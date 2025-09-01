Ο σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν προκάλεσε μεγάλες καταστροφές και κατολισθήσεις στις ανατολικές επαρχίες της χώρας , με εκατοντάδες χωρικούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, Μαουλάουι Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δήλωσε στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 800 και των τραυματιών σε 2.500.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο αριθμός των θανάτων θα αυξηθεί περαιτέρω ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Πολλοί δρόμοι στην ορεινή επαρχία Κουνάρ που αντιμετωπίζει το σοβαρότερο πρόβλημα είναι κλειστοί λόγω των κατολισθήσεων γεγονός που εμποδίζει τα ολιγάριθμα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν την περιοχή.

Το TOLOnews του Αφγανιστάν κοινοποίησε πλάνα και αντιδράσεις από όσους επλήγησαν από τον σεισμό με έναν κάτοικο να λέει ότι εκατοντάδες άνθρωποι θάφτηκαν στην κοιλάδα Μαζάρ στην Κουνάρ.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι «παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια και δεν μπορούν να τους βγάλουν εκτός αν λάβουν βοήθεια».

Video: Residents of the Mazar Valley in Nurgal district of Kunar say that hundreds of villagers have been buried under debris due to last night’s earthquake and call for urgent help in rescuing them. They told TOLOnews that children, women and elderly have been struck under the… pic.twitter.com/UbcQTQQYgN — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) September 1, 2025

Οι κατολισθήσεις σε δρόμους, που δεν είναι ασφαλτοστρωμένοι, άφησαν την περιοχή εντελώς αποκομμένη για ώρες ενώ η εκκένωση πάνω από 300 τραυματιών έγινε με ελικόπτερα, χωρίς προφανώς η επιχείρηση από αέρος να μπορεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες διάσωσης.

Η Thamindri de Silva, εθνική διευθύντρια του World Vision Afghanistan, δήλωσε ότι ενώ η ακριβής κλίμακα της καταστροφής είναι ακόμη δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω της απομακρυσμένης θέσης και της δύσκολης πρόσβασης, η περιοχή της κοιλάδας Μαζάρ στο Κουνάρ φαίνεται να είναι το «επίκεντρο», με ένα χωριό «ολοσχερώς κατεστραμμένο».

«Πρόκειται για ένα από τα πιο απομακρυσμένα και επίσης ένα από τα φτωχότερα μέρη του Αφγανιστάν», δήλωσε στο Al Jazeera από την Καμπούλ, σημειώνοντας ότι έχει ελάχιστες υποδομές, εξαιρετικά περιορισμένη οδική πρόσβαση και δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγείας ή σχολεία.

«Τα σπίτια είναι βασικά χτισμένα με λάσπη». Λόγω της εύθραυστης υποδομής, η de Silva είπε ότι ένας σεισμός προκαλεί την «πολύ εύκολη κατάρρευση των κτιρίων», που σημαίνει ότι «πολλοί άνθρωποι θα θαφτούν».

«Ο χρόνος είναι πραγματικά κρίσιμος σε αυτή την κατάσταση».

Ο Chris Elders, καθηγητής γεωλογίας πετρελαίου στο Πανεπιστήμιο Curtin, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και από την άποψη της μορφολογίας του εδάφους.

«Δεν είναι μόνο τα κτίρια που θα επηρεαστούν από τον σεισμό και θα γίνουν ασταθή, αλλά και οι πλαγιές των λόφων. Και αυτό είναι που προκαλεί κατολισθήσεις», δήλωσε ο Elders στο Al Jazeera.

Το κείμενο βρίσκεται σε εξέλιξη…