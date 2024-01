Χαμός στο Κόπα Άφρικα: Στρατιώτες κάνουν σωματικό έλεγχο σε γυναίκες φιλάθλους (vid)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, στο οποίο φαίνονται στρατιώτες που ανήκουν στην φύλαξη των γηπέδων να κάνουν… σκληρό σωματικό έλεγχο σε δύο γυναίκες φίλαθλους που πήγαν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα διοργάνωσης.

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνονται δύο νεαρές γυναίκες να υποβάλλονται σε έλεγχο με πολύ… άγριο τρόπο από στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες, που δείχνουν να επιμένουν στην περιοχή του στήθους και στα οπίσθια.

Φυσικά, αυτό το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς από αυτούς να γράφουν ότι κάτι τέτοιο είναι εξοργιστικό και κατακριτέο. «Πώς πιστεύουν οι αρχές της Ελεφαντοστού ότι είναι εντάξει;» ανέφερε χαρακτηριστικά ένας δικηγόρος στον λογαριασμό του στο Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το σχετικό βίντεο, που δείχνει όσα συμβαίνουν έξω από τα γήπεδα στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και έχει προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο. Πλάνα που εξοργίζουν όσους τα βλέπουν, όπως είναι απόλυτα λογικό, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να ζητάει εξηγήσεις από τους διοργανωτές για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην Ακτή Ελεφαντοστού, με αφορμή το Κόπα Αφρικα.

How can the #Ivorian authorities think that this is okay? 😳 #TotalEnergiesAFCON2023 cc: @AOuattara_PRCI pic.twitter.com/DzrUVrqIXt

— Osasu Obayiuwana (@osasuo) January 21, 2024