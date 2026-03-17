Συνελήφθη ο ακτιβιστής Τόμι Όλσεν της Aegean Boat Report και εκδίδεται στην Ελλάδα

Χειροπέδες στον ακτιβιστή Τόμι Όλσεν πέρασαν τη Δευτέρα 16 Μαρτίου οι αρχές της Νορβηγίας έπειτα από την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης από την Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα νορβηγικά Μέσα.

Ο Νορβηγός ακτιβιστής διαχειρίζεται την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Aegean Boat Report, η οποία παρείχε βοήθεια στους πρόσφυγες που έφταναν με βάρκες στα νησιά της Ελλάδας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «vg.no» ο Τόμι Όλσεν κατηγορείται από τις ελληνικές αρχές για κατασκοπεία, μεταφορά παράτυπων μεταναστών και εγκληματική δραστηριότητα, με τις κατηγορίες αυτές να επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και 15 ετών στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του Όλσεν, Μπρίνουλφ Ρίσνες δηλώνει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης έκδοσης στην Ελλάδα. «Κατά τη γνώμη μας, προφανώς δεν υπάρχουν λόγοι για έκδοση» είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Είχαμε ελπίδα ότι το δικαστήριο θα εξετάσει το θέμα λίγο πιο διεξοδικά. Έχουν δίκιο στο ότι χρειάζονται πολλά για να αρνηθεί κανείς την έκδοση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά υπάρχει ωστόσο ένα όριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διερευνήσει κανείς. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο λάθος του δικαστηρίου. Για να αποφασίσει αν υπάρχουν θεμελιώδη λάθη στην αίτηση έκδοσης, πρέπει να εμβαθύνει αρκετά στο θέμα και στην υπόθεση. Πιστεύουμε ότι το δικαστήριο δεν το έκανε σε επαρκή βαθμό».

Ο Νορβηγός ακτιβιστής υπογράμμισε ότι βρισκόταν στην Ελλάδα το επίμαχο διάστημα, ότι είχε επαφή με πρόσφυγες και ότι κατέγραψε γεγονότα που αφορούν την άφιξη προσφύγων στην Ελλάδα. Ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι παρείχε ανθρωπιστική βοήθεια.