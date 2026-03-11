Για την κατάσταση στο Αφγανιστάν συνεδρίασε το ΣΑ του ΟΗΕ με την αναπληρώτρια Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα και ασκούσα καθήκοντα επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA), Ζορζέτ Γκανιόν, να τονίζει ότι στόχος της διεθνούς κοινότητας παραμένει ένα Αφγανιστάν «σε ειρήνη πλήρως επανενταγμένο στη διεθνή κοινότητα» (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Sayed Hassib).

Ωστόσο, όπως σημείωσε, οι πρόσφατες εξελίξεις επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση. Η σύγκρουση με το Πακιστάν έχει προκαλέσει «βαρύ ανθρώπινο και οικονομικό κόστος», ενώ το κλείσιμο των συνόρων και η περιφερειακή αστάθεια έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών βασικών αγαθών, επιβαρύνοντας την οικονομία της χώρας.

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί σοβαρή ανησυχία

Η κ. Γκανιόν υπογράμμισε ότι το βασικό πρόβλημα παραμένει «η συνεχιζόμενη αποξένωση του Αφγανιστάν από το διεθνές σύστημα», γεγονός που εμποδίζει την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων όπως η οικονομική αυτάρκεια, η ασφάλεια, η τρομοκρατία και η ανθρωπιστική κρίση.

Παρά τις δυσκολίες, καταγράφηκαν ορισμένες θετικές εξελίξεις. Η απαγόρευση καλλιέργειας οπίου διατηρείται για τρίτη χρονιά, με τις εκτάσεις να περιορίζονται σε «10.200 εκτάρια το 2025», ενώ μέσω της διεθνούς βοήθειας οι αφγανοί πολίτες έχουν καταφέρει να αντεπεξέλθουν σε πολλαπλές κρίσεις.

Ωστόσο, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Οι γυναίκες και τα κορίτσια εισέρχονται πλέον «στο πέμπτο έτος σχεδόν πλήρους αποκλεισμού από τη δημόσια ζωή και την εκπαίδευση μετά την έκτη τάξη».

Παράλληλα, η απαγόρευση εργασίας των γυναικών στον ΟΗΕ δυσχεραίνει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η κ. Γκανιόν κάλεσε τις αρχές του Αφγανιστάν να άρουν τους περιορισμούς και τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα, τονίζοντας ότι η επανένταξη του Αφγανιστάν στο διεθνές σύστημα είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής.

Η ελληνική θέση

H μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της τόνισε ότι η σκέψη της διεθνούς κοινότητας είναι με τις γυναίκες του Αφγανιστάν, καθώς ο κόσμος γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και την CSW70.

Κάλεσε τους Ταλιμπάν να αναιρέσουν άμεσα όλες τις πολιτικές και πρακτικές περιορισμού κατά γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την εκπαίδευσή τους, αλλά και την πρόσβαση των γυναικών που εργάζονται για τον ΟΗΕ, στις εγκαταστάσεις του.

Προέτρεψε τους Ταλιμπάν να τιμήσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW).

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε ανησυχία για τις πρόσφατες διασυνοριακές συγκρούσεις και ζήτησε απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, αφενός επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι το έδαφος του Αφγανιστάν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για απειλές ή επιθέσεις κατά οποιασδήποτε χώρας και αφετέρου καλώντας τους Ταλιμπάν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

Επανέλαβε την υποστήριξη της Ελλάδας για την ανανέωση της εντολής της αποστολής του ΟΗΕ UNAMA στο σύνολό της και χαιρέτισε την πρόσφατη επίσκεψη της αναπ. ΓΓ του ΟΗΕ Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο στο Αφγανιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ