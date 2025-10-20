Κρήτη: Εργατικό δυστύχημα στο Ρέθυμνο – Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε από σκαλωσιά
Ο άνδρας έκανε εργασίες σε αποθήκη κοντά στον Κουρνά στο Ρέθυμνο όταν από τη σκαλωσιά βρέθηκε στο κενό - Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
- Εντός της ημέρας η κυβέρνηση συνασπισμού στην Ιαπωνία - Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός η Σαναέ Τακαΐτσι
- Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μητέρα του
- Ζαλίζουν οι τιμές στα νεόδμητα στα νότια προάστια - Πάνω από 6.600 ευρώ/τ.μ. στη Γλυφάδα
- Σοκ στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του
Άλλο ένα εργατικό δυστύχημα στην Κρήτη έρχεται να υπογραμμίσει με τον πλέον τραγικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί σε πολλούς χώρους δουλειάς όπου οι εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με εξαντλητικά ωράρια και ελλιπή μέτρα ασφαλείας.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 55χρονο εργάτη στο νοσοκομείο αλλά ήταν ήδη αργά
Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ένας 55χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ρέθυμνο. Ο εργάτης βρισκόταν επάνω σε σκαλωσιά – κοντά στον Κουρνά – και εργαζόταν για μια αποθήκη όταν βρέθηκε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Ο άτυχος εργάτης έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να τον παραλαμβάνουν βαριά τραυματισμένο και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
- O Φλικ υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες στο Champions League»
- Άγιος Παντελεήμονας: 35χρονος προσπάθησε να αποδράσει από αστυνομικό τμήμα – Έσπασε τον αστράγαλο αστυνομικού
- Τσουκαλάς για στεγαστικό: Η κυβέρνηση παραμένει θεατής μπροστά σε ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα
- Η Ρωσία «δείχνει» τις καλές σχέσεις του Όρμπαν με τον Τραμπ ως αιτία για τη συνάντηση κορυφής στην Ουγγαρία
- «Ανάσα» 100 ευρώ για τους δημοτικούς υπαλλήλους της Πάρου
- Φάμελλος: Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια Υγεία για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις