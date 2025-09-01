newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 09:06
Φωτιά στο Σκάλωμα Αγρινίου - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:50

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στα ερείπια

Ο σεισμός στο Αφγανιστάν έχει προκαλέσει κατάρρευση των οδικών δικτύων ενώ εκατοντάδες είναι οι εγκλωβισμένοι - Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται διαρκώς

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και κατολισθήσεις στις ανατολικές επαρχίες της χώρας , με εκατοντάδες χωρικούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, Μαουλάουι Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 800 και των τραυματιών σε 2.500.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο αριθμός των θανάτων θα αυξηθεί περαιτέρω ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Πολλοί δρόμοι στην ορεινή επαρχία Κουνάρ που αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημα είναι κλειστοί λόγω των κατολισθήσεων γεγονός που εμποδίζει τα ολιγάριθμα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν την περιοχή.

Το TOLOnews του Αφγανιστάν κοινοποίησε πλάνα και αντιδράσεις από όσους επλήγησαν από τον σεισμό με έναν κάτοικο να λέει ότι εκατοντάδες άνθρωποι θάφτηκαν στην κοιλάδα Μαζάρ στην Κουνάρ.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι «παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια και δεν μπορούν να τους βγάλουν εκτός αν λάβουν βοήθεια».

Οι κατολισθήσεις σε δρόμους, που δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι, άφησαν την περιοχή εντελώς αποκομμένη για ώρες ενώ η εκκένωση πάνω από 300 τραυματιών έγινε με ελικόπτερα, χωρίς προφανώς η επιχείρηση από αέρος να μπορεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες διάσωσης.

Η Thamindri de Silva, εθνική διευθύντρια του World Vision Afghanistan, δήλωσε ότι ενώ η ακριβής κλίμακα της καταστροφής είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της απομακρυσμένης θέσης και της δύσκολης πρόσβασης, η περιοχή της κοιλάδας Μαζάρ στο Κουνάρ φαίνεται να είναι το «επίκεντρο», με ένα χωριό «ολοσχερώς κατεστραμμένο».

«Πρόκειται για ένα από τα πιο απομακρυσμένα και επίσης ένα από τα φτωχότερα μέρη του Αφγανιστάν», δήλωσε στο Al Jazeera από την Καμπούλ, σημειώνοντας ότι έχει ελάχιστες υποδομές, εξαιρετικά περιορισμένη οδική πρόσβαση και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγείας ή σχολεία.

«Τα σπίτια είναι βασικά χτισμένα με λάσπη». Λόγω της εύθραυστης υποδομής, η de Silva είπε ότι ένας σεισμός προκαλεί την «πολύ εύκολη κατάρρευση των κτιρίων», που σημαίνει ότι «πολλοί άνθρωποι θα θαφτούν».

«Ο χρόνος είναι πραγματικά κρίσιμος σε αυτή την κατάσταση».

Ο Chris Elders, καθηγητής γεωλογίας πετρελαίου στο Πανεπιστήμιο Curtin, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και από την άποψη της μορφολογίας του εδάφους.

«Δεν είναι μόνο τα κτίρια που θα επηρεαστούν από τον σεισμό και θα γίνουν ασταθή, αλλά και οι πλαγιές των λόφων. Και αυτό είναι που προκαλεί κατολισθήσεις», δήλωσε ο Elders στο Al Jazeera.

Το κείμενο βρίσκεται σε εξέλιξη…

Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

Τιμολόγια ρεύματος: Μειώσεις από 10% έως 20% για τον Σεπτέμβριο

ΗΠΑ: Νέα δημοσκόπηση – Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ
Δείτε αναλυτικά 01.09.25

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ αποτυπώνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ενώ οι νεότεροι εκφράζουν την υποστήριξή τους στη Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Υβριδικός πόλεμος – Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη
Απότομη κλιμάκωση 01.09.25

Ρωσικός υβριδικός πόλεμος - Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη

Η ΕΕ βρίσκεται στο στόχαστρο ενός «αόρατου», μη συμβατικού πολέμου από τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί ένα «οπλοστάσιο» που εκτείνεται από τον κυβερνοχώρο έως τα βάθη της θάλασσας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία
Ομιλία στον SCO 01.09.25

Πούτιν: Οι συμφωνίες με τον Τραμπ στην Αλάσκα ανοίγουν τον δρόμο για να βρεθεί λύση στην κρίση στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγόρησε και πάλι τη Δύση για τη στάση της - Ένας από τους λόγους της κρίσης είναι η προσπάθεια να συρθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, όπως είπε

Σύνταξη
Σεισμός στο Αφγανιστάν: Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ – Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης
Εικόνες 01.09.25 Upd: 09:49

Χάος μετά τα 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 νεκροί, μετ΄ εμποδίων οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ολόκληρα χωριά έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά το σεισμό των 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Πάνω από 600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους- Φόβοι ότι ο τραγικός απολογισμός θα αυξηθεί

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»
Απόρρητο έγγραφο 01.09.25

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απέτυχε η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» ενάντια στη Χαμάς – «Το Ισραήλ έκανε κάθε δυνατό λάθος»

Το απόρρητο έγγραφο των IDF αναφέρει ότι αρκετοί από τους βασικούς στόχους του Ισραήλ δεν επιτεύχθηκαν: η Χαμάς δεν ηττήθηκε και οι όμηροι δεν απελευθερώθηκαν

Σύνταξη
Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;
Διπλωματία των όπλων 01.09.25

Αμερικανικές κανονιοφόροι στην Καραϊβική: Πόλεμος κατά των ναρκωτικών ή στο στόχαστρο η Βενεζουέλα;

Καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Καραϊβική, αξιωματούχοι και ειδικοί αναρωτιούνται για τους λόγους. Το επιχείρημα καταπολέμησης των καρτέλ δεν πείθει κι όλοι κοιτάζουν προς τη Βενεζουέλα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ
Ο εχθρός του εχθρού 01.09.25

Η Κίνα χρησιμοποιεί την πολιτική Τραμπ για να ενώσει ηγέτες του κόσμου εναντίον των ΗΠΑ

Η Κίνα φιλοξενεί 20 ηγέτες χωρών που αφορούν τo 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το 25% της παγκόσμιας οικονομίας, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την δυσαρέσκεια προς τις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη
Αυτόκλητοι τιμωροί 01.09.25

Ένα τέλειο κοκτέιλ φόβου, βίας και παραπληροφόρησης: Το νέο κύμα αντι-μεταναστευτικής αυτοδικίας στην Ευρώπη

Οι «περιπολίες πολιτών» και οι αυτοαποκαλούμενες δυνάμεις προστασίας στην Ευρώπη τροφοδοτούν τους κοινωνικούς φόβους και την ακροδεξιά, λένε οι ειδικοί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεσανατολικό: «Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο»
Καταστάσεις sui generis 01.09.25

«Μια λύση δύο κρατών στην Παλαιστίνη μπορεί να επηρεάσει και την Κύπρο», εκτιμούν ειδικοί

Ο Ίαν Λέσερ (GMF) και ο Μάικλ Εμερσον (CEPS) μιλούν στα «ΝΕΑ» για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στη λύση του Κυπριακού

Μαρία Βασιλείου
Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud
Κόσμος 01.09.25

Και πάλι πλώρη για τη Γάζα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud

Περισσότερα από 50 πλοία κατευθύνονται προς τη Γάζα για να αντιταχθούν στον παράνομο αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσουν επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Ο πόλεμος έχει αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει σφυρηλατήσει νέες συμμαχίες
Δείτε πίνακες 01.09.25

Ο κόσμος αλλάζει - Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδιαμόρφωσε το παγκόσμιο εμπόριο, σφυρηλάτησε νέες συμμαχίες

Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη - Χώρες που θεωρούνταν ορκισμένοι εχθροί, όπως η Κίνα και η Ινδία, έρχονται πιο κοντά - Η θέση της Ρωσίας, ο ρόλος του SCO

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα
Οικογενειακό δράμα 01.09.25

Η Κέιτ Μπλάνσετ λάμπει στη Βενετία – Η ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» κερδίζει 5λεπτο χειροκρότημα

Η τελευταία ταινία της Κέιτ Μπλάνσετ, «Father Mother Sister Brother» του ανεξάρτητου σκηνοθέτη Τζιμ Τζάρμους, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Κυριακή το βράδυ και χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό για πέντε λεπτά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λαγκάρντ για Γαλλία: Δεν χρειάζεται προς το παρόν παρέμβαση του ΔΝΤ
«Δημοσιονομική πειθαρχία» 01.09.25

Ανησυχία της ΕΚΤ για τη Γαλλία - Η Λαγκάρντ δεν βλέπει προς το παρόν λόγο για παρέμβαση του ΔΝΤ

Η Λαγκάρντ δήλωσε πως η δημοσιονομική πειθαρχία παραμένει επιβεβλημένη στη Γαλλία - Πρόσθεσε όμως πως οποιοσδήποτε κίνδυνος να πέσει μια κυβέρνηση στην ευρωζώνη είναι «ανησυχητικός»

Σύνταξη
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται
Τοπόσημο 01.09.25

Η Βίλα Ζωγράφου αναβαθμίζεται

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου, για την ολική αναβάθμιση της Βίλας Ζωγράφου.

Σύνταξη
Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Πολύ βαθύ το ρήγμα της κυβέρνησης με την κοινωνία για να γεφυρωθεί με παροχές και τοξική πόλωση

Ο πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής Γιώργος Σεφερτζής μιλά στο in και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα τόσο της παροχολογίας όσο και της πόλωσης ως μεθόδων υπέρβασης του πολιτικού αδιεξόδου της κυβέρνησης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Χίος: Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα – Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί
InView 01.09.25

Άκαρπες οι έρευνες για τον κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα - Την Τετάρτη απολογούνται οι 4 αστυνομικοί

Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βορειανατολικά της Χίου για τον Τούρκο κρατούμενο που έπεσε στη θάλασσα από το πλοίο της γραμμής, χθες τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια μεταγωγής του

Σύνταξη
Νομοσχέδιο Πλεύρη: «Μέτρα βαρβαρότητας για τους μετανάστες – Να αποσυρθεί» – Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα
ΚΕΕΡΦΑ 01.09.25

«Να αποσυρθεί το ρατσιστικό νομοσχέδιο - Τσεκούρι στα δικαιώματα των μεταναστών» - Διαδήλωση την Τρίτη στο Σύνταγμα

«Το νομοσχέδιο Πλεύρη για τη μετανάστευση προσπαθεί να επιβάλει πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ που καλεί σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Σύνταξη
Ενδοοικογενειακή βία στα Χανιά: Την έσυρε από τα μαλλιά στο χωράφι και αποπειράθηκε να την πατήσει με το όχημα
Στα Χανιά 01.09.25

Τρόμος για 23χρονη: Ο σύντροφός της την έσυρε σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και προσπάθησε να την πατήσει με το ΙΧ

Όπως καταγγέλλει η 23χρονη, από τα Χανιά, ο σύντροφός της μετά από καυγά την πήγε με το ζόρι σε χωράφι, την ξυλοκόπησε και αποπειράθηκε να την πατήσει με το αυτοκίνητο - Ο 21χρονος συνελήφθη

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέα δημοσκόπηση – Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ
Δείτε αναλυτικά 01.09.25

Νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Το 60% των ψηφοφόρων της Gen Z υποστηρίζουν τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ αποτυπώνει ότι οι μισοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, ενώ οι νεότεροι εκφράζουν την υποστήριξή τους στη Χαμάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Υβριδικός πόλεμος – Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη
Απότομη κλιμάκωση 01.09.25

Ρωσικός υβριδικός πόλεμος - Εκστρατεία σαμποτάζ του Πούτιν στην Ευρώπη

Η ΕΕ βρίσκεται στο στόχαστρο ενός «αόρατου», μη συμβατικού πολέμου από τη Ρωσία, η οποία χρησιμοποιεί ένα «οπλοστάσιο» που εκτείνεται από τον κυβερνοχώρο έως τα βάθη της θάλασσας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
