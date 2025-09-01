Ο σεισμός στο Αφγανιστάν μεγέθους 6 Ρίχτερ έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή στις ανατολικές επαρχίες μιας από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται με τον τελευταίο απολογισμό να αναφέρει 500 νεκρούς.

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, εξήγησε μιλώντας στο ERTNews ότι «είναι ένας σεισμός ο οποίος αφενός είχε ένα μεγάλο μέγεθος της τάξεως των έξι βαθμών των 6 Ρίχτερ, αφετέρου ήταν σε μικρό βάθος, δηλαδή της τάξεως των 8 χιλιομέτρων, σε μία περιοχή που είναι μεν αραιοκατοικημένη, αλλά έχει οικιστικές μονάδες αρκετά μεγάλες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες», τόνισε αρχικά.

Πρόσθεσε πως, «τα κτίριά τους είναι σε όχι και τόσο καλή κατάσταση και επίσης, στην ανάπτυξη των καταστροφών και ζημιών παίζει σημαντικό ρόλο το ανάγλυφο το οποίο υπάρχει στις περιοχές, το οποίο ενισχύει τις σεισμικές δράσεις. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος είναι υψηλός, η τρωτότητα των συστημάτων είναι υψηλή, γι’ αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα».

Όπως είπε ο κ. Λέκκας για τους νεκρούς στο Αφγανιστάν, «δυστυχώς, οι αρχικές εκτιμήσεις ουσιαστικά πενταπλασιάζονται μετά, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε και επεξεργαζόμαστε. Άρα είναι σαφές ότι δεν είναι μόνο 500 θύματα μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ περισσότερα».

Οι επίσημες αναφορές για τον σεισμό στο Αφγανιστάν

Η κρατική ραδιοτηλεοπτική Υπηρεσία του Αφγανιστάν μετέδωσε ότι περίπου 500 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 1000 τραυματίστηκαν, από τον σεισμό. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές της Καμπούλ, υπό την ηγεσία των Ταλιμπάν, δήλωσαν ότι εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν τον επίσημο αριθμό των θυμάτων, καθώς προσπαθούν να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές, μεταδίδει το Reuters.