Στο βήμα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας βρέθηκε σήμερα η γυναίκα που έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο αστυνομικούς μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022.

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται την αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο.

Σύμφωνα με όσα είπε στην κατάθεση της η μάρτυρας προσέγγισε τους αστυνομικούς έξω από τον σταθμό του Θησείου για να τους ρωτήσει εάν η ίδια θα μπορούσε να έχει κάποιο πρόβλημα από έλεγχο που είχε κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας στο μαγαζί που εργαζόταν ανασφάλιστη. Τότε οι αστυνομικοί την προέτρεψαν να τους ακολουθήσει στο ΑΤ Ομονοίας, όπου όπως είπε η καταγγέλλουσα πήγε μετά από λίγη ώρα.

Η επόμενη σκηνή κατά τις περιγραφές της μάρτυρος ήταν στα αποδυτήρια.

«Ξεκίνησα να είμαι καχύποπτη, αγχωμένη. Μόλις αποχώρησε ο ένας κάθισε δίπλα μου ο άλλος και άρχισε να με φιλάει. Δεν ήρθε για φλερτ.

..

Στην αρχή δεν αντέδρασα, ήμουν σε σοκ. Όταν με φίλησε, τον φίλησα κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω.

Πρόεδρος: Φύγατε;

Μάρτυρας: Δεν μπόρεσα.

Πρόεδρος: Γιατί

Μάρτυρας: Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας. Το έβαλε δίπλα μου. Εγώ φοβούμενη και επειδή ο πατέρας μου είναι βίαιος, από το σοκ που πέρασα είχα μείνει … Ήμουν παγωμένη δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έβγαλε το όπλο, το ακούμπησε δίπλα μου

Πρόεδρος: Γιατί φοβηθήκατε

Μάρτυρας: Φοβάμαι γενικά το ανδρικό φύλο λόγω της σχέσης με τον πατέρα μου

Πρόεδρος: Παρόλα αυτά η επικοινωνία με το άλλο φύλο εδώ είναι φυσιολογική με τους αστυνομικούς αρχικά.. μιλήσατε, αλλάξατε τηλέφωνα… Ενώ επικαλείστε ότι δεν έχετε υγιή ψυχολογία με το άλλο φύλο, μας λέτε ότι με τους αστυνομικούς δεν δυσκολεύεστε να γνωριστείτε

Μάρτυρας: Ήταν αστυνομικοί, ήμουν στο τμήμα. Δεν με έβαλε ο νους όταν ήμουν 19 χρόνων στο ότι θα κακοποιηθώ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κακό συναίσθημα.

Πρόεδρος: Κανονικά δίνεις ένα χαστούκι και το καταγγέλλεις!

Μάρτυρας: Έχετε δίκιο. Ωστόσο εγώ …

Πρόεδρος : Είστε μέσα στο τμήμα…

Μάρτυρας: Είναι το σωστό αυτό που λέτε, αλλά από το τόσο στρες , δεν με ρώτησε κανείς αν θέλω, πάγωσα, ήμουν σε ακινησία. Δεν μπορούσα να κλωτσήσω, να χτυπήσω, να δείξω ότι δεν συναινώ.

Πρόεδρος: Η συναίνεση δεν είναι πάντα λεκτική. Με τη συμπεριφορά δείχνω…

Μάρτυρας: Μα δεν υπήρχε φλερτ.

Στη συνέχεια η μάρτυρας περιέγραψε τι ακολούθησε όταν μπήκε στο χώρο ο δεύτερος αστυνομικός λέγοντας: ‘Και ακαριαία πριν προλάβω να πω τι γίνεται, μπαίνει μέσα ο……. Του είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη θέληση μου. Ουσιαστικά ζητούσα βοήθεια. Του είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεση μου . Οταν ζητούσα βοήθεια ξεκίνησε να με φιλά στο λαιμό … Ενώ ζητούσα βοήθεια ξεκίνησε να κάνει το ίδιο.

Πρόεδρος: Του είπατε τι θέλετε;

Μάρτυρας: Ότι έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεση μου

Πρόεδρος: Να καλέσει βοήθεια κάτι του είπατε; Του είπατε ότι θέλετε να καταγγείλετε κάτι;

Μάρτυρας: Όχι δεν είχα το κουράγιο… Του είπα ότι έγινε κάτι με τον … χωρίς τη συναίνεση μου… Φάνηκε από το βλέμμα του ότι ήδη ήξερε. Και από τις πράξεις του. Ήταν συνεννοημένο σίγουρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την έναρξη της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται. Εκτός των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών, στο εδώλιο κάθεται και ένας τρίτος αστυνομικός που φέρεται ως συνεργός.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου.