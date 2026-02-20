newspaper
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αφγανιστάν: Νέος νόμος των Ταλιμπάν κρίνει νόμιμο να ξυλοκοπείς τη σύζυγό σου «όσο δεν της σπας τα κόκκαλα»
Κόσμος 20 Φεβρουαρίου 2026, 14:17

Αφγανιστάν: Νέος νόμος των Ταλιμπάν κρίνει νόμιμο να ξυλοκοπείς τη σύζυγό σου «όσο δεν της σπας τα κόκκαλα»

Οι Ταλιμπάν έχουν αποφασίσει ότι και μόνο η συζήτηση του ποινικού κώδικα αποτελεί ποινικό αδίκημα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Spotlight

Οι Ταλιμπάν ψήφισαν νόμο που επιτρέπει στους άνδρες να χτυπούν τις συζύγους τους, αρκεί να μην προκαλούν «σπασμένα κόκαλα ή ανοιχτές πληγές».

Η εφημερίδα Telegraph απέκτησε το 60σέλιδο ποινικό κώδικα – υπογεγραμμένο από τον Χιμπάτουλα Ακούντζαντα, τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, και διανεμημένο στα δικαστήρια σε ολόκληρο το Αφγανιστάν,

Σύμφωνα με τον νόμο, η ενδοοικογενειακή βία ως «τα’ ζιρ» – δηλαδή διακριτική τιμωρία – και όχι ως ποινικό αδίκημα.

Ένας σύζυγος μπορεί να χτυπά ελεύθερα τη γυναίκα και τα παιδιά του, υπό την προϋπόθεση ότι η βία δεν προκαλεί ορατά κατάγματα οστών ή ανοιχτές πληγές.

Μάλιστα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου μπορεί να αποδειχθεί σοβαρός τραυματισμός, η μέγιστη ποινή είναι 15 ημέρες φυλάκιση.

Στην πράξη ο νόμος έχει συνταχθεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι το όριο αυτό δεν θα επιτυγχάνεται σχεδόν ποτέ.

Μία σχεδόν αδύνατη δικαίωση

Για να υποβάλει καταγγελία, μια γυναίκα πρέπει να παρουσιάσει τα τραύματά της αυτοπροσώπως σε έναν άνδρα δικαστή, παραμένοντας πλήρως καλυμμένη και συνοδευόμενη από έναν άνδρα κηδεμόνα.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, αυτός ο κηδεμόνας είναι ο σύζυγος που διέπραξε τον ξυλοδαρμό.

Δεν υπάρχει καμία διάταξη στον κώδικα που να απαγορεύει τη σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία κατά των γυναικών.

Για όσες προσπαθούν να διαφύγουν, ο νόμος θέτει μια άλλη παγίδα.

Το άρθρο 34 ορίζει ότι μια γυναίκα που πηγαίνει στο σπίτι των γονιών της χωρίς την άδεια του συζύγου της – ακόμη και για να ξεφύγει από τη βία – αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και τριών μηνών. Τα μέλη της οικογένειας που την φιλοξενούν αντιμετωπίζουν την ίδια ποινή.

Βία, σεξουαλική κακοποίηση θεσμοθετημένη σκλαβιά

Ο κώδικας καταργεί το νομικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένου ενός νόμου του 2009 που ποινικοποιούσε τους αναγκαστικούς γάμους, τον βιασμό και τη βία λόγω φύλου και επέβαλε ποινές φυλάκισης από τρεις μήνες έως ένα έτος για ενδοοικογενειακή βία.

Οι Ταλιμπάν έχουν επίσης αποφασίσει ότι η συζήτηση του ποινικού κώδικα αποτελεί από μόνη της ποινικό αδίκημα.

Η Ναρζές, πρώην φοιτήτρια πανεπιστημίου στη δυτική Χεράτ, δήλωσε στην εφημερίδα The Telegraph: «Ο κόσμος πάντα μας έδειχνε την άδικη πλευρά του. Δεν νιώθω ότι ζω, και αυτό το συναίσθημα το μοιράζονται όλοι όσοι γνωρίζω».

Πρόσθεσε: «Η ζωή μας μοιάζει περισσότερο με μια συνεχή αντίσταση ενάντια σε όλα όσα υπάρχουν εκεί έξω. Κανείς δεν μας βλέπει. Κανείς δεν νοιάζεται για εμάς.

«Αυτός ο νέος νόμος δεν είναι απλώς ένας νόμος – μετατρέπει τα σώματά μας σε πεδίο ελέγχου τους. Κανείς δεν θα δει τον πόνο μας εκτός αν σπάσουν τα κόκαλά μας. Νομιμοποιούν τον φόβο. Ζούμε

Ποινικοποίηση κάθε έκφρασης

Το άρθρο 59 ποινικοποιεί τον χορό – την εκτέλεση και την παρακολούθησή του – χωρίς να παρέχει κανένα νομικό ορισμό του τι συνιστά χορός.

«Τα αγόρια και τα κορίτσια που χορεύουν, όσο και όσοι παίζουν μουσική για αυτά, ή οι άνθρωποι που παρακολουθούν (παρακολουθούν) την παράσταση, είναι όλοι εγκληματίες. Ο δικαστής θα καταδικάσει τον καθένα από αυτούς σε δύο μήνες φυλάκιση».

Ο νέος νόμος ποινικοποιεί επίσης τη σκέψη. Η κριτική οποιασδήποτε πράξης που απαγορεύεται από την ηγεσία των Ταλιμπάν αποτελεί από μόνη της ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένης της κριτικής της απαγόρευσης της εκπαίδευσης των κοριτσιών, την οποία τα δικαστήρια των Ταλιμπάν χαρακτηρίζουν πλέον ως νόμιμο περιορισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 23, η προσβολή ηγετών των Ταλιμπάν επισύρει 20 μαστιγώματα και έξι μήνες φυλάκιση.

Κάθε Αφγανός που γίνεται μάρτυρας δραστηριότητας της αντιπολίτευσης και δεν την αναφέρει στις αρχές των Ταλιμπάν αντιμετωπίζει δύο χρόνια φυλάκιση.

Σε κανένα σημείο του νομικού εγγράφου δεν αναφέρεται το δικαίωμα σε δικηγόρο.

Ασυδοσία και ατιμωρησία

Ολόκληρο το οικοδόμημα της δίκαιης δίκης έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από τη διακριτική ευχέρεια των δικαστών των Ταλιμπάν, οι οποίοι λειτουργούν χωρίς εποπτεία, χωρίς δυνατότητα έφεσης και τώρα με τη δύναμη ενός υπογεγραμμένου, διανεμημένου και θεσπισμένου νόμου.

Οι δάσκαλοι έχουν το δικαίωμα να χτυπούν τα παιδιά που έχουν υπό την επίβλεψή τους, με μόνο τις πιο ακραίες βλάβες – σπασμένα κόκαλα, σκισμένο δέρμα, βαριές μελανιές – να ορίζονται ως υπερβολικές.

Άλλες μορφές σωματικής βίας, κάθε μορφή ψυχολογικής βίας, κάθε μορφή σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών δεν απαγορεύονται.

Το άρθρο 9 χωρίζει την αφγανική κοινωνία σε τέσσερα επίσημα επίπεδα: θρησκευτικοί λόγιοι, ελίτ, μεσαία τάξη, κατώτερη τάξη.

Το ίδιο έγκλημα που διαπράττεται από έναν μελετητή τιμωρείται με συμβουλή. Αν διαπραχθεί από έναν ελίτ, τιμωρείται με κλήση στο δικαστήριο. Αν διαπραχθεί από έναν Αφγανό της μεσαίας τάξης, η τιμωρία είναι φυλάκιση. Και αν διαπραχθεί από έναν Αφγανό της εργατικής τάξης, το αποτέλεσμα είναι φυλάκιση και σωματική τιμωρία.

Το άρθρο 17 ποινικοποιεί την «εμπαιγμό» των ισλαμικών αποφάσεων με δύο χρόνια φυλάκιση, χωρίς να ορίζει τι σημαίνει εμπαιγμός, αφήνοντας τους δικαστές να αποφασίζουν αυθαίρετα.

Πώς να προστατέψεις τι  γυναίκες… άμα δεν υπάρχουν;

Από την επιστροφή τους στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν συστηματικά περιορίσει τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν.

Οι περιορισμοί επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή, από την απαγόρευση να εμφανίζονται δημόσια ή να οδηγούν αυτοκίνητο, μέχρι την απαγόρευση συνομιλιών με άνδρες και τον περιορισμό του τρόπου ντυσίματός τους.

Οι γυναίκες έχουν ήδη λάβει εντολή να καλύπτουν το πρόσωπό τους «για να αποφύγουν τον πειρασμό και να μην προκαλούν άλλους» και να απέχουν από το να μιλούν παρουσία άγνωστων ανδρών που δεν είναι σύζυγοι ή στενοί συγγενείς τους.

Οι Αφγανές γυναίκες έχουν επίσης λάβει εντολή να μην μιλούν δυνατά μέσα στα σπίτια τους, για να μην ακούγεται η φωνή τους έξω.

Οι γυναίκες που παραβαίνουν τους νέους κανόνες θα συλλαμβάνονται και θα στέλνονται στη φυλακή, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν.

Τον Ιούλιο του 2024, μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι το υπουργείο για την προώθηση της αρετής και την πρόληψη της αμαρτίας συνέβαλε στη δημιουργία ενός κλίματος φόβου και εκφοβισμού μεταξύ των Αφγανών μέσω των διαταγμάτων του και των μεθόδων που χρησιμοποίησε για την επιβολή τους.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, υπάρχουν όλο και περισσότερα σημάδια διαφωνίας εντός των τάξεων των Ταλιμπάν, καθώς προσπαθούν να μετατραπούν από αντάρτικη δύναμη σε λειτουργική κυβέρνηση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Το μυστηριώδες μικρόβιο που εμφανίζεται σε υγιείς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
Παλμ Μπιτς 20.02.26

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
Τέσσερις νεκροί 20.02.26

Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Από την έκρηξη στη Χιλή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Σύνταξη
ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Διατλαντική «συμμαχία» 20.02.26

O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κρίσιμες ώρες 20.02.26

Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στο Ιράν

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
Γάζα: Ανατριχιαστικό – Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου
Έρευνα Lancet 20.02.26

Ανατριχιαστικό - Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα

Ποιοι και πώς πραγματοποίησαν την έρευνα - «Συντηρητικά και αξιόπιστα» τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, λένε οι ερευνητές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Γαλάζια» στελέχη: Το «Μητσοτάκης ή χάος» καίει τη συνταγματική αναθεώρηση

Φωνές στη ΝΔ σημειώνουν ότι με την τελευταία του εμφάνιση ο Κ. Μητσοτάκης, καλλιεργεί οξεία πόλωση ενόψει των εκλογών, με αποτέλεσμα να κόβει κάθε γέφυρα συναινέσεων, τις οποίες ζητάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καθαρά Δευτέρα: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου – Σε ισχύ από τις 16:00
Από τις 16:00 20.02.26

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας

Σε εξέλιξη η έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα - Σήμερα από τις 16:00 έως τις 21:00 και αύριο από τις 08:00 έως τις 13:00 απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Σύνταξη
Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο
Αντιπροσωπεία Κογκρέσου 20.02.26

Μητσοτάκης με γερουσιαστές των ΗΠΑ: Οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ υπό τον γερουσιαστή Τζέρι Μοράν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας
Επίκαιρη ερώτηση 20.02.26

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η πολιτική σου υπονομεύει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, επανακατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκης, για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας

Σύνταξη
«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα
Παλμ Μπιτς 20.02.26

«Διεθνές Αεροδρόμιο Ντόναλντ Τραμπ»: Ο Αμερικάνος πρόεδρος δίνει το όνομα του σε αερολιμένα της Φλόριντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να αφήσει το στίγμα του στη χώρα μέσω μιας εκστρατείας επικοινωνίας και κατασκευών που αγγίζουν τα όρια της προσωπολατρείας

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία – Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι
Στη Μυτιλήνη 20.02.26

Νέα ένταση με Άδωνι Γεωργιάδη, υγειονομικούς και αστυνομία - Καταγγέλλουν αποκλεισμό οι εργαζόμενοι

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για απαράδεκτο αποκλεισμό εργαζομένων από έναν χώρο που αφορά άμεσα τη δουλειά και την καθημερινότητά τους, την ώρα που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας προχωρά στην παραλαβή της νέας δομής

Σύνταξη
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο

Μεγάλα προβλήματα άφησε πίσω του το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε τον Δήμο Άνδρου. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής και όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύνταξη
Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα
Η μεγάλη ευκαιρία 20.02.26

Από την «μεγάλη παραίτηση» στη συλλογική διεκδίκηση – Πώς η AI τροφοδοτεί νέα εργατικά κινήματα

Η συσσώρευση άγχους και αβεβαιότητας λόγω της ΑΙ δεν οδηγεί μόνο σε αποστασιοποίηση, αλλά φαίνεται να δημιουργεί και τις προϋποθέσεις για νέες μορφές συλλογικής αντίδρασης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες
Μπάσκετ 20.02.26

Οι Λέικερς στο κυνήγι του Αντετοκούνμπο: Το σχέδιο για να πάει ο Γιάννης στο Λος Άντζελες

Παρότι η περίοδος για τις μετακινήσεις παικτών στο NBA ολοκληρώθηκε για φέτος, παρότι ο ίδιος και το Μιλγουόκι δηλώνουν πως... μένουν μαζί, το τελευταίο ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ κάνει λόγο για σχέδιο των Λος Άντζελες Λέικερς ώστε να μετακομίσει ο Greak Freak στην Καλιφόρνια το καλοκαίρι!

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι
Κόσμος 20.02.26

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΣΔΑ… αν ξέρουν τι είναι

Καθώς ορισμένες κυβερνήσεις πιέζουν για ένα αυστηρότερο μεταναστευτικό πλαίσιο στην ΕΣΔΑ, η κοινή γνώμη φαίνεται να τάσσεται υπέρ τους. Ωστόσο, είναι λίγοι οι Ευρωπαίοι που γνωρίζουν πολλά για την ίδια τη σύμβαση

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη
Ιγκουάνα; 20.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ρεπόρτερ ήπιε αλκοόλ, άρχισε να λέει ασυναρτησίες, έγινε viral και ζήτησε συγγνώμη

Η Αυστραλή ρεπόρτερ Ντανίκα Μέισον, η οποία καλύπτει τους αγώνες για την εκπομπή Today του Channel Nine, φάνηκε να μπερδεύει τα λόγια της κατά τη διάρκεια μιας μετάδοσης που έγινε viral.

Σύνταξη
Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Ιατροδικαστική έκθεση 20.02.26

Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου
Μπάσκετ 20.02.26

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα και παίζει στον τελικό Κυπέλλου

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το ταξίδι στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους και τίθεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο