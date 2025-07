Θερμική καταπόνηση: Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι από τη ζέστη – Εκτίναξη εργατικών δυστυχημάτων τον Ιούλιο

Μέσα σε μόλις ένα μήνα, από τις 27 Ιουλίου ως σήμερα, τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην εργασία, για λόγους που σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με την θερμική καταπόνηση. Αυτό προκύπτει από τη διαρκή ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Έργων Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ), που συγκεντρώνει στοιχεία από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα 197 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά εν ώρα εργασίας και άλλοι 131 έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας τους.

Θλιβερό όσο και ανησυχητικό είναι ότι σύμφωνα με τη λίστα που δημοσιοποίησε ο ΟΣΕΤΕΕ, η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων που σχετίζονται με τη θερμική καταπόνηση (12 στους 14) αφορά εργαζόμενους μεγαλύτερης ως προχωρημένης ηλικίας, από 57 ως 79 ετών.

Πρόκειται για την κατηγορία την οποία η Εurostat κατατάσσει επισήμως στο «ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό», (55-64 ετών), καθώς και για συνταξιούχους ή ανθρώπους που θα έπρεπε θεωρητικά να έχουν βγει στη σύνταξη.

Εκτίναξη εργατικών δυστυχημάτων το καλοκαίρι

Παράλληλα, νέα έρευνα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME Lab του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αναλύει τα στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ, διαπιστώνει εκτίναξη των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων τους θερινούς μήνες, η οποία επίσης συσχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την υπό δημοσίευση μελέτη, τον Ιούλιο σημειώνεται το 14% των ετήσιων θανατηφόρων ατυχημάτων στην εργασία, τα περισσότερα από κάθε άλλο μήνα και σχεδόν τετραπλάσια από εκείνα του Ιανουαρίου. Συνολικά, το καλοκαίρι γίνεται το ένα στα τρία εργατικά δυστυχήματα. Ειδικά φέτος η

Όπως έχει δηλώσει ο διευθυντής του εργαστηρίου FAME Lab δρ. Ανδρέας Φλουρής, η μελέτη εξετάζει το πώς η ζέστη επηρεάζει την πιθανότητα ενός θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, αξιολογώντας πολλές παραμέτρους.

Όχι μόνο τη θερμοκρασία αλλά τον σύνθετο δείκτη θερμικής καταπόνησης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) ή στα ελληνικά ΘΥΒΜΑΣ (Θερμοκρασία Υγρού Βολβού και Μαύρου Σφαιριδίου). Εκτός από το ύψος του υδράργυρου, ο συγκεκριμένος βιοκλιματικός δείκτης λαμβάνει υπόψιν την υγρασία, την ακτινοβολία του ήλιου καθώς και τον άνεμο.

Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι από τη ζέστη 9 στις 10 φορές

«Όταν η μέση μηνιαία τιμή του δείκτη ΘΥΒΜΑΣ είναι έως 21 ° C, δηλαδή όταν το περιβάλλον είναι δροσερό, έχουμε περίπου 16 θανατηφόρα ατυχήματα ανά μήνα. Όταν το εργασιακό περιβάλλον γίνεται σχετικά ζεστό (δηλαδή ΘΥΒΜΑΣ μεταξύ 22 ° C και 27 ° C), βλέπουμε ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα αυξάνονται σε 20 ανά μήνα.

Όταν ο δείκτης ΘΥΒΜΑΣ ξεπερνά τους 28 ° C, το όριο που διεθνώς θεωρείται ‘υψηλού κινδύνου’, οι θάνατοι αυξάνονται ραγδαία: κάθε ένας βαθμός αύξησης του ΘΥΒΜΑΣ (μέση μηνιαία τιμή) συνοδεύεται από 12% επιπλέον θανατηφόρα περιστατικά», υπογραμμίζει ο καθηγητής σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ίδιος τονίζει ότι η θερμική καταπόνηση δεν αφορά μόνο τους καύσωνες. Όπως αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΙLO), μόνο 10% της έκθεσης των εργαζομένων στη θερμική καταπόνηση συμβαίνει κατά τους καύσωνες. «Επειδή στην Ελλάδα λαμβάνονται μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης μόνο σε περιόδους καύσωνα, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι απροστάτευτοι 9 στις 10 φορές», καταλήγει.

Γιατί αυξάνονται τα εργατικά ατυχήματα στη ζέστη

Η σχέση μεταξύ θερμικής καταπόνησης και θανατηφόρων ατυχημάτων είναι ένας συνδυασμός μεταξύ φυσιολογίας, δηλαδή λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, και συμπεριφοράς, εξηγεί ο δρ. Κωνσταντίνος Μάντζιος, ερευνητής στο Εργαστήριο FAME Lab που συμμετείχε στην ανάλυση.

Οι επιπτώσεις της υπερβολικής ζέστης στον οργανισμό, όπως είναι η αφυδάτωση, η επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος, η ελάττωση της μυϊκής δύναμης και η δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος αυξάνουν τον κίνδυνο λανθασμένων χειρισμών ή αργών αντιδράσεων.

Παράλληλα, σε χώρους όπως εργοτάξια ή μεταφορές, τα μηχανήματα μπορεί να λειτουργούν ήδη στα όρια της αντοχής τους λόγω θερμοκρασίας. Όταν άνθρωπος και εξοπλισμός πιέζονται ταυτόχρονα, η πιθανότητα ατυχήματος αυξάνεται.

Κι όμως αν εφαρμόζονταν ουσιωδώς μέτρα πρόληψης της θερμικής καταπόνησης, θα μπορούσαν όχι μόνο να σώσουν ζωές εργαζομένων αλλά να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να ωφελήσουν την οικονομία. Σύμφωνα πάντα με την ILO, κάθε ευρώ που επενδύεται στην πρόληψη της θερμικής καταπόνησης αποδίδει 1.2‑1.4 ευρώ σε αύξηση της παραγωγικότητας και ακόμη περισσότερα σε αποφυγή ζημιών

Οι εγκύκλιοι δεν επαρκούν

Η ΟΣΕΤΕΕ και η ΓΣΕΕ έχουν τονίσει επανειλημμένα ότι η προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση δεν επιτυγχάνεται με έκτακτες εγκυκλίους της τελευταίας στιγμής που δεν έχουν ισχυρή δεσμευτική ισχύ. Απαιτείται ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ακόμα απουσιάζει. Πάνω από όλα απαιτείται η διασφάλιση ότι τα μέτρα προστασίας τηρούνται, με αποτελεσματικούς προληπτικούς ελέγχους.

Εντύπωση προκαλεί η καταγγελία του προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ δρ. Ανδρέα Στοϊμενίδη, ότι «το Υπουργείο Εργασίας αρνείται πεισματικά να εκδώσει Υπουργική Απόφαση για την προστασία από τη θερμική καταπόνηση όταν υπάρχει έτοιμο σχέδιο συμφωνημένο από τους κοινωνικούς εταίρους, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπ. Εργασίας και την επιστημονική κοινότητα».

Σύμφωνα με τον ιδιο, το συγκεκριμένο σχέδιο στην Ελλάδα παραμένει «κλειδωμένο στα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας. Στην Ιαπωνία όμως, όπως και στη Σλοβενία, την Ισπανία και το Βέλγιο χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις ως καινοτόμος πρόταση».

Οι 14 θάνατοι που συνδέονται με τη θερμική καταπόνηση

Σύμφωνα με την ΟΣΕΤΕΕ οι θάνατοι των εργαζομένων από τις 27 Ιουνίου μέχρι σήμερα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη θερμική καταπόνηση του ανθρώπινου οργανισμού είναι οι παρακάτω:

Ως 30 Ιουνίου:

-27/06/2025 στο Πόρτο Ράφτη: Νεκρός 58χρονος εργάτης. O άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε στο εργοτάξιο που εργαζόταν.

-28/06/2025 Αττική, Ίλιον: Νεκρός 65χρονος οικοδόμος ο οποίος δούλευε εν μέσω καύσωνα σε περιοχή του δήμου Ιλίου.

-30/06/2025, Ελαφόνησος, Χανιά: 62χρονος καταπλακώθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από μεταλλική κατασκευή πάνω στην οποία εκτελούσε οικοδομικές εργασίες. Σύμφωνα με πληροφορίες έπνεαν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι.

Από 1 ως 28 Ιουλίου:

-8/07/2025 Αττική, Νέο Ψυχικό: Νεκρός 60χρονος οικοδόμος από πτώση – Αν και συνταξιούχος δούλευε λόγω πενιχρής σύνταξης από το ΝΑΤ. Ο οικοδόμος σκοτώθηκε όταν κατά τη διάρκεια της εργασίας του έπεσε από οικοδομή στο Νέο Ψυχικό, επί της οδού Θεμιστοκλέους 60, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

-8/07/2025 Ηράκλειο, Κρήτης: 64χρονος μάγειρας έπαθε ανακοπή καρδιάς εν ώρα εργασίας σε μεγάλο ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Υπέστη καρδιακή ανακοπή εν ώρα εργασίας και κατέληξε επί τόπου.

-10/07/2025 Κόρινθος: 58χρονος συμβασιούχος υπάλληλος του δήμου πήγε στο νοσοκομείο για ράμματα και πέθανε. Έπεσε από τα σκαλιά του απορριμματοφόρου και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο εκεί υπέστη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καρδιακό επεισόδιο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

-11/07/2025 Αττική, Μαγούλα: Νεκρός 60χρονος οικοδόμος που έπεσε από ταράτσα στο εργοστάσιο του ΤΙΤΑΝ.

-14/07/2025 Kρήτη, Άγιος Νικόλαος: Εργαζόμενος σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου κατέρρευσε και πέθανε. Ο 60χρονος άνδρας, που εργαζόταν ως συνοδός επισκεπτών και αποσκευών και ενώ βρισκόταν στο ξενοδοχείο αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

-15/07/2025 Ρόδος: Οδηγός τουριστικού λεωφορείου πέθανε την ώρα που περίμενε τουρίστες. Ο 57χρονος περιμένοντας να επιβιβάσει τουρίστες σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Ρόδο υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

–15/07/2025 Ζάκυνθος: Νεκρός 63χρονος εργάτης εν ώρα εργασίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

-20/07/2025 Ρέθυμνο: 30χρονος στο Ρέθυμνο έχασε τη ζωή του σε ξενοδοχείο εν ώρα εργασίας.

-23/07/2025 Λαύριο: Νεκρός 41χρονος ναυτικός σε φορτηγό πλοίο στο Λαύριο. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

-24/07/2025 Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 79χρονος άνδρας σε υπόγειο πολυκατοικίας όπου εκτελούσε εργασίες.

-28/07/2025 Ημαθία: 64χρονος συντηρητής ανελκυστήρων απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ασανσέρ.

