Κουτσούμπας: «Πανηγυρίζετε για το νέο σας νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων»
Πολιτική Γραμματεία 14 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Κουτσούμπας: «Πανηγυρίζετε για το νέο σας νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων»

Ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για 13ωρο και Άγνωστο Στρατιώτη - «Οι χιλιάδες απεργοί επιβεβαιώνουν πως το αντεργατικό τερατούργημα έχει ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του εργασιακού νομοσχεδίου που έχει προκαλέσει απεργιακό ξεσηκωμό με συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

«Βαφτίσατε ‘δίκαιη εργασία’ ένα νομοσχέδιο που ξεχειλώνει τον εργάσιμο χρόνο και μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι»

Για το 13ωρο, απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα δήλωσε: «Ξεδιάντροπα πανηγυρίζετε για το νέο σας νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκτήνωση των εργαζομένων. Τι άνθρωποι είστε εσείς;» στηλιτεύοντας όσους αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως «αναλώσιμο είδος» που δεν θα έχει χρόνο για τα παιδιά του ή για να συμμετέχει στην κοινωνική και πολιτική ζωή.

Αναφερόμενος στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που άναψε «φωτιές», ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ουδέποτε η λαϊκή διαμαρτυρία και πρωτοβουλία δεν προσέβαλε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Το αντίθετο, εσείς είστε αυτοί που το προσβάλλετε, όταν το εργαλειοποιείτε για να προωθήσετε σχέδια καταστολής, περιορισμού των λαϊκών κινητοποιήσεων».

Και πρόσθεσε: «Τα περί εμπλοκής του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας εκεί παραπέμπουν. Ό,τι και να λένε οι υπουργοί του Μαξίμου, όσες διορθώσεις και αν κάνετε, απλά αποδεικνύει την τελική στόχευσή σας και το τι έχετε στο βάθος του μυαλού σας. Όπως κάνατε και με τις αναίτιες συλλήψεις των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής με αστυνομική επιχείρηση, μάλιστα παραμονή πανελλαδικής απεργίας».

«Δίκαιη εργασία» η αντιλαϊκή πολιτική

Απευθυνόμενος προς την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, της επισήμανε ότι αν έβγαινε από τον «στενό κομματικό σωλήνα», θα μπορούσε να δει ότι ο λαός υποφέρει από την αντιλαϊκή πολιτική.

«Βάλατε, κυρία Κεραμέως, στο νομοσχέδιο σας τον τίτλο ‘δίκαιη εργασία’. Εκεί φτάνει η νοσηρή φαντασία σας. Βαφτίσατε έτσι, ένα νομοσχέδιο που ξεχειλώνει τον εργάσιμο χρόνο και μετατρέπει τους ανθρώπους σε ζόμπι, που ζουν για να δουλεύουν συνεχώς, μήπως και επιβιώσουν σε μια κοινωνία όπου μονίμως συρρικνώνονται τα δικαιώματά τους, το εισόδημα τους, οι κοινωνικές παροχές» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Και συνέχισε: «Βαφτίζετε ‘σύγχρονο και αναγκαίο’ τις 13 και 14 ώρες δουλειάς την ημέρα, τη δουλειά ήλιο με ήλιο για έναν πενιχρό μισθό. Είναι σύγχρονο, δηλαδή, να πηγαίνεις για δουλειά και να μην ξέρεις αν θα γυρίσεις το βράδυ στο σπίτι σου; Δεν ξέρετε ότι χρόνο με το χρόνο οι θάνατοι στους χώρους δουλειάς, αλλά και οι σακατεμένοι πολλαπλασιάζονται; Και μάλιστα, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν από την 8η ώρα και μετά ή όταν είναι συνεχόμενα τα 10ωρα ή τα 12ωρα;».

Σε άλλο σημείο ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στην επιτροπή ακρόασης φορέων στη Βουλή που έκανε η κυβέρνηση για το εργασιακό νομοσχέδιο: «Καλέσατε 11 εργοδοτικούς φορείς που σας έδιναν συγχαρητήρια. Ελάχιστα συνδικάτα και επιστημονικοί φορείς, αρμόδιοι για τις συνέπειες της υπερεργασίας είχαν καλεστεί, όπως η εκπρόσωπος των επιθεωρητών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, οι οποίοι όλοι τους, ήταν κόλαφος για τις καταστροφικές συνέπειες του νομοσχεδίου σας. Ούτε τους εκπροσώπους των Γιατρών Εργασίας καλέσατε που είναι οι πλέον αρμόδιοι καλέσατε!»

«Λέτε ψέματα – Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί υπερωρία»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ψεύδεται. «Λέτε ότι η υπερωρία είναι προαιρετική επιλογή των εργαζόμενων και ότι το 13ωρο σε έναν εργοδότη αφορά τις νόμιμες υπερωρίες των 150 ωρών το έτος, δηλαδή 37,5 ημέρες. Λέτε ψέματα. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπερωρία με βάση το άρθρο 12 του εργατικού δικαίου, γιατί θα ήταν ‘αντίθετη με την καλή πίστη’, όπως ορίζει συγκεκριμένα».

«Άλλωστε», συνέχισε ο ίδιος, «έχετε καταργήσει και τυπικά την αιτιολόγηση απόλυσης, οπότε η εργοδοσία απολύει, με όποιο επιχείρημα και πρόσχημα θέλει και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Άλλωστε όλοι ξέρουν ότι όποια επιχείρηση επικαλείται επείγουσα φύση εργασίας, παίρνει άδεια από το υπουργείο και έτσι οι υπερωρίες από ‘παράνομες’ γίνονται ‘νόμιμες’, όπως έγινε με τα ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα που έλαβαν άδεια για 65.000 ώρες υπερωρίας πέραν των νόμιμων».

Οι 13 ώρες δουλειάς σε έναν ή παραπάνω εργοδότη γίνονται 14 ώρες και 30 λεπτά, ανέφερε ακολούθως, αν βάλεις μέσα τον χρόνο προετοιμασίας και αποχώρησης αλλά και το διάλειμμα, χρόνοι που δεν προσμετρούνται στον εργάσιμο χρόνο. Κι αυτό δεν είναι επιλογή, είναι καταναγκασμός, όπως έχουμε ήδη αποδείξει.

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ επιχειρηματολόγησε και κατά του ισχυρισμού της κυβέρνησης ότι η 13ωρη εργασία βοηθά τους γονείς να κάθονται μια μέρα με τα παιδιά τους. «Καλά πάτε με τα καλά σας; Μήπως τα παιδιά δεν πάνε σχολείο την πέμπτη ημέρα; Αλλά και ποιος γονιός θέλει να είναι η μητέρα ή ο πατέρας της μιας Παρασκευής; Σιγά που σας νοιάζει, αν ένας γονιός έχει τα κουράγια να ασχοληθεί με τα παιδιά του μετά από 13 ώρες δουλειά. Εσάς το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να προσφέρετε τσάμπα εργασία στους μεγαλοεργοδότες, αφού τους απαλλάσσετε από την υπερωριακή αμοιβή έως και για 384 ώρες τον χρόνο».

«Στρατηγική του κεφαλαίου ο εργασιακός μεσαίωνας»

Ωστόσο, «λέτε και μια αλήθεια μέσα σ’ όλα: ότι αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία, γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης χωρίς εξαίρεση».

Όλα τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ υπερασπίζονται τη στρατηγική του κεφαλαίου, υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας. «Τη στρατηγική που καταργεί τα όρια εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, που τεντώνει το ωράριο εργασίας στα όρια της φυσικής εξόντωσης των εργαζομένων, που απελευθερώνει την ευελιξία και καταργεί τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων. Από το 1990 και τις ανατροπές σοσιαλιστικών χωρών, που ξεκίνησε το γκρέμισμα εργασιακών δικαιωμάτων, έχετε ψηφίσει εννέα νόμους για την ευέλικτη απασχόληση και την κατάργηση του 8ωρο.

Τέλος, αναφερόμενος στη Γάζα, είπε: «Στηρίζετε το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα που διαιωνίζει φυσικά την ισραηλινή κατοχή και ενταφιάζει τελικά το δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να έχει το δικό του ανεξάρτητο κράτος με την προσδοκία ότι κάτι θα αρπάξετε κι εσείς από τη μοιρασιά στη Μέση Ανατολή, πάλι για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Σύγχρονο όμως και ανθρώπινο δεν είναι η βαρβαρότητα του πολέμου, η βαρβαρότητα της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Σύγχρονο και αναγκαίο είναι μια νέα κοινωνία, ο σοσιαλισμός λέμε εμείς, για να ζήσουμε πραγματικά όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα».

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
