Από καταβολής, οι Ταλιμπάν δεν έχουν αναθεωρήσει ποτέ τη στάση τους σε κανένα σημαντικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψής τους για τις γυναίκες (φωτογραφία, επάνω, του Reuters/Yannis Behrakis).

Αν και ισχυρίζονται ότι οι απόψεις τους έχουν τις ρίζες τους σε θρησκευτικά κείμενα, ούτε οι γραφές ούτε η ισλαμική επιστήμη υποστηρίζουν τέτοιες ερμηνείες.

Protesting women say: Taliban haven’t changed, they’ve only become more deceitful and manipulative. The image of a fighter pointing a gun at an unarmed girl is proof of the violence hidden behind the mask of “security.” Added: Every silence, every nod, keeps the chains intact. pic.twitter.com/4bMBFuX3fN — Jahanzeb Wisa (@JahanzebWisa) November 6, 2025

Για να επιβάλουν την κοσμοθεωρία τους στην κοινωνία, επιμένουν ότι εφαρμόζουν τον νόμο της σαρία, ενώ στην πραγματικότητα, τα έθιμά τους, οι οικογενειακές δομές, οι αλληλεπιδράσεις και οι κοινωνικοί κώδικες είναι εξ ολοκλήρου φυλετικά διαμορφωμένα από μια συγκεκριμένη γεωγραφία και παράδοση.

Στην ουσία, έχουν προσθέσει την ετικέτα της θρησκείας στα φυλετικά διατάγματα και τα παρουσιάζουν ως θεϊκές εντολές. Η άποψή τους για τις γυναίκες συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής της ίδιας δομής. Τα ακόλουθα σημεία καταδεικνύουν πώς αντιλαμβάνονται τις γυναίκες:

Τις θεωρούν ως ανδρική ιδιοκτησία και, σύμφωνα με αυτήν την πεποίθηση, η ατομικότητα και η αυτονομία μιας γυναίκας στερούνται. Δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για την προσωπική ή κοινωνική της ζωή και η μοίρα της βρίσκεται στα χέρια των ανδρών-μελών της οικογένειας, γράφει σε ανάλυσή της η 8am.media, διαδικτυακή εφημερίδα στο Αφγανιστάν.

Για να ενισχύσουν τον έλεγχό τους, οι Ταλιμπάν δίνουν έμφαση στην υποχρεωτική μαντίλα και την μπούρκα , όχι ως εκφράσεις πίστης, αλλά ως όργανα κυριαρχίας πάνω στα γυναικεία σώματα. Οι άνδρες, με τη σειρά τους, φέρονται στις γυναίκες ανάλογα με τις ανάγκες και την ευκολία τους, ενώ μια «ιδανική γυναίκα», στα μάτια των Ταλιμπάν, είναι σιωπηλή, υποτακτική χωρίς ίχνος αντίστασης.

Στους τέσσερις τοίχους

Στην κοσμοθεωρία τους, η θέση της γυναίκας βρίσκεται αυστηρά μέσα στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού της. Η έξοδός της από αυτό θεωρείται ένδειξη ατιμίας απέναντι στον άνδρα, με την έννοια ότι δεν είναι ικανός να προστατεύσει την τιμή της οικογένειάς του.

The Taliban has ruled that women can’t show their faces in public. They can’t speak or sing (have their voices heard) in public. The erasure of Afghan women and girls is happening in real time, and it seems like nobody is willing to step up to stop it. pic.twitter.com/AY0iKHwA7m — Nazanin Nour (@NazaninNour) August 24, 2024

Το άκαμπτο πλαίσιο των Ταλιμπάν δεν επιτρέπει στα κορίτσια να φοιτούν σε σχολεία ή πανεπιστήμια, ούτε στις γυναίκες να συμμετέχουν σε οικονομικές, πολιτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Δεν μπορούν να ανεχθούν την παρουσία των γυναικών σε δημόσιους χώρους και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες διαγράφονται συστηματικά από τη δημόσια ζωή.

Στην παράδοσή τους, οι γυναίκες έχουν μόνο δύο κύριες λειτουργίες: την αναπαραγωγή και την υπηρεσία προς τους συζύγους τους. Μια «καλή γυναίκα» ορίζεται ως αυτή που τεκνοποιεί και υπηρετεί ευσυνείδητα τον σύζυγο και την οικογένειά της. Οι ανθρώπινοι και κοινωνικοί της ρόλοι αφαιρούνται.

Η σχέση μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν νοείται μεταξύ δύο ίσων ανθρώπων, αλλά αυτής του ιδιοκτήτη με το αντικείμενό του. Σε τέτοια νοικοκυριά, η στοργή και η συναισθηματική σύνδεση απουσιάζουν. Οι αλληλεπιδράσεις είναι εντελώς μονόπλευρες και διέπονται από την εξουσία, όχι από την ενσυναίσθηση.

Για να επιβάλουν τις απόψεις τους στις γυναίκες, οι Ταλιμπάν εκμεταλλεύονται μεροληπτικές ερμηνείες της θρησκείας. Παρουσιάζουν επιλεκτικές αναγνώσεις του Κορανίου και άλλων θρησκευτικών κειμένων που περιορίζουν τα δικαιώματα των γυναικών και χρησιμοποιούν αυτές τις διαστρεβλώσεις για να φιμώσουν κάθε μορφή διαφωνίας.

Αδρανοποίηση του μισού πληθυσμού

Επειδή αυτές οι ερμηνείες ευθυγραμμίζονται με τους φυλετικούς κανόνες και τα έθιμα, συχνά γίνονται αποδεκτές από αμόρφωτες ή ανενημέρωτες κοινότητες. Μέσω αυτής της χειραγώγησης και της εργαλειακής χρήσης της θρησκείας, οι Ταλιμπάν έχουν ουσιαστικά αδρανοποιήσει τον μισό πληθυσμό του Αφγανιστάν.

These images remind us of a time when Afghan women could study, work, and live freely, when there were no Taliban and no Mujahideen. Now, after 1,500 days of Taliban rule, women are banned from education and work, and the world remains silent.#LetAfghanGilrsLearn #HumanRights pic.twitter.com/YtZ94SDTQ7 — Jahanzeb Wisa (@JahanzebWisa) November 4, 2025

Σύμφωνα με αυτήν την ιδεολογία, τα κορίτσια πρέπει να παντρεύονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, μια πεποίθηση βαθιά ριζωμένη στη φυλετική παράδοση. Υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, πολλά κορίτσια που θα έπρεπε να φοιτούν σε σχολείο ή πανεπιστήμιο αναγκάζονται σε πρόωρο γάμο.

Μόλις παντρευτούν, αναμένεται να αποκτήσουν αμέσως παιδιά, αντικαθιστώντας την επιδίωξη της εκπαίδευσης με τη μητρότητα και τις οικιακές υποχρεώσεις. Αυτή η πρακτική είναι μια σκόπιμη φυλετική στρατηγική που έχει σχεδιαστεί για να εμποδίσει την κοινωνική πρόοδο και την πνευματική ανάπτυξη των κοριτσιών.

Για να ενσταλάξουν φόβο και να αποτρέψουν τις γυναίκες από το να αψηφούν τους φυλετικούς νόμους, οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν φρικτές μεθόδους ελέγχου.

Απάνθρωπες και βάναυσες τιμωρίες

Οσες κατηγορούνται για ανυπακοή υπόκεινται σε απάνθρωπες και βάναυσες τιμωρίες, που ξεκινούν από τον δημόσιο εξευτελισμό και τη λεκτική βία και φτάνουν έως το μαστίγωμα και τον λιθοβολισμό.

The Taliban have resumed public lashings of women for what they consider morality crimes. In this video, Taliban members whip a woman in public, then shout «Allahu Akbar,» celebrating their jihad against Afghan women. pic.twitter.com/TAxfnt0ihJ — Habib Khan (@HabibKhanT) September 3, 2024

Οι γυναίκες που έχουν συστηματικά καταπιεστεί και έχουν εκπαιδευτεί να βλέπουν τον εαυτό τους ως ανδρική ιδιοκτησία χάνουν την ικανότητα να αντιστέκονται ή να μιλούν. Με αυτές τις βίαιες μεθόδους, οι Ταλιμπάν συντρίβουν το ηθικό των γυναικών και επιβάλλουν την υποταγή μέσω του τρόμου.

Αλλωστε, πρόκειται για μια οπισθοδρομική και σκοταδιστική ομάδα της οποίας η κοσμοθεωρία είναι εξ ολοκλήρου φυλετική. Αντιλαμβάνονται τη θρησκεία, την κοινωνία και τις γυναίκες μέσα από το στενό πρίσμα της φυλετικής πατριαρχίας.

The Taliban were beating and lashing an Afghan woman with their so-called “Sharia belt.” Her only “crime” was teaching little girls at home after the Taliban banned schools for women. This is what the value of women looks like under beghairat Taliban rule brutality disguised as… pic.twitter.com/WIFsGhTSYd — Hafsah Malik (@OGMuseDoree1) October 28, 2025

Στο σύστημα των πεποιθήσεών τους, οι γυναίκες δεν είναι ούτε ανεξάρτητες ούτε αυτόνομες. Αποτελούν ιδιοκτησία των ανδρών και δεν έχουν καμία δικαιωματική θέση στη δημόσια, πολιτική ή οικονομική ζωή.

Στον εικοστό πρώτο αιώνα, όταν οι γυναίκες στις περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών στον αραβικό κόσμο, απολαμβάνουν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την απασχόληση, οι Αφγανές υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν στερούνται ακόμη και τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.