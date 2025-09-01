magazin
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες
01 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:26

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο σεισμός χτύπησε δύο φορές, πρώτα τα σπίτια και μετά τις γυναίκες

Οι γυναίκες και τα κορίτσια παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους για να νοσηλευτούν μετά τον φονικό σεισμό στο Αφγανιστάν.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 2.700 τραυματίστηκαν στον σεισμό των 6 βαθμών που έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται σε απομονωμένα χωριά, οι ανησυχίες αυξάνονται για τις γυναίκες και τα κορίτσια που βρίσκονται σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι περιορισμοί που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν στις γυναίκες περιορίζουν δραματικά την πρόσβασή τους σε σωτήριες υπηρεσίες υγείας και βοήθειας. Όπως τονίζει ο Graham Davison από την οργάνωση Care, οι γυναίκες «παραμένουν ανάμεσα στους πιο ευάλωτους στον απόηχο του σεισμού».

Οι εικόνες από τα νοσοκομεία είναι αποκαλυπτικές: οι κλίνες γεμάτες με άνδρες και αγόρια τραυματίες.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια, αντίθετα, παραμένουν εκτεθειμένες στα βουνά, ξαπλωμένες σε αυτοσχέδια φορεία, περιμένοντας να φτάσει η σειρά τους. Ακόμη και μέσα στην καταστροφή, το καθεστώς των Ταλιμπάν εξακολουθεί να τις μεταχειρίζεται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Οι εικόνες από τα νοσοκομεία είναι αποκαλυπτικές: οι κλίνες γεμάτες με άνδρες και αγόρια τραυματίες.

Οι εικόνες από τα νοσοκομεία είναι αποκαλυπτικές: οι κλίνες γεμάτες με άνδρες και αγόρια τραυματίες.

Δεν έχει αλλάξει τίποτα

Στην Κουνάρ, μια ιδιαίτερα συντηρητική περιοχή, γυναίκες συχνά καθυστερούν να μεταφερθούν σε νοσοκομεία λόγω πολιτισμικών πρακτικών, ενώ κάποιες ίσως επέλεξαν να περιμένουν μέχρι το φως της ημέρας για να τις συνοδεύσουν οι οικογένειές τους, όπως αναφέρει το BBC.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από την απουσία γυναικών διασωστών στο πεδίο. Στον σεισμό του 2022 στην Πακτίκα, οι τραυματισμένες γυναίκες άρχισαν να φτάνουν στα νοσοκομεία δύο μέρες μετά το πλήγμα, δείχνοντας το τεράστιο χάσμα στη φροντίδα τους.

Οι γυναίκες «παραμένουν ανάμεσα στους πιο ευάλωτους στον απόηχο του σεισμού»

Το ήδη κατεστραμμένο σύστημα υγείας του Αφγανιστάν –χρηματοδοτούμενο κατά 80% από ξένες δωρεές πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν– έχει σχεδόν καταρρεύσει. Το μεγαλύτερο νοσοκομείο κοντά στο επίκεντρο, στην Τζαλαλαμπάντ, έχει κατακλυστεί από περιστατικά, ενώ διεθνείς κυρώσεις και παγωμένα οικονομικά αποθέματα αφήνουν τη χώρα χωρίς τους απαραίτητους πόρους.

Σε μια χώρα που μετρά ήδη πάνω από 23 εκατομμύρια ανθρώπους σε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται στην πιο ευάλωτη θέση: ανάμεσα στα ερείπια, χωρίς πρόσβαση σε περίθαλψη, χωρίς φωνή και χωρίς διασώστριες στο πλευρό τους.

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

Τραμπ: Γιατί θέλει τον έλεγχο της Fed – Μπορεί να τον αποκτήσει;

