Άλλο ένα εργατικό δυστύχημα στην Κρήτη έρχεται να υπογραμμίσει με τον πλέον τραγικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί σε πολλούς χώρους δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με εξαντλητικά ωράρια και ελλιπή μέτρα ασφαλείας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 55χρονο εργάτη στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο. Ο εργάτης βρισκόταν επάνω σε σκαλωσιά – κοντά στον Κουρνά – και εργαζόταν για μια αποθήκη όταν βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Ο άτυχος εργάτης έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να τον παραλαμβάνουν βαριά τραυματισμένο και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.