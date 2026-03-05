Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές – Διασώθηκαν 364 άτομα σε ένα 24ωρο

Αλλεπάλληλες είναι οι μεταναστευτικές ροές για ακόμη μία μέρα στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να είναι σε μόνιμη επιφυλακή ενώ μόνο σήμερα Πέμπτη (05/03) πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά διασώσεις σε Χανιά και Ηράκλειο.

Το τελευταίο περιστατικό διάσωσης σημειώθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, για λέμβο με 59 άτομα, που εντοπίστηκε από πλοίο της δύναμης FRONTEX με τη συνδρομή πλοίου σημαίας Λιβύης καθώς και εναέριου μέσου της FRONTEX, στα 50 ν.μ. νότια της Γαύδου.

Προσωρινές δομές φιλοξενίας

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ τις πρωινές ώρες αναμένεται να μεταφερθούν στις προσωρινές δομές πρώτης υποδοχής στα βόρεια του νομού.

Συνολικά, μόνο για σήμερα Πέμπτη διασώθηκαν νωρίτερα 305 άτομα σε 6 περιστατικά, τρια στα νότια των Καλών Λιμένων και ακόμα τρία στα νότια του νομού Χανίων, με το τελευταίο περιστατικό να ανεβάζει τις διασώσεις σε συνολικά 364 άτομα σε όλη τη νότια Κρήτη μόνο για σήμερα.