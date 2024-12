Οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι θα κλείσουν όλες τις εθνικές και ξένες ΜΚΟ στο Αφγανιστάν που απασχολούν γυναίκες, κλιμακώνοντας την καταστολή κατά των γυναικών και των οργανισμών βοήθειας, σύμφωνα με τον The Independent.

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στο Χ το βράδυ της Κυριακής, το υπουργείο Οικονομίας της χώρας προειδοποίησε ότι όποια ΜΚΟ δεν συμμορφωθεί με την οδηγία να σταματήσει να απασχολεί γυναίκες θα χάσει την άδεια λειτουργίας της.

«Σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας, όλες οι δραστηριότητες του εν λόγω φορέα θα ακυρωθούν και η άδεια δραστηριότητας, που έχει χορηγηθεί από το υπουργείο, θα ακυρωθεί επίσης», αναφέρεται στην επιστολή.

Today, the Taliban re-issued a chilling decree banning women from working for national or international NGOs in Afghanistan. This is a death sentence for million women whose survival depends on aid.

3+ years since Kabul fell, and the world watches in silence. For shame. pic.twitter.com/BIRWRYbV6O

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 29, 2024