Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026
12.03.2026 | 20:48
Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα
12.03.2026 | 18:12
Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια - Πληροφορίες για έναν νεκρό
Expla-in 12 Μαρτίου 2026, 20:55
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό στην Κρήτη; Στον αέρα δομές, σίτιση και φιλοξενία

Οργή με την απουσία χρηματοδότησης. Οι λιμενικοί είναι στα όρια τους, οι δομές είναι ακατάλληλες- Μιλούν για το μεταναστευτικό στo in δήμαρχοι, ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος των λιμενικών Κρήτης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Vita.gr
Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Spotlight

Σε σημείο μηδέν φαίνεται να βρίσκεται το μεταναστευτικό στην Κρήτη ως προς τη διαχείρισή του από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, την ώρα που το νησί έχει εξελιχθεί σε βασική πύλη εισόδου μεταναστών προς την Ελλάδα.

Από την περασμένη Πέμπτη, 5 Μαρτίου, οι ροές στο νησί εκτινάχθηκαν, προϊδεάζοντας για την κατάσταση που αναμένεται να διαμορφωθεί κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

«Μέχρι την Τρίτη το πρωί είχαν φτάσει στο νησί 1.400 άτομα μέσα σε πέντε μέρες. Δεν έχουμε σταματήσει να διαχειριζόμαστε περιστατικά» λέει στο in o πρόεδρος λιμενικών Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, υπενθυμίζοντας πως στις 21 Φεβρουαρίου είχε συμβεί και ναυάγιο με 27 αγνοούμενους.

Η εκτίναξη των μεταναστευτικών ροών μετά από μια μικρή περίοδο νηνεμίας ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη όταν πραγματοποιήθηκαν τέσσερις επιχειρήσεις διάσωσης στη νότια Κρήτη. Οι λιμενικές αρχές περισυνέλεξαν συνολικά 277 μετανάστες.

Την επόμενη μέρα, 6 Μαρτίου, καταγράφηκαν οκτώ διαφορετικά περιστατικά διάσωσης σε θαλάσσιες περιοχές ανοιχτά της Γαύδου και των Καλών Λιμένων, με περίπου 400 ανθρώπους να περισυλλέγονται από σκάφη του Λιμενικού.

Τα περιστατικά συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

«Την Τρίτη το βράδυ είχαμε δύο περιστατικά: το ένα με 33 άτομα στην περιοχή της Αρβης στη Βιάννο και το άλλο με 35 άτομα ανάμεσα σε Αγία Γαλήνη και Καλούς Λιμένες. Αυτή η δεύτερη ήταν, ίσως, και η πιο δύσκολη επιχείρηση από την αρχή του μεταναστευτικού στο νησί. Είχε πολύ «κύμα»» περιγράφει ο κ. Σφακιανάκης. Την Τετάρτη το πρωί, στις 07.00, οι λιμενικοί συμμετείχαν σε νέα επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες.

Η εκτίναξη των ροών, λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, καταγράφηκε στο νησί έπειτα από μια σύντομη περίοδο νηνεμίας, από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 5 Μαρτίου. Ήταν το μοναδικό διάστημα κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα κατά το οποίο ο προσωρινός χώρος φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων παρέμεινε άδειος. Στα τέλη Δεκεμβρίου η δομή είχε φτάσει να «μετράει» εντός της 800 άτομα.

Η προσωρινή δομή στην Αγυιά

«Η φετινή χρονιά αναμένεται χειρότερη από την προηγούμενη» λένε οι λιμενικοί

Οι λιμενικοί στην Κρήτη- μόλις 100 σε όλο το νησί για τις επιχειρήσεις διάσωσης και διαχείρισης του μεταναστευτικού- εκτιμούν πως η φετινή χρονιά θα είναι εκρηκτική όσον αφορά τις ροές.

«Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από την προανάκριση που διενεργούμε είναι πως χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν στη Λιβύη, με στόχο να περάσουν στην Ευρώπη. Σουδανοί στην Αίγυπτο περιμένουν να μετακινηθούν προς Λιβύη. Aυτή είναι η κύρια πύλη εξόδου προς την Κρήτη», αναφέρει ο κ. Σφακιανάκης. Να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των μεταναστών είναι από Σουδάν και Αίγυπτο και σε μικρότερο βαθμό από Μπαγκλαντές.

Η πρόβλεψη του προέδρου των λιμενικών Κρήτης είναι πως αν η κατάσταση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, η φετινή χρονιά θα είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη.

«Τα στελέχη του Λιμενικού έχουν εξαντληθεί, υπάρχει γκρίνια για την έλλειψη προσωπικού και την κούραση. Δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα αντέξουμε» μεταφέρει το κλίμα ανάμεσα στους κόλπους των λιμενικών.

Σημειώνεται πως το 2024 έφτασαν στην Κρήτη 5.050 μετανάστες και το 2025, 20.187.

Οι λιμενικοί ανησυχούν και για άλλη μια πρόσφατη εξέλιξη, τον πόλεμο στο Ιράν. Τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια είναι αμερικάνικων και ισραηλινών συμφερόντων και οι λιμενικοί θεωρούν πως μπορεί να αποτελέσουν στόχους. «Η κατάσταση απαιτεί αυξημένη ασφάλεια και επαγρύπνηση» σημειώνει ο κ. Σφακιανάκης προσθέτοντας πως: «οι λιμενικοί όμως, ασχολούμαστε με άλλα».

Περιγράφοντας το βάρος της ενασχόλησής τους με το μεταναστευτικό στο νησί, ο κ. Σφακιανάκης αναφέρει ότι οι λιμενικοί είναι εκείνοι που καλούν τον εκάστοτε δήμο ή την Περιφέρεια, προκειμένου να μισθωθεί ΚΤΕΛ για τη μεταφορά των μεταναστών στις δομές σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο.

Είναι επίσης αυτοί που, αν χρειαστεί, μεταφέρουν ασθενείς στα νοσοκομεία, τους φυλάσσουν εφόσον ζητηθεί, επιβλέπουν τη μεταφορά τους στις υποτυπώδεις προσωρινές δομές και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτές, διενεργούν την προανάκριση για τα περιστατικά, σχηματίζουν τις δικογραφίες, φροντίζουν για τη μεταγωγή των διακινητών στα δικαστήρια, καθώς και για την τελική μεταφορά των μεταναστών στην κλειστή δομή της Μαλακάσας.

«Δύο χρόνια μετά την έναρξη του προβλήματος, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός και κεντρικός έλεγχος» καταλήγει ο κ. Σφακιανάκης.

Μεταναστευτικό: «Στον αέρα» οι προσωρινές δομές

Εν τω μεταξύ, το θέμα των δύο ανοιχτών δομών που θα λειτουργούν στο νησί εξακολουθεί να παραμένει «στον αέρα». Το ζήτημα της κλειστής δομής, που τα προηγούμενα δύο χρόνια προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης, παραμένει επίσης στο τραπέζι.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επανέφερε το ενδεχόμενο δημιουργίας μόνιμης δομής μεταναστών, σε περίπτωση που διατηρηθούν οι υψηλές μεταναστευτικές ροές, απαντώντας στον ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη.

Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία στο πλαίσιο νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση. Ειδικότερα, προβλέπει τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών φιλοξενίας μεταναστών, όπου θα γίνεται η πρώτη καταγραφή των αφιχθέντων πριν από τη μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα. Οι δομές, η μία στα Χανιά και άλλη στο Ηράκλειο, θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του υπουργείου.

Στην παρούσα φάση, εκκρεμεί η απόφαση της χωροθέτησης της δομής στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το υπουργείο έχει καταλήξει σε δύο-τρεις περιπτώσεις ιδιωτικών χώρων. Ενας από αυτούς, θα μισθωθεί για τις ανάγκες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Η δεύτερη προσωρινή δομή, στα Χανιά, θα αναπτυχθεί στον υφιστάμενο χώρο στην Αγυιά.

«Περιμένουμε την τελική απόφαση του υπουργείου ανάμεσα στους χώρους που έχει βρει για τη δομή στο Ηράκλειο. Έχουν καταλήξει σε έναν και περιμένουμε να υπογραφεί η σύμβαση με τον ιδιοκτήτη. Η χωρητικότητα της δομής θα είναι 300 με 400 άτομα. Αρχικά το συμβόλαιο θα γίνει για έναν χρόνο» εξηγεί στο in ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης. Οπως προσθέτει: «ο υπάρχον χώρος στο Ηράκλειο είναι ακατάλληλος, αλλά δεν έχουμε που αλλού να πάνε».

Ο κ. Αρναουτάκης λέει πως σε συζήτηση που είχε με τον υπουργό το περασμένο φθινόπωρο, είχε ενημερωθεί πως οι δύο δομές θα είναι έτοιμες μέχρι τον Μάιο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτός ο στόχος είναι δύσκολος να εκπληρωθεί.

Γεμίζουν ξανά οι ακατάλληλοι χώροι

Η έκρηξη των ροών έφερε εκ νέου στο προσκήνιο, για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το άλυτο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Κρήτη.

Έτσι, πέντε ημέρες αργότερα, στις 11 Μαρτίου, στελέχη του υπουργείου πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο της Αγυιάς μαζί με την αντιδήμαρχο Χανίων, Ελένη Ζερβουδάκη.

«Ηρθαν να δουν την παρούσα κατάσταση του χώρου και να μας ενημερώσουν πως θα λειτουργεί η δομή όταν θα την αναλάβει το υπουργείο» σημειώνει στο in η κ. Ζερβουδάκη, τονίζοντας όμως πως οι εργασίες αναδιαμόρφωσης του χώρου έτσι ώστε να γίνει πιο ανθρώπινος και διαχειρίσιμος, δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει.

Η αντιδήμαρχος εκτιμά ότι και η φετινή ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περίοδος θα εξελιχθούν με τον ίδιο τρόπο, καθώς οι διαδικασίες για μια πιο οργανωμένη διαχείριση του μεταναστευτικού στο νησί έχουν μείνει πίσω.

Εντωμεταξύ, η κατάσταση στην Αγυιά, γίνεται ξανά δύσκολη. Στις 11 Μαρτίου στον χώρο διέμεναν 354 άτομα. Την ίδια μέρα θα αποχωρούσαν 109 άνθρωποι ενώ για τις 12 Μαρτίου είναι προγραμματισμένο να αποχωρήσουν 140 άτομα. «Εντωμεταξύ όμως είναι πολύ πιθανό να έρθουν άλλοι» αναφέρει η κ. Ζερβουδάκη.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο, οι μετανάστες πολλές φορές καθυστερούν μέρες να μεταφερθούν με τα πλοία ενώ συμφόρηση σημειώνεται και στη δομή στη Μαλακάσα.

Εξαιρετικά δύσκολη –τραγική την χαρακτήρισε μιλώντας στο in ο δήμαρχος της πόλης– είναι η κατάσταση και στον ακατάλληλο και πολύ μικρό χώρο στο Ρέθυμνο, εκεί όπου στο παλιό λιμεναρχείο στο Ενετικό λιμάνι στοιβάζονται αυτές τις μέρες περίπου 100 μετανάστες.

Οι δήμαρχοι «τραβούν χειρόφρενο» – «Στον αέρα» και η μεταφορά και η σίτιση

Τα αργόσυρτα βήματα της πολιτείας στο μεταναστευτικό στην Κρήτη έχουν προκαλέσει την οργή των δημάρχων του νησιού.

Ηδη στο νησί συζητείται έντονα η άρνηση του δημάρχου Βιάννου να καλύψει τη μεταφορά των μεταναστών οι οποίοι καταφθάνουν στις ακτές του συγκεκριμένου δήμου, από την Βιάννο στις προσωρινές δομές του νησιού, με ΚΤΕΛ.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Παύλος Μπαριτάκης μιλώντας στο in εξήγησε γιατί αρνείται να πληρώσει πια αυτό το κονδύλι.

«Από το ξεκίνημα του μεταναστευτικού στην Κρήτη πριν από δύο χρόνια, η μοναδική ενίσχυση που λάβαμε από το υπουργείο ήταν 10.000 ευρώ πριν από τέσσερις μήνες  Ως τότε, όλα τα καλύπταμε με δικά μας έξοδα. Τώρα, αυτό το πενιχρό ποσό τελείωσε. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε στον δήμο μας τρεις αφίξεις μέσα σε μια μέρα. Το σύνολο των μεταναστών ήταν 110 άτομα. Κάθε δρομολόγιο κοστίζει από 600 έως 700 ευρώ. Κάποιες φορές αυτό μπορεί να τύχει και τρεις και τέσσερις φορές την εβδομάδα».

«Ο δήμος μας δεν έχει άλλο περιθώριο για υπηρεσίες μεταφοράς και σίτισης. Το υπουργείο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Εχουμε καταθέσει όλοι οι δήμαρχοι πρόταση στο υπουργείο για τη μεταφορά μέσω ΚΤΕΛ αλλά και για εταιρεία catering , όμως δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να σηκώνει εσαεί αυτά τα έξοδα επειδή έτυχε οι βάρκες να φτάνουν σε μια παραλία που βρίσκεται στα δικά του όρια. Το θέμα είναι ελληνικό, όχι Κρητικό, ούτε μόνο του δήμου Βιάννου».

«Το υπουργείο Μετανάστευσης μας έχει αφήσει εκτεθειμένους. Θεωρούμε πως γίνεται προετοιμασία, όμως πια, ο προγραμματισμός είναι επιτακτικό να γίνει στο πεδίο» λέει στο in και ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης. Ο ίδιος αναφέρει πως ο δήμος του δεν έχει λάβει καθόλου χρήματα από την έναρξη του μεταναστευτικού στην Κρήτη. «Δεν πιστεύω ότι θα χάσουμε τα χρήματα. Το θέμα είναι να λυθεί το ζήτημα και σε ανώτερο επίπεδο, ευρωπαϊκό».

Δεδομένου, ότι τα κονδύλια για τη σίτιση και τη μεταφορά των μεταναστών δεν έρχονται από το υπουργείο και οι δήμαρχοι του νησιού έχουν αρχίσει να δυσανασχετούν με τις δαπάνες που καλύπτονται για την ώρα από δικά τους έξοδα, συχνά την «πυροσβεστική» λύση στο θέμα της μεταφοράς δίνει η Περιφέρεια Κρήτης.

Ο περιφερειάρχης δηλώνει ανήσυχος. «Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί» σχολιάζει.

Από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η απάντηση που πήραμε είναι πως δεν υπάρχει ακόμα εικόνα για το πότε ακριβώς θα είναι έτοιμοι οι δύο χώροι και πως το υπουργείο εργάζεται για να παραδοθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα.

World
Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

Fed: Αγορά και οικονομολόγοι διαφωνούν για τα επιτόκια – Πώς ερμηνεύουν τις επιπτώσεις του πολέμου

Vita.gr
Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Διατροφή & απόδοση: Ο απόλυτος οδηγός για κάθε είδος άσκησης

Κόσμος
Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

Ιράν: «Θα εκδικηθούμε για το αίμα που έχει χυθεί – Να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή», λέει σε διάγγελμά του ο Χαμενεΐ

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;
The Expla-in Project 12.03.26

Πώς η οικονομία του πολέμου συνδέει τις συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία;

Η οικονομία του πολέμου αλλάζει και το παράδειγμα της Ουκρανίας τραβά την προσοχή των χωρών του Κόλπου, δεδομένης της απειλής από το Ιράν στη Μέση Ανατολή και η βιομηχανία όπλων μπαίνει στο επίκεντρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;
The Expla-in Project 11.03.26

Γιατί αναθερμαίνεται η συζήτηση στο «γαλάζιο» παρασκήνιο για πρόωρες εκλογές; Ο ρόλος του πολέμου

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

Γιάννης Μπασκάκης
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης - από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οι πυλώνες 12.03.26

Οι πέντε προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη στήριξη ΜμΕ και νοικοκυριών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

H ΓΣΕΒΕΕ παρουσιάζει πέντε βασικούς πυλώνες παρεμβάσεων που αφορούν τα καύσιμα, την ενέργεια, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και ειδικά μέτρα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σύνταξη
Ακτιβισμός και φλερτ – Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;
Λογοτεχνία 12.03.26

Ακτιβισμός και φλερτ - Είχε ο Τζέιμς Μπόλντουιν ερωτική σχέση με τον Μάρλον Μπράντο;

Το βιβλίο Baldwin: A Love Story του Νίκολας Μπογκς είναι ένα μελαγχολικό πορτρέτο της ζωής του Αμερικανού συγγραφέα Τζέιμς Μπόλντουιν -των ανεκπλήρωτων ερωτικών του σχέσεων, των διατλαντικών περιπλανήσεών του και των μη δημοφιλών τελευταίων έργων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Agro-in 12.03.26

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Σύνταξη
Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;
Βουλή 12.03.26

Ηλιόπουλος για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λέει ψέματα ο συνεργάτης του Μητσοτάκη ή ο πρώην υπουργός Βορίδης;

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έθεσε ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφηκε η διαδρομή του εγγράφου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύνταξη
Νορβηγία: Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ – Μία σύλληψη από την αστυνομία
Νορβηγία 12.03.26 Upd: 20:31

Ύποπτο περιστατικό σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ - Μία σύλληψη από την αστυνομία

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Τρόντχαϊμ, στη Νορβηγία. Πληροφορίες για μία σύλληψη. Η αστυνομία είχε ανακοινώσει την ενίσχυση της ασφάλειας στη συναγωγή μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο στις 8 Μαρτίου.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 12.03.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη φάση των «16» του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT.

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης
Επικαιρότητα 12.03.26

Πέθανε ο πρώην βουλευτής και επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αναστάσιος Γκόνης

Ο Αναστάσιος Γκόνης προάχθηκε το 1989 ως πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 1993, οπότε και του απονεμήθηκε ο τίτλος του επιτίμου προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο

LIVE: Στουτγκάρδη – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στουτγκάρδη – Πόρτο για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)
Ποδόσφαιρο 12.03.26

Επίσημο: Ανανέωσε με τον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί (vid, pics)

Ο Ελ Κααμπί ανανέωσε με τον Ολυμπιακό, με την πειραϊκή ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραμονή του με ένα εντυπωσιακό βίντεο από το «ερυθρόλευκο» μουσείο, δίπλα στον ηγέτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα

LIVE: Λιλ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λιλ – Άστον Βίλα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Μπολόνια – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα

LIVE: Μπολόνια – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπολόνια – Ρόμα για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο
ΗΠΑ 12.03.26 Upd: 20:16

Πυροβολισμοί σε συναγωγή στο Μίσιγκαν μετά από πρόσκρουση αυτοκινήτου πάνω στο κτήριο

Συναγερμός στο Μίσιγκαν. «Ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο κτήριο της συναγωγής και έπεσαν πυροβολισμοί. Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή νεκρούς. Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη».

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα
«Και ομερτά» 12.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ψευδορκία και συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Βορίδης και Μαξίμου να απαντήσουν για το έγγραφο Βάρρα

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: «Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία
Ευρωκοινοβούλιο 12.03.26

«Προσπάθεια» του ΕΛΚ να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Καταγγελία για «προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να συνδέσει την τραγωδία στα Τέμπη» με το πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, «μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να διαχέσει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 12.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος
Το Εργατικό Τμήμα 12.03.26

Η συνταξιοδότηση δεν είναι λόγος απόλυσης από το Δημόσιο έκρινε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος, με την υπ' αριθμ. 83/2026 απόφασή του, δικαίωσε απολυθέντες συνταξιούχους και παράλληλα εργαζόμενους στην «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου»,

Σύνταξη
Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν
Κυνισμός 12.03.26

Λευκός Οίκος με σοβαρότητα α λα Τραμπ – Νέο βίντεο σε μορφή βιντεοπαιχνιδιού για τα πλήγματα στο Ιράν

Ο Λευκός Οίκος «ανέβασε» βίντεο στα social media που μοιάζει με βιντεοπαιχνίδι, με την κάθε βολή σε μία σειρά αθλημάτων - τένις, ράγκμπι, μπάσκετ - να μετατρέπεται σε αμερικανό πλήγμα στο Ιράν

Σύνταξη
O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;
Προς τη Μεσόγειο 12.03.26

O πόλεμος του Ιράν πλησιάζει τα σύνορα της Ευρώπης – Μπορεί η γηραιά ήπειρος να κοιμάται ήσυχη;

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, όπως η Αθήνα, η Σόφια και το Βουκουρέστι, βρίσκονται πλέον εντός της εμβέλειας του οπλοστασίου της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
