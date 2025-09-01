newspaper
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Αφγανιστάν: Αρκετοί νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια
Κόσμος 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:30

Αφγανιστάν: Αρκετοί νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, εξαιτίας ισχυρού σεισμού 6,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν σπίτια

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 Ρίχτερ έπληξε το Αφγανιστάν και είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά, να χάσουν τη ζωή τους, άλλοι να τραυματιστούν και πολλά σπίτια να καταρρεύσουν.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα το ανατολικό Αφγανιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, και καταστρέφοντας αρκετά σπίτια σύμφωνα με τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό εστιακό βάθος – 8 χιλιομέτρων –, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλαμπάντ, διευκρίνισαν οι αμερικανοί σεισμολόγοι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση στην Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πρόσθεσαν ότι άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δεν υπάρχει μέχρι αυτήν τη στιγμή επίσημος απολογισμός για αριθμό θυμάτων ή ζημιές, αναφορές όμως από διάφορες πηγές κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορούν φωτογραφίες με τα άψυχα κορμάκια παιδιών.

Συχνοί οι σεισμοί

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.

Κόσμος
Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη έχει «ακριβή σχέδια» για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης
Κόσμος 31.08.25

Ισραήλ: Εξετάζει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

Μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ διέρρευσε η συζήτηση για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, το ίδιο ζήτημα αναμένονταν να συζητηθεί και απόψε Κυριακή 31 Οκτωβρίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό
Κόσμος 31.08.25

Γερμανία: Η πύρρειος νίκη της Άνγκελα Μέρκελ στο προσφυγικό

Όταν η Γερμανία άνοιγε το 2015 τις πόρτες της για να υποδεχθεί 1 εκατ. πρόσφυγες, η Άνγκελα Μέρκελ πήρε ένα τεράστιο πολιτικό ρίσκο. Με την παγκόσμια ακροδεξιά να προελαύνει ήρθε η ώρα του απολογισμού

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει
Washington Post 31.08.25

Η Γάζα στις επιχειρήσεις, όχι στους Παλαιστίνιους: Το όραμα του Τραμπ για τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής αναβιώνει

Ένα αναλυτικό σχέδιο 38 σελίδων για τη μεταπολεμική Γάζα κυκλοφορεί στους κύκλους της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει αναλυτικά σημερινό δημοσίευμα της Washington Post

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη: «Πνίγονται» από τον μαζικό τουρισμό και αντιδρούν
Ασφυκτιούν 31.08.25

Η «εκδίκηση» των προορισμών: Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη παίρνουν μέτρα κατά του υπερτουρισμού

Εισιτήρια, ποσοστώσεις, απαγόρευση Airbnb: οι ευρωπαϊκοί προορισμοί προσπαθούν να περιορίσουν τον υπερτουρισμό και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του - Τι κάνουν Βενετία, Σαντορίνη, Βαρκελώνη;

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες
«Τίποτα για μας» 31.08.25

Το Μεξικό χτίζει γήπεδα για το Mundial – Οι κάτοικοι τρέμουν για τις συνέπειες

Το Μεξικό είναι εκ των διοργανωτών του Mundial 2026. Οι τοπικές κοινότητες αντιδρούν στα μεγαλεπήβολα κατασκευαστικά έργα για τη διεξαγωγή του, γιατί ανησυχούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;
Κόσμος 31.08.25

Γάζα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Flotilla – Τους περιμένει φυλακή για τρομοκράτες;

Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ παρουσίασε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει κράτηση των ακτιβιστών υπό συνθήκες που συνήθως εφαρμόζονται σε τρομοκράτες.

Σύνταξη
Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
50 μαχαιριές 31.08.25

Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές

Πολλές παραλείψεις φαίνεται ότι έγιναν από την αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στη Γαλλία, αφήνοντας απροστάτευτη γυναίκα, την οποία δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της παρά τις καταγγελίες του θύματος

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο
Ελλάδα 01.09.25

Εύβοια: Τραγικές στιγμές στην κηδεία του ζευγαριού που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο

Ανείπωτες στιγμές εκτυλίχθηκαν στην κηδεία του ζευγαριού στην Εύβοια που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με τζιπ που βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα.

Σύνταξη
Wall Street: Τα στοιχεία για την απασχόληση κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας
Διεθνής Οικονομία 01.09.25

Τα στοιχεία για την απασχόληση, κρίσιμα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας

H έκθεση με τα τελευταία στοιχεία για την αγορά εργασίας αναμένεται να δώσει μια κρίσιμη εικόνα για την «υγεία» της αμερικανικής οικονομίας και να δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη Wall Street.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»
«Κατάπτυστο» 01.09.25

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Το να ανεβάζεις όλη την παράσταση σε live στο TikTok είναι απαράδεκτο»

«Από αυτό που κάνω ζουν πολλοί άνθρωποι και δεν το σέβεσαι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Αλέξανδρος Τσουβέλας, απευθυνόμενος σε όσους κάνουν live αναμετάδοση τις παραστάσεις του.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ
Κρήτη 31.08.25

Βίντεο ντοκουμέντο με υπάλληλο ταβέρνας στα Χανιά να σώζει τουρίστρια από πνιγμό με λαβή Χάιμλιχ

Οι εργαζόμενοι παρενέβησαν άμεσα και του προσέφεραν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση της αναπνοής σε ενήλικες.

Σύνταξη
«Αίσχη» Κατσικογιάννη υπέρ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 31.08.25

«Αίσχη» Κατσικογιάννη υπέρ του ΠΑΟΚ

Αποβολή-ανακάλυψη, καθώς άφησε τον Ατρόμητο με δέκα παίκτες σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, βγάζοντας αδικαιολόγητη δεύτερη κίτρινη στον Μπάκου.

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ: Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί
Παράνομοι 31.08.25

«Αν δεν υπήρχαν οι δασμοί η Αμερική θα είχε καταστραφεί» λέει ο Τραμπ μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Με καταστροφολογία απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στο δικαστήριο το οποίο έκρινε παράνομους τους αμερικανικούς δασμούς εναντίον δεκάδων χωρών σε όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κρήτη: Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ – Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου
Κρήτη 31.08.25

Σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε κάτω από τρακτέρ - Είχε να δώσει σημεία ζωής από τις 15 Αυγούστου

Φέρεται να πρόκειται για έναν 61χρονο κάτοικο της Λινοπεραμάτων, στην Κρήτη - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το αν άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια ή λόγω κάποιου ατυχήματος

Σύνταξη
«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία
Culture Live 31.08.25

«The Wizard of the Kremlin»: Ο «Πούτιν» του Τζουντ Λο διεκδικεί τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία

Η ταινία «The Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τον Τζουντ Λο να ενσαρκώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια ερμηνεία που ήδη προκαλεί συζητήσεις

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο
Ποδόσφαιρο 31.08.25

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0: Χρυσή αλλαγή ο Πέλκας για τον δικέφαλο

Με λύση από τον πάγκο, ο ΠΑΟΚ που λύγισε τον Ατρόμητο, ο οποίος έπαιζε με δέκα παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Θεσσαλονικείς είχαν δυο δοκάρια και μεγάλη. Παράπονα για Κατσικογιάννη οι φιλοξενούμενοι

Σύνταξη
