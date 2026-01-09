newspaper
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 15:25
Αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
ΕΛΣΤΑΤ: Ο κλάδος των τροφίμων και πάλι «μπροστάρης» στις εξαγωγές
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Ιανουαρίου 2026 | 16:28

ΕΛΣΤΑΤ: Ο κλάδος των τροφίμων και πάλι «μπροστάρης» στις εξαγωγές

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών, ενώ θετική ήταν η συμβολή των ποτών και του καπνού, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Spotlight

Tη σταθερή δυναμική του στις διεθνείς αγορές απέδειξε στο ενδεκάμηνο του 2025, για ακόμη μια φορά, ο κλάδος των τροφίμων, που παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών σε απόλυτες τιμές, μεταξύ των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών, ενώ θετική ήταν η συμβολή των ποτών και του καπνού. Τα παραπάνω προκύπτουν από επεξεργασία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ στα προσωρινά στοιχεία για τις εξαγωγές του Νοεμβρίου και του ενδεκαμήνου, που ανακοίνωσε σήμερα (9/1) η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Αναλυτικότερα, κατά τον μήνα Νοέμβριο, οι ελληνικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, κατέγραψαν οριακή αύξηση, κατά 0,4%, με την αξία τους να ανέρχεται σε 4,07 δισ. ευρώ, έναντι 4,05 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Πτώση στις εισαγωγές

Αντίθετα, σημαντική ήταν η πτώση στις εισαγωγές, οι οποίες υποχώρησαν σε 6,87 δισ. τον Νοέμβριο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,6%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε αισθητά, κατά 15,1%. Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές: οι μεν πρώτες διαμορφώθηκαν τον Νοέμβριο στα 3,01 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 5,4%, οι δε δεύτερες υποχώρησαν στα 5,37 δισ. (-4,3%). Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε βελτίωση κατά 73,3 εκατ. ευρώ ή 3,0%.

Σε επίπεδο εντεκαμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, οι εξαγωγές αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθαν σε 44,47 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 3,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντίστοιχα, πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 74,39 δισ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,7%.

Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε αισθητή βελτίωση, καθώς περιορίστηκε κατά 6,9%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 33,83 δισ., καταγράφοντας αύξηση κατά 2,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 968,9 εκατ. ή 1,6%, φτάνοντας στα 60,02 δισ. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, αυξημένο κατά 268,6 εκατ. ή 1,0%.

Τρόφιμα, χημικά και βιομηχανικά είδη πρώτα στις εξαγωγές

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε, όπως προαναφέρθηκε, τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο κατά 679,2 εκατ. ή 9,0%. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση κατά 136,5 εκατ. ή 2,4%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, η αξία των εξαγωγών των οποίων αυξήθηκε κατά 130,2 εκατ. ή 3,9%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών-καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 92,2 εκατ. ή 7,1%.

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση κατά 16,1% και επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα-οχήματα, καθώς και οι πρώτες ύλες.

Οριακή μείωση στις εξαγωγές προς την ΕΕ

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, σημειώθηκε οριακή μείωση κατά 0,1% στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 25,35 δισ. ευρώ. Πιο έντονη ήταν η μείωση προς τις Τρίτες χώρες, όπου οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο της ΕΕ επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,0% από 55,3% την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των Τρίτων χωρών περιορίστηκε στο 43,0% από 44,7%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την ΕΕ κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2%. Αντίθετα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις Τρίτες χώρες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, διαμορφούμενες σε 11,48 δισ. ευρώ, από 11,488 δισ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της ΕΕ στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των Τρίτων χωρών διαμορφώθηκε στο 34,0%.

Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
