Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.
Το δεξιό κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγκιαρ, πολιτικού προσκείμενου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, εξασφάλισε πλειοψηφία δυο τρίτων στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, κατά τη σχεδόν οριστική καταμέτρηση των αποτελεσμάτων – έφτασε στο 97% – από την εκλογική επιτροπή της χώρας (στη φωτογραφία του Reuters/Marton Monus, επάνω, ο Πέτερ Μάγκιαρ, στο κέντρο, κρατώντας την ουγγρική σημαία, και στο βάθος το κτίριο του κοινοβουλίου).
Το δεξιό κόμμα του νικητή των εκλογών Πέτερ Μάγκιαρ θα καταλάβει τις 138 από τις 199 της ουγγρικής Βουλής
Το Tisza θα καταλάβει τις 138 από τις 199 της ουγγρικής βουλής, έναντι 55 της παράταξης Fidesz του απερχόμενου λαϊκιστή εθνικιστή πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν.
«Τα καταφέραμε», δήλωσε ο Πέτερ Μαγιάρ μιλώντας στο συγκεντρωμένο πλήθος στη Βουδαπέστη. «Το Tisza και η Ουγγαρία κέρδισαν αυτές τις εκλογές».
Και πρόσθεσε: «Μαζί, απελευθερώσαμε την Ουγγαρία και απαλλαγήκαμε από το καθεστώς Ορμπαν».
Ο Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του Fidesz, κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να συγκροτήσει ένα αντιπολιτευτικό κίνημα ικανό να επισκιάσει τη δημοτικότητα του ακροδεξιού ούγγρου πρωθυπουργού.
«Οδυνηρό»
Σε σύντομη ομιλία του, ο Ορμπαν χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών «οδυνηρό για εμάς, αλλά σαφές. Δεν μας δόθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε».
Ευχαρίστησε τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ψήφισαν το κόμμα του και υποσχέθηκε να «μην τους απογοητεύσει ποτέ. Θα υπηρετήσουμε τη χώρα μας και το ουγγρικό έθνος από την αντιπολίτευση», τόνισε.
