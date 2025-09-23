Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
22.09.2025
Συναγερμός για έκρηξη στο Όσλο - Άγνωστος έριξε χειροβομβίδες
Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963
23 Σεπτεμβρίου 2025

Η συγχώρεση, το γράμμα και η οργή: Ο Φρανκ Σινάτρα για την απαγωγή του γιου του το 1963

Έξι δεκαετίες μετά την απαγωγή του γιου του Φρανκ Σινάτρα, ένα γράμμα με την οργή της Φωνής για την όλη υπόθεση ανακαλύφθηκε και βγαίνει στο «σφυρί» για πολλές χιλιάδες δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ημερολόγιο γράφει 8 Δεκεμβρίου του 1963. Ο Φρανκ Σινάτρα, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Rat Pack, είναι τα «αφεντικά» του Λας Βέγκας – playboys, διασκεδαστές, αστέρια του Χόλιγουντ. Εκείνη την ημέρα, η Φωνή θα λάβει ένα από τα πιο δυσάρεστα και περίεργα νέα της ζωής του: άγνωστοι είχαν απαγάγει τον γιο του.

Ο Φρανκ Σινάτρα Τζούνιορ βρισκόταν στο ξενοδοχείο καζίνο Harrah’s Lake Tahoe για ένα σόου του, όταν τρεις άγνωστοι άντρες εισέβαλαν στο δωμάτιό του, με την πρόφαση ότι ήθελαν να του παραδώσουν ένα δέμα και τον άρπαξαν. Η απαγωγή θα γίνει Νο1 θέμα στον Τύπο της εποχής, ωστόσο θα λήξει γρήγορα και αναίμακτα.

Αφού ο Φρανκ Σινάτρα καταβάλει το ποσό των 240.000 δολαρίων (περίπου 2.5 εκατ. δολάρια σε σημερινή αξία) ο Τζούνιορ θα γυρίσει στο σπίτι του. Ωστόσο οι απαγωγείς δεν θα χαρούν για πολύ καιρό τα χρήματα. Λίγο αργότερα οι Μπάρι Κίναν, Τζόνι Ιρβάιν και Τζόε Άμσλερ θα πέσουν στα χέρια των Αρχών. Και τότε θα ξεκινήσει μια δίκη στα όρια της παρωδίας – που θα κάνει έξαλλο τον Φράνκι.

Διαφημιστικό κόλπο η απαγωγή;

Οι τρεις απαγωγείς δεν είχαν πολλά χαρτιά στα χέρια τους για να γλιτώσουν την καταδίκη – έστω κι αν ο Ιρβάν είχε στο πλευρό του τη διάσημη δικηγόρο Γκλάντις Ρουτ. Σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν, η υπεράσπιση θα αρχίζει να διαδίδει στον Τύπο τη φήμη ότι την απαγωγή την είχε οργανώσει ο ίδιος ο Τζούνιορ προκειμένου να γίνει γνωστό το όνομά του και «χτίσει» τη δική του καριέρα ως μουσικός.

Οι εφημερίδες άλλο που δεν ήθελαν, παίζοντας πιασάρικους τίτλους με αυτή τη φήμη – και κάνοντας έξαλλο τον Φρανκ Σινάτρα. Ωστόσο, σύντομα και αυτή η θεωρία θα πέσει: ένα σημείωμα του Κίναν που παραδέχεται την απαγωγή, θα βάλει τέλος στην υπόθεση.

Το «μυαλό» πίσω από την απαγωγή θα δηλώσει παραφροσύνη για να αποφύγει τη φυλακή, αλλά ούτε αυτό θα πιάσει. Οι Κίναν, Ιρβάιν και Άμσλερ θα καταδικαστούν σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης – ωστόσο εξέτισαν ένα μικρό μέρος τους.

Η οργή του Φρανκ Σινάτρα

Ωστόσο η υπόθεση δεν τελείωσε εκεί. Στις 27 Ιουλίου 1964 ο ιερέας Ρότζερ Σμιντ θα στείλει ένα γράμμα στον Φρανκ Σινάτρα εκ μέρους των Κίναν και Άμσλερ, ζητώντας του να τους συγχωρέσει. Και μια ημέρα μετά θα λάβει την οργισμένη απάντηση της Φωνής.

Σε ένα 6σελιδο γράμμα, ο Φρανκ Σινάτρα θα είναι καταπέλτης: δήλωσε ενοχλημένος από το γράμμα, καθώς θεωρούσε ότι άφηνε να εννοηθεί ότι θα τιμωρούσε τους ένοχους για την απαγωγή του γιου του – άλλωστε πλέον είναι γνωστές η σχέση του με τη Μαφία. Ξεκαθάρισε ότι οι φήμες περί ψεύτικης απαγωγής θα «κηνυγάει» πάντα τον γιο του και θα επηρεάσει την καριέρα του. Ενώ τόνισε πως τόσο καιρό έμενε σιωπηλός για την όλη υπόθεση, ωστόσο αυτό το γράμμα «με έκανε να σπάσω τον όρκο την σιωπής μου».

Το γράμμα, με την υπογραφή του Φρανκ Σινάτρα, στάλθηκε στον ιερέα Ρότζερ Σμιντ ο οποίος με τη σειρά του την έδωσε έναν από τους απαγωγείς – και για 61 χρόνια παρέμενε μυστικό. Ο γιος του απαγωγέα (τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά) θεώρησε ότι ήρθε η ώρα να αποκαλυφθεί και να αποκτήσει νέο ιδιοκτήτη.

Η δημοπρασία θα γίνει από τον οίκο Bonhams στο Λος Άντζελες στις 25 Σεπτεμβρίου και το γράμμα του Φράνκι αναμένεται να πιάσει τα 30.000 δολάρια.

// Κεντρική φωτογραφία Wikimedia Commons

