Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος εργάτης – Καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης
Προανάκριση για το πώς συνέβη το συμβάν με τον 35χρονο εργάτη διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.
Μία ακόμη ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, αφού ένας εργάτης ανασύρθηκε νεκρός.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11:30 το πρωί, σε εργοστάσιο σε περιοχή της Ευκαρπίας.
Πως συνέβη το δυστύχημα με τον εργάτη
Ένας 35χρονος εργαζόμενος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης εν ώρα εργασίας και βρήκε τραγικό θάνατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το thestival, εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.
Προανάκριση για το συμβάν ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.
Εργατικά δυστυχήματα
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν λίγους μήνες πριν οι εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα Θεσσαλονίκης, τα εργατικά ατυχήματα έχουν πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Το 2024 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 146 εργατικά δυστυχήματα, ενώ το 2023 καταγγέλθηκαν 14.920 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων τα 108 ήταν θανατηφόρα. Από την αρχή του 2025 ήδη έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 87 νεκροί από εργατικά δυστυχήματα.
Σύμφωνα με τη Eurostat, στη χώρα μας καταγράφεται μόλις το 30-40% των εργατικών ατυχημάτων και συνεπώς για κάθε εργατικό ατύχημα που καταγράφεται υπάρχουν τουλάχιστον άλλα δύο που δεν καταγράφονται, ενώ πολύ περισσότεροι είναι οι εργαζόμενοι που χάνουν τη ζωή τους από επαγγελματικές ασθένειες.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΕU-ΟSΗΑ) στην Ευρώπη, το 98% της αιτίας θανάτου στην εργασία οφείλεται σε επαγγελματική ασθένεια και το 2% σε εργατικά ατυχήματα. Στην Ελλάδα δεν δηλώνονται επαγγελματικές ασθένειες.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία υπολογίζονται οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες στην Ελλάδα σε περίπου 2500.
