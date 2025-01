Οι γυναίκες του Αφγανιστάν τολμούν να ονειρευτούν μία ζωή χωρίς Ταλιμπάν το 2025

Νεαρές γυναίκες που ζουν κάτω από την καταπιεστική κυριαρχία των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν τόλμησαν να μοιραστούν τις ελπίδες τους για το 2025, οι οποίες κυμαίνονται από το τέλος του «απαρτχάιντ των φύλων», μέχρι το να πάνε απλά μια βόλτα στο πάρκο.

Οι πέντε γυναίκες στα είκοσί τους έχουν όλες διακόψει τις σπουδές τους ή την καριέρα τους από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν τον έλεγχο το 2021 και κατέστειλαν επιθετικά τα δικαιώματα των γυναικών.

«Η ευχή μου για το 2025, είναι να έχω μια ζωή χωρίς τη σημαία των Ταλιμπάν», λέει μια γυναίκα σε ένα ηχογραφημένο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, που στάλθηκε κρυφά στον ειδικό ανταποκριτή του Sky News.

«Αυτή δεν είναι μόνο η δική μου ευχή, αλλά η ευχή όλων των γυναικών του Αφγανιστάν».

🇦🇫 Young women living under oppressive Taliban rule in Afghanistan have dared to share their hopes and fears for 2025, which range from an end to «gender apartheid», to simply going for a walk in the park. pic.twitter.com/OMHtMmhA3a

