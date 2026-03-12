«Λίγα χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν» – Η σκληρή πραγματικότητα των γυναικών στα δικαστήρια των Ταλιμπάν

Τον σοκαριστικό νέο ποινικό κώδικα των Ταλιμπάν που επιτρέπει τη σωματική βία κατά των γυναικών αποκάλυψε η υπόθεση υπόθεση μιας γυναίκας στο βόρειο Αφγανιστάν, η οποία προσέφυγε σε δικαστήριο μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας, αλλά ο δικαστής της απάντησε: «Θέλεις διαζύγιο μόνο για αυτό;… Λίγη οργή και μερικά χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν».

Η Farzana (σ.σ.: το όνομά της έχει τροποποιηθεί για λόγους ασφαλείας) είπε ότι ο σύζυγός της ήταν οξύθυμος και συχνά κατέφευγε σε ξυλοδαρμούς. Την ταπείνωνε τακτικά και την αποκαλούσε «ανάπηρη», είπε, επειδή το δεξί της πόδι ήταν ελαφρώς πιο κοντό από το αριστερό. Για χρόνια ανεχόταν την κακοποίηση για χάρη των παιδιών τους, αλλά ένα βράδυ, όπως είπε, η βία του ξεπέρασε τα όρια.

«Μια μέρα που ήμουν άρρωστη, δεν είχα ενέργεια να μαγειρέψω. Οταν επέστρεψε από τη δουλειά μου είπε: “Τώρα δεν κάνεις ούτε το νοικοκυριό;”. Του απάντησα πως ήμουν άρρωστη, αλλά με χτύπησε με ένα καλώδιο από φορτιστή κινητού. Τα σημάδια στην πλάτη και τα χέρια μου παρέμειναν για αρκετές ημέρες, όμως δεν σκέφτηκα να πάρω φωτογραφίες που ίσως κάποια στιγμή με βοηθούσαν στο δικαστήριο», λέει η ίδια.

Μετά από εκείνη την επίθεση, αποφάσισε να ζητήσει διαζύγιο, ωστόσο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής της σε δικαστήριο των Ταλιμπάν, όπως λέει, ο δικαστής όχι μόνο απέρριψε το αίτημά της, αλλά υποβάθμισε την καταγγελία της για κακοποίηση.

«Θέλεις διαζύγιο μόνο γι’ αυτό;»

«Όταν είπα ότι με χτυπάει, με ταπεινώνει και με προσβάλλει συνεχώς, και ότι θέλω διαζύγιο, ο δικαστής ρώτησε: “Θέλεις διαζύγιο μόνο γι’ αυτό; Δεν έχεις κανέναν άλλο λόγο;” Οταν η Farzana συνέχισε να περιγράφει την επίθεση που είχε υποστεί πρόσφατα, είπε ότι ο δικαστής τη ρώτησε αν είχε αποδείξεις για την κακοποίηση.

«Όταν αρνήθηκα, μου είπε: “Οταν ήσουν νέα, απολάμβανες τον άντρα σου. Τώρα που γερνάει, βγάζεις δικαιολογίες για να τον χωρίσεις, ώστε να παντρευτείς κάποιον άλλο. Γύρνα πίσω, έχεις έναν καλό σύζυγο, ζήσε μαζί του. Λίγος θυμός και μερικά χτυπήματα δεν θα σε σκοτώσουν. Το Ισλάμ επιτρέπει σε έναν άνδρα να χτυπά τη γυναίκα του αν δεν τον υπακούει, για να την πειθαρχήσει. Πήγαινε και μην ξαναέρθεις να ζητάς διαζύγιο για τέτοια πράγματα».

Η Σαχαρζάντ Ακμπάρ, επικεφαλής της οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα Rawadari, δήλωσε ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι πλέον συνήθεις στο Αφγανιστάν. Οι γυναίκες είτε πρέπει να ζουν αποδεχόμενες την ενδοοικογενειακή βία είτε να ζητήσουν δικαιοσύνη από τα δικαστήρια των Ταλιμπάν, είπε, «όπου συχνά τους κάνουν κατήχηση και τις στέλνουν πίσω στα ίδια βίαια σπίτια ή, ακόμα χειρότερα, τις τιμωρούν για “ανυπακοή” στους συζύγους τους».

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και δικηγόροι υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι συνθήκες που επιβάλλονται στις Αφγανές γυναίκες, όπως η απαγόρευση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, ισοδυναμούν με φυλετικό απαρτχάιντ.

Ο νέος ποινικός κώδικας που έχει τεθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο σε ισχύ, επιτρέπει τη βία κατά των γυναικών, ενώ θέτει εμπόδια στην προσφυγή τους στη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον κώδικα, οι άνδρες επιτρέπεται να χτυπούν τις συζύγους τους, αρκεί να μην χρησιμοποιούν «υπερβολική βία», η οποία ορίζεται ως η πρόκληση καταγμάτων, τραυμάτων ή ορατών μωλωπισμάτων, για τα οποία η σύζυγος πρέπει να έχει αποδείξεις στο δικαστήριο. Για αυτό το αδίκημα, ένας άνδρας μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση μόλις 15 ημερών. Σύμφωνα με την Ακμπάρ, ουσιαστικά ο κώδικας παρέχει στους συζύγους «άδεια για ενδοοικογενειακή βία και τιμωρίες».