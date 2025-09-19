newspaper
Πόσο «ανοιχτές» είναι οι ελληνικές εξαγωγές στη γαλλική οικονομία [γραφήματα]
Οικονομία 19 Σεπτεμβρίου 2025

Πόσο «ανοιχτές» είναι οι ελληνικές εξαγωγές στη γαλλική οικονομία [γραφήματα]

Τι ισχύει για εξαγωγές, εισαγωγές, προϊόντων αλλά και για τις υπηρεσίες μεταξύ των δύο χωρών

Spotlight

Πόσο έχουν ανοιχτεί οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία μελετά σχετική έκθεση της Eurobank.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, με αφορμή τις πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη Γαλλία (πολιτική αβεβαιότητα εν μέσω ζητούμενης εφαρμογής μέτρων για την επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας), στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία σε ό,τι αφορά το επίπεδο και το είδος των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Αν και η τρέχουσα πολιτική κρίση στη Γαλλία δεν θεωρείται πιθανό να αποτελέσει πηγή συστημικού κινδύνου για την Ευρωζώνη, ωστόσο αυξάνει την αβεβαιότητα στο οικονομικοπολιτικό πεδίο.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Γαλλίας ανήλθε στα €2.919,9 δισεκ. σε τρέχουσες τιμές το 2024, κατατάσσοντας την εν λόγω οικονομία στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών. Στην πρώτη θέση ήταν η Γερμανία με ΑΕΠ €4.329,0 δισεκ. και στην τρίτη η Ιταλία με ΑΕΠ €2.192,2 δισεκ.

Η έκθεση

Η έκθεση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία της Γαλλίας το 2024 ήταν στα €3.478,1 εκατ. ή στο 1,5% του ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά τα αγαθά, η συμβολή της Γαλλίας στις εξαγωγές της Ελλάδας ήταν η 7η υψηλότερη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών (ΕΕ-27), με μερίδιο κοντά σε εκείνο της Ισπανίας, αλλά αρκετά μικρότερο σε σύγκριση με την Ιταλία, τη Γερμανία, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, ήτοι των χωρών που κατατάσσονται στις 4 πρώτες θέσεις. Συνεπώς, λόγω του μεγέθους της οικονομίας της Γαλλίας, υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας προς αυτή τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές εμπορευμάτων της Ελλάδας προς τη Γαλλία διαμορφώθηκαν στα €1.469,1 εκατ. σε τρέχουσες τιμές το 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ (βλ. Διάγραμμα 1.1). Την περίοδο της πανδημίας, λόγω της εκτόξευσης των εξαγωγών φαρμακευτικών αγαθών, η βαρύτητά τους στο ΑΕΠ ενισχύθηκε στο 1,1% το 2020 και στο 1,0% το 2021, από 0,4% κατά μέσο όρο την περίοδο 2002-2019.

Μόλις 3 από τις 10 συγκεντρωτικές κατηγορίες εμπορευμάτων συνεισέφεραν αθροιστικά το 77,5% των εξαγωγών εμπορευμάτων της Ελλάδας προς τη Γαλλία το 2024. Αυτές ήταν: τα χημικά προϊόντα (27,8%, €408,1 εκατ.), τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (26,4%, €387,3 εκατ.) και τα τρόφιμα και ζώα ζωντανά (23,4%, €343,5 εκατ.).

Στην κατηγορία των εξαγωγών χημικών προϊόντων κυρίαρχη θέση είχαν τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, στην κατηγορία των εξαγωγών βιομηχανικών ειδών ταξινομημένων κυρίως κατά πρώτη ύλη τα μη σιδηρούχα μέταλλα και στην κατηγορία των εξαγωγών τροφίμων και ζώων ζωντανών τα γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά πουλιών, τα ψάρια, οστρακοειδή και μαλάκια και τα φρούτα και λαχανικά.

Οι εισαγωγές

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές εμπορευμάτων της Ελλάδας από τη Γαλλία, αυτές ανήλθαν στα €3.974,0 εκατ. σε τρέχουσες τιμές το 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,7% του ΑΕΠ και είναι κοντά στα προ κρίσης χρέους επίπεδα.

Οι συγκεντρωτικές κατηγορίες των χημικών προϊόντων και των μηχανημάτων και υλικού μεταφορών είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές εμπορευμάτων της Ελλάδας από τη Γαλλία το 2024, 29,7% (€1.179,5 εκατ.) και 26,6% (€1.055,7 εκατ.) αντίστοιχα, και ακολούθησαν: τα τρόφιμα και ζώα ζωντανά (17,4%, €689,5 εκατ.), τα διάφορα βιομηχανικά είδη (13,1%, €519,4 εκατ.) και τα βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη (8,3%, €329,6 εκατ.).

Την υψηλότερη συμμετοχή στην κατηγορία των εισαγωγών χημικών προϊόντων είχαν τα ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα και τα αιθέρια λάδια, ρητινοειδή και αρωματικές ύλες, και στην κατηγορία των μηχανημάτων και υλικού μεταφορών τα οχήματα για δρόμους και τα ηλεκτρικά μηχανήματα.

Βάσει των προαναφερθέντων μεγεθών, το ισοζύγιο εμπορευμάτων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, διαμορφώθηκε σε έλλειμμα -€2.504,9 εκατ. ή στο -1,1% του ΑΕΠ το 2024.

Οι συγκεντρωτικές κατηγορίες των μηχανημάτων και υλικού μεταφορών, των χημικών προϊόντων, των διάφορων βιομηχανικών ειδών και των τροφίμων και ζώων ζωντανών κατέγραψαν τα υψηλότερα ελλείμματα στα ισοζύγιά τους.

Το πεδίο των υπηρεσιών

Πέραν των εμπορευμάτων, η ελληνική οικονομία συναλλάσσεται με τη γαλλική και στο πεδίο των υπηρεσιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών που καταρτίζει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας προς τη Γαλλία διαμορφώθηκαν στα €2.009,0 εκατ. σε τρέχουσες τιμές το 2024 ή στο 0,8% του ΑΕΠ.

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλάμβαναν κυρίως ταξιδιωτικές εισπράξεις (€1.270,0 εκατ.) και σε μικρότερο βαθμό υπηρεσίες μεταφορών (€277,0 εκατ.), λοιπών υπηρεσιών επιχειρηματικής δραστηριότητας (€141,0 εκατ.), υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης (€90,0 εκατ.) και ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υπηρεσιών (€78,0 εκατ.).

Στην πλευρά της χρέωσης των λογαριασμών, οι εισαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας από τη Γαλλία ανήλθαν στα €943,0 εκατ. σε τρέχουσες τιμές το 2024 ή στο 0,4% του ΑΕΠ. Σε μεγάλο ποσοστό περιλάμβαναν υπηρεσίες μεταφορών (€413,0 εκατ.) και σε μικρότερο, ταξιδιωτικές υπηρεσίες (€139,0 εκατ.), λοιπές υπηρεσίες επιχειρηματικής δραστηριότητας (€101,0 εκατ.), ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές υπηρεσίες (€85,0 εκατ.) και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και πληροφόρησης (€60,0 εκατ.).

Ως εκ τούτου, το ισοζύγιο υπηρεσιών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία ήταν πλεονασματικό στα €1.066,0 εκατ. σε τρέχουσες τιμές το 2024 ή στο 0,4% του ΑΕΠ.

Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών προς τη Γαλλία το 2024 ήταν στο 1,5% του ΑΕΠ. Οι εν λόγω εξαγωγές περιλαμβάναν κυρίως ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα, μη σιδηρούχα μέταλλα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ψάρια, φρούτα, λαχανικά, υπηρεσίες ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος και μεταφορών.

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορευμάτων με τη Γαλλία της τάξης του -1,1% του ΑΕΠ το 2024 και πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών της τάξης του 0,4% του ΑΕΠ. Λόγω του μεγέθους της οικονομίας της Γαλλίας, υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των εξαγωγών της Ελλάδας προς αυτή τη χώρα.

Economy
Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

Moody’s: Αμετάβλητη στο Baa3 με σταθερή προοπτική η ελληνική οικονομία

