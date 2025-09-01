Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών, σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε τη νύχτα της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα το ανατολικό Αφγανιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά, και καταστρέφοντας αρκετά σπίτια σύμφωνα με τις τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους

The intensity of the earthquake was strong in #Kunar #Afghanistan. They will need urgent help. pic.twitter.com/JJM6s3ZGbK — Khalyla Harito (@KhalylaHarito) August 31, 2025

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 23:47 (τοπική ώρα· 22:17 ώρα Ελλάδας) σε χαμηλό εστιακό βάθος – 8 χιλιομέτρων –, εντοπίστηκε 42 χιλιόμετρα από την Τζαλαλαμπάντ, διευκρίνισαν οι αμερικανοί σεισμολόγοι.

#Earthquake 28 km NW of #Bāsawul (#Afghanistan) 7 min ago (local time 23:47:36). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/xPTjWrfiY4 pic.twitter.com/kPq0lvco30 — EMSC (@LastQuake) August 31, 2025

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκαν τη δόνηση στην Καμπούλ, μεταδίδοντας πως διήρκεσε πολλά δευτερόλεπτα, όπως και στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, 370 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή.

A magnitude 6.2 earthquake struck southeastern Afghanistan on Sunday, August 31, 2025. The epicenter was located 25 kilometers southwest of Asadabad city in Kunar province. I hope that one day this pain, which takes its toll on our nation in various ways, will end. pic.twitter.com/5oFqc32YpV — Political Base Abdul Maroof Azadmanish (@PoliticalBaseMA) August 31, 2025

Δυο παιδιά έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή του σπιτιού τους στην επαρχία Νανγκαρχάρ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πρόσθεσαν ότι άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δεν υπάρχει μέχρι αυτήν τη στιγμή επίσημος απολογισμός για αριθμό θυμάτων ή ζημιές, αναφορές όμως από διάφορες πηγές κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορούν φωτογραφίες με τα άψυχα κορμάκια παιδιών.

Συχνοί οι σεισμοί

Το Αφγανιστάν πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς, ιδίως στην περιοχή της οροσειράς Χίντου Κους, κοντά στο υπέδαφος της οποίας τέμνονται η ευρασιατική και η ινδική τεκτονική πλάκα.

Την περασμένη εβδομάδα, η Νανγκαρχάρ επλήγη από ξαφνικές πλημμύρες, που άφησαν πίσω πέντε νεκρούς και προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικημένες περιοχές.