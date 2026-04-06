Κίνηση: Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και σήμερα το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση, στο ρεύμα της ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αλεξάνδρας, στη Συγγρού, στην Καλιρρόης, στην Αρδηττού, στη Βασ. Σοφίας, στην Αλίμου–Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην παραλιακή λεωφόρο παρατηρούνται κατά τόπους καθυστερήσεις, κυρίως στο ύψος του Καλαμακίου.

Κίνηση και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 5 έως 10 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Ηρακλείου, καθώς και 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία. Αντίστοιχα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο προς Λαμία.