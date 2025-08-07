Τη ζωή του έχασε 35χρονος εργάτης στη Ναύπακτο έπειτα από πτώση από σκαλωσιά που είχε στηθεί για εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία της περιοχής.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην οδό Αθανασιάδη Νόβα στη Ναύπακτο, δίπλα από το 1ο Γυμνάσιο της πόλης, και παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του npress.gr, ο 35χρονος Ντίνο ήταν αλβανικής καταγωγής και γνωστός στην τοπική κοινωνία. Η πτώση του από ύψος είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άτυχος εργάτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο εργάτης βρέθηκε από τη σκαλωσιά στο κενό, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες. Το συμβάν έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, που θρηνεί έναν ακόμη νέο άνθρωπο που χάθηκε εν ώρα εργασίας.

Το θέμα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας επανέρχεται στο προσκήνιο με τραγικό τρόπο, καθώς τα εργατικά ατυχήματα – ιδίως σε τεχνικά επαγγέλματα – συνεχίζουν να αποτελούν μάστιγα.