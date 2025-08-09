Ανθρωπιστική κρίση στην εργασία: Ρεκόρ δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση στην εργασία και καταρρίπτονται διαρκώς τα αρνητικά ρεκόρ για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Τα παραπάνω διαπιστώνει η νέα έκθεση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Έργων Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ), στο πλαίσιο της διαρκούς ανεξάρτητης έρευνας για τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα.

Σαν τις μύγες πέφτουν οι εργαζόμενοι μέσα στο κατακαλόκαιρο, με εφτά νεκρούς μέσα στις πρώτες εφτά μέρες του Αυγούστου, οι τέσσερις στον κατασκευαστικό κλάδο. Μόνο χθες 7 Αυγούστου σημειώθηκαν τρία εργατικά δυστυχήματα, σε Ναύπακτο, Ηράκλειο Κρήτης και Αχαϊα – με το τελευταίο να καταγράφεται αρχικά ως «τροχαίο», μολονότι το θύμα ήταν εργαζόμενος μελισσοκόμος, που μετέφερε τα μελίσσια του σε ειδικό όχημα.

Από τις αρχές του 2025 έχουν χάσει τη ζωή τους σε χώρους εργασίας 139 άνθρωποι και άλλοι 209 έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Το 2024, που ήταν μια «πολύ κακή χρονιά για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ)», όπως σημειώνει η ΟΣΕΤΕΕ, είχαν σημειωθεί 149 εργατικά δυστυχήματα και 132 σοβαροί τραυματισμοί. Η Ομοσπονδία προειδοποιεί, ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση ως το τέλος του χρόνου «οδεύουμε στην υπέρβαση του αδιανόητου ορίου των 200 απωλειών».

Εργασιακή βαρβαρότητα

Κανονικά θα μιλάγαμε για «έκθεση χαστούκι», «γροθιά στο στομάχι» και άλλα ηχηρά παρόμοια. Δυστυχώς δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτί κανενός υπεύθυνου. Μόνο οι συγγενείς και φίλοι των θυμάτων και οι συνάδελφοί τους, όπου υπάρχουν ενεργά σωματεία, θλίβονται, οργίζονται και αγωνίζονται για «να μη χυθεί άλλο αίμα» στους χώρους δουλειάς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η συγκινητική συγκέντρωση των εργαζομένων τεχνικών στις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις, έξω από το υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη.

Αφορμή ήταν ο θάνατος του 51χρονου ηχολήπτη Γιάννη Αρτόπουλου, που σκοτώθηκε στο δρόμο, ενώ «οδηγούσε με ελάχιστες ώρες ύπνου για να προλάβει το ασφυκτικό πρόγραμμα της περιοδείας στην οποία δούλευε», όπως καταγγέλλεται. Οι συνάδελφοί του κρατούσαν πανό με τα λόγια του Μπρεχτ: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι».

Σήμερα, 90 χρόνια μετά την ιστορική ομιλία του Μπρεχτ, το δίλημμα «πολιτισμός ή βαρβαρότητα», που παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, ισχύει και για τον κόσμο της εργασίας. Οι δρομολογούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που βαφτίζουν το 13ωρο «διευκόλυνση» του εργαζόμενου, απειλούν να επιδεινώσουν την ήδη ασφυκτική κατάσταση.

Το αδιανόητο που έγινε αναμενόμενο

«’Αδιανόητη υπό κανονικές συνθήκες η εξέλιξη στα εργατικά δυστυχήματα στη χώρα, πλήρως όμως αναμενόμενη από τις πολιτικές που ακολουθούνται στην εργασία και κατά συνέπεια από τους όρους εργασίας σε επικίνδυνους κλάδους όπως είναι οι κατασκευές, ο αγροτικός και ο τουριστικός κλάδος», δηλώνει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και γραμματέας ΥΑΕ της ΓΣΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης.

Ο ίδιος συμπληρώνει ότι «η κλιματική κρίση και η θερμική καταπόνηση δημιουργούν ακόμα πιο επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, δίχως την πρόβλεψη προστατευτικού νομικού πλαισίου».

Όπως απέδειξε νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η θερμική καταπόνηση αυξάνει γεωμετρικά τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Από τα τέλη Ιουνίου ως σήμερα, έχουν σημειωθεί 18 θάνατοι σε χώρους δουλειάς, που διερευνώνται για συσχέτισή τους με τη θερμική καταπόνηση.

Η 13ωρη εργασία αυξάνει τους κινδύνους ατυχήματος

Η ΟΣΕΤΕΕ καλεί το υπουργείο Εργασίας και τους εργοδοτικούς φορείς σε συζήτηση και συνεργασία για «να αντιμετωπίσουμε αυτή την παρακμιακή κατάσταση της ανθρωποθυσίας στους χώρους εργασίας».

Τονίζει ότι «οι 13 ώρες εργασία την ημέρα συσσωρεύουν τη σωματική και ψυχική κόπωση των εργαζομένων και οδηγούν σε κλιμάκωση του φαινομένου, ενώ άμεσες πρέπει να είναι και οι νομοθετικές ενέργειες για την προστασία της εργασίας από τη θερμική καταπόνηση και τις ακραίες καιρικές συνθήκες».

Παράλληλα καλεί τους εργοδότες του κατασκευαστικού κλάδου να προσέλθουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις για Εθνική Κλαδική Σύμβαση Εργασίας, που θα εξασφαλίζει «αξιοπρεπείς αμοιβές και όρους Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για όλους τους εργαζόμενους στον τεχνικό κλάδο».

Ερωτήματα που καίνε

Η ΟΣΕΤΕΕ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα στις αρμόδιες πολιτικές, υπηρεσιακές αρχές και τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων έργων. Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Η αυταπόδεικτη ανάγκη για νομικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας από τη θερμική καταπόνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα μετουσιωθεί άμεσα σε υπουργική απόφαση και στη συνέχεια σε νόμο με αξιοποίηση του συμφωνημένου κειμένου των κοινωνικών εταίρων ή θα παρακολουθούμε τους εργαζόμενους να καταρρέουν;

Για σήμερα Παρασκευή 08 Αυγούστου με ένταση ανέμων στα 10 μποφόρ σε πολλές περιοχές της χώρας σύμφωνα με την ΕΜΥ και πολλά ακτοπλοϊκά δρομολόγια να έχουν αναβληθεί, υπάρχει πρόνοια από το Υπουργείο Εργασίας για διακοπή των εργασιών σε ύψος στις περιοχές με ένταση ανέμου πάνω από 6 μποφόρ;

Επίσης ζητά να διερευνηθούν οι συνθήκες που οδήγησαν σε εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα σε εργοτάξια και άλλα τεχνικά έργα σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Την πλήρη λίστα με τα ερωτήματα μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.