικό μήκος 38,2 χλμ, περιλαμβάνει 35 συνολικά σταθμούς και αποτελείται από πέντε επιμέρους διακριτά τμήματα, Α, Β, Γ, Δ και Ε:

Τμήμα Α: Άλσος Βεΐκου-Γουδή (μήκους 12,8 χλμ και 15 σταθμούς)

Τμήμα Β: Γουδή-Μαρούσι (μήκους 9,6 χλμ και 8 σταθμούς)

Τμήμα Γ: Ευαγγελισμός-Άνω Ηλιούπολη (μήκους 4,1 χλμ και 3 σταθμούς)

Τμήμα Δ: Άλσος Βεΐκου-Πετρούπολη (μήκους 7,5 χλμ και 6 σταθμούς)

Τμήμα Ε: Μαρούσι-Εθνική Οδός (μήκους 4,4 χλμ και 3 σταθμούς)

Μελλοντικές επεκτάσεις στην Αττική

Ο σχεδιασμός των επεκτάσεων είναι άλλο ένα σημαντικό τμήμα του αντικειμένου της εταιρείας. Στην Αθήνα ο αρμόδιος αυτού του επιπέδου σχεδιασμού είναι ο ΟΑΣΑ. Τον παρόντα χρόνο υλοποιεί τη συγκοινωνιακή μελέτη της Αττικής, από όπου θα προκύψουν και ο σχεδιασμός, η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα των επεκτάσεων του δικτύου Μετρό.

Έχει διερευνηθεί σε προκαταρκτικό στάδιο στην Αττική η επέκταση της Γραμμής 2 νότια προς Γλυφάδα και η επέκταση του Μετρό προς Καλλιθέα, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση του ΚΠΙΣΝ με το δίκτυο του Μετρό.

Μελετάται η Επέκταση της Γραμμής 4 δυτικά, από τον σταθμό «Άλσος Βεΐκου» προς τους Αγίους Αναργύρους και την Πετρούπολη, η οποία θα διέρχεται από τη Νέας Ιωνία και τη Νέα Φιλαδέλφεια και το γήπεδο της ΑΕΚ. Ομοίως, η Επέκταση της Γραμμής 4 βόρεια, από το σταθμό «Κατεχάκη» προς Μαρούσι, Πεύκη, Λυκόβρυση και Εθνική Οδό.

Διερευνάται παράλληλα η υπόγεια Επέκταση της Γραμμής 1 βόρεια, από το σταθμό «Κηφισιά», προς Ν. Ερυθραία και την Εθνική Οδό (κόμβος Βαρυμπόμπης).

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

