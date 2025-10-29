Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Το γυναικείο ποδόσφαιρο του Αφγανιστάν γύρισε σελίδα με έναν αγώνα που ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια του αθλητισμού. Η ομάδα Afghan Women United, που αποτελείται αποκλειστικά από Αφγανές πρόσφυγες, έδωσε το πρώτο της διεθνές παιχνίδι ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Αν και ηττήθηκε με 6-1 από το Τσαντ, η αξία του αγώνα ήταν πολύ βαθύτερη: ήταν η στιγμή που οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναμπήκαν στα γήπεδα, κόντρα στην καταπίεση και τον φόβο.

Από το 2021, όταν οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία και κατάργησαν κάθε δυνατότητα συμμετοχής των γυναικών στον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο γυναικών στο Αφγανιστάν είχε ουσιαστικά διαγραφεί. Οι αθλήτριες που κάποτε φορούσαν τη φανέλα της εθνικής αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, πολλές βρίσκοντας καταφύγιο στην Αυστραλία. Το Μάιο του 2025, η FIFA ενέκρινε τη δημιουργία αυτής της ξεχωριστής ομάδας προσφύγων, έπειτα από πρωτοβουλία της Χαλιντά Πόπαλ, της γυναίκας που είχε ιδρύσει το 2007 την πρώτη γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν.

Στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στη μαροκινή πόλη Μπερεχίντ, η Afghan Women United άνοιξε το σκορ με εύστοχο πέναλτι της Μανόζ Νούρι, όμως στη συνέχεια υποχώρησε απέναντι στη σαφώς πιο έτοιμη ομάδα του Τσαντ. Για τις ίδιες όμως τις παίκτριες, το τελικό αποτέλεσμα είχε μικρή σημασία. «Αυτό το παιχνίδι ήταν ένα μήνυμα στον κόσμο», δήλωσε η αρχηγός Φατίμα Χαϊντάρι. «Οι γυναίκες, όπου κι αν βρίσκονται, πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες – στην κοινωνία, στη δουλειά, και φυσικά στον αθλητισμό».

Η FIFA υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή παρέχοντας οικονομικούς πόρους, υποδομές προπόνησης και συμβουλευτική υποστήριξη ώστε οι Αφγανές ποδοσφαιρίστριες να μπορούν να αγωνίζονται υπό τις ίδιες συνθήκες με κάθε άλλη εθνική ομάδα. Η Πόπαλ, από την πλευρά της, εξακολουθεί να διεκδικεί το επόμενο μεγάλο βήμα: την πλήρη αναγνώριση της ομάδας από τη FIFA ως επίσημης εκπροσώπου του αφγανικού ποδοσφαίρου. Όμως, όπως τονίζει, αυτό παραμένει αδύνατο όσο η Αφγανική Ομοσπονδία Ενόπλων Παιχνιδιών ελέγχεται από το καθεστώς των Ταλιμπάν.

Τέσσερα χρόνια μετά τη σιωπή, οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναβρήκαν φωνή μέσα από το ποδόσφαιρο. Σήμερα, θα αντιμετωπίσουν την Τυνησία και το Σάββατο τη Λιβύη, συνεχίζοντας ένα ταξίδι που δεν είναι απλώς αθλητικό, αλλά βαθιά ανθρώπινο – ένα ταξίδι ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ελπίδας.