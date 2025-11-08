Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν στη Λισαβόνα, ενάντια στο σχέδιο της δεξιάς κυβέρνησης στην Πορτογαλία για την αναθεώρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο κατέθεσε νομοσχέδιο για την τροποποίηση του εργατικού κώδικα, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει στους εργοδότες να κάνουν ευκολότερα απολύσεις «με βάσιμο λόγο», καθώς δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ή να ακούν τους μάρτυρες του που θα μπορούσαν να τον υπερασπιστούν.

Το ακροδεξιό Chega πιθανόν θα στηρίξει το νομοσχέδιο στη Βουλή

Επίσης, χαλαρώνουν οι περιορισμοί για εξωτερικές αναθέσεις έργου. Επιπλέον, οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν «ατομικές τράπεζες χρόνου». Αυτές θα επιτρέπουν στους εργαζομένους να εργάζονται έως και δύο επιπλέον ώρες την ημέρα, με ανώτατο όριο τις 150 ώρες ετησίως.

Μια από τις ρυθμίσεις που έχουν επίσης προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, είναι ο περιορισμός του χρονικού διαστήματος που θα δίνεται στις θηλάζουσες γυναίκες ένα ευέλικτο ωράριο εργασίας. Επίσης, θα μειωθεί και η άδεια πένθους λόγω αποβολής.

Καθώς η κυβέρνηση Μοντενέγκρο δεν έχει επαρκή πλειοψηφία, το νομοσχέδιο είναι πιθανό να ψηφιστεί στο κοινοβούλιο με την στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Chega. Το Chega είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Πορτογαλία.

Σφοδρές αντιδράσεις

Τα εργατικά συνδικάτα επισημαίνουν ότι η εργασιακή μεταρρύθμιση υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, που αγωνίζονται να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, την ώρα που ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ο τρέχων κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία ανέρχεται σε 870 ευρώ μικτά τον μήνα.

Το μεγαλύτερο συνδικάτο της Πορτογαλίας, το CGTP, στο κάλεσμά του για την κινητοποίηση, καλεί σε απόσυρση του νομοσχεδίου και αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.050 ευρώ με τη νέα χρονιά.

Σύμφωνα με το CGTP, στη διαδήλωση στη Λισαβόνα συμμετείχαν περίπου 100.000 άνθρωποι.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν αφίσες και πλακάτ που έγραφαν «Όχι στο εργασιακό πακέτο» και ζητούσαν μηνιαίο κατώτατο μισθό 1.050 ευρώ.

O ataque é brutal, vamos à greve geral! «Porque é neste caminho de luta, de afirmação, de combatividade, de unidade e de certeza da razão que temos, que hoje aqui anunciamos a realização da greve geral contra o pacote laboral.

Alicerçado na luta de trabalhadores, está o nosso… pic.twitter.com/QsAlDGYXun — PCP (@pcp_pt) November 8, 2025

Επίσης, τα συνδικάτα καλούν σε γενική απεργία στις 7 Δεκεμβρίου.

Βήματα πίσω

Μιλώντας στο Reuters, η διαδηλώτρια Μίριαμ Αλβες, 31 ετών, εργαζόμενη σε εταιρεία ιατρικών συσκευών, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «σαφώς ένα βήμα προς τα πίσω στις συνθήκες εργασίας». Και πρόσθεσε ότι θα οδηγήσει «σε πλήρη έλλειψη εργασιακής ασφάλειας».

«Ακόμα κι αν δεν ισχύει η περίπτωσή μου, μιλώ εκ μέρους των πολλών νέων με επισφαλείς θέσεις εργασίας, χαμηλούς μισθούς. Το μέλλον τους θα είναι να συνεχίσουν με λιγότερα δικαιώματα, κουρασμένοι και φοβισμένοι για το μέλλον τους», είπε.

Από την πλευρά της, η τεχνικός αρχείων Μανταλένα Πένια, 34 ετών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ανατρέπει τα εργασιακά δικαιώματα «με άδικο, ύπουλο και υπόγειο τρόπο, χωρίς να έχει πει τίποτα πριν από τις εκλογές» τον Μάιο.

IMAGENS DO DIA Mais de 100 mil trabalhadores sairam hoje à rua para lutar contra o pacote laboral desenhado pelo Governo PSD/CDS-PP ao serviço dos grandes grupos económicos. A manifestação convocada pela CGTP-IN, que contou com trabalhadores dos sectores público e privado, foi + pic.twitter.com/nAUWVaK393 — AbrilAbril (@abrilabrilpt) November 8, 2025

Η Πορτογαλία είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των εργαζομένων το 2024 κέρδιζαν λιγότερα από 1.000 ευρώ τον μήνα. Ο κατώτατος μισθός (870 ευρώ), είναι ένας από τους χαμηλότερους στην ΕΕ. Στην Ελλάδα, από την 1η Απριλίου είναι 880 ευρώ.