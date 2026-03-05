newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές – Διασώθηκαν 364 άτομα σε ένα 24ωρο
Ελλάδα 05 Μαρτίου 2026, 22:24

Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές – Διασώθηκαν 364 άτομα σε ένα 24ωρο

Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, με περισσότερους από 360 ανθρώπους να εντοπίζονται και να διασώζονται στη θάλασσα μέσα σε μία ημέρα

Σύνταξη
Αλλεπάλληλες είναι οι μεταναστευτικές ροές για ακόμη μία μέρα στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να είναι σε μόνιμη επιφυλακή ενώ μόνο σήμερα Πέμπτη (05/03) πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά διασώσεις σε Χανιά και Ηράκλειο.

Το τελευταίο περιστατικό διάσωσης σημειώθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, για λέμβο με 59 άτομα, που εντοπίστηκε από πλοίο της δύναμης FRONTEX με τη συνδρομή πλοίου σημαίας Λιβύης καθώς και εναέριου μέσου της FRONTEX, στα 50 ν.μ. νότια της Γαύδου.

Προσωρινές δομές φιλοξενίας

Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ τις πρωινές ώρες αναμένεται να μεταφερθούν στις προσωρινές δομές πρώτης υποδοχής στα βόρεια του νομού.

Συνολικά, μόνο για σήμερα Πέμπτη διασώθηκαν νωρίτερα 305 άτομα σε 6 περιστατικά, τρια στα νότια των Καλών Λιμένων και ακόμα τρία στα νότια του νομού Χανίων, με το τελευταίο περιστατικό να ανεβάζει τις διασώσεις σε συνολικά 364 άτομα σε όλη τη νότια Κρήτη μόνο για σήμερα.

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Κόσμος
Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Οι Χούθι έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό του Ιράν

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος
Σε ηλικία 80 ετών 05.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Απεβίωσε ο Άλκης Ρήγος, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης, με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της αριστεράς

Σύνταξη
Κατερίνη: 17χρονος διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα – Ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες – κλώνους
Κατερίνη 05.03.26

17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM

Σε έρευνες που έγιναν που έγιναν στο σπίτι του στην Κατερίνη εντοπίστηκαν κρυμμένα στο ψυγείο και σε επιτραπέζιο παιχνίδι πάνω από 32.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί
Ελλάδα 05.03.26

Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί

Πέραν των φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής στο άλμπουμ υπάρχουν και φωτογραφίες από την καθημερινότητα του τάγματος των Ναζί στο οποίο συμμετείχε ο Χόιερ, ο οποίος φωτογράφιζε την εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που φωτογράφιζε ένα μπάνιο στη θάλασσα, όπως παρατηρούν οι ειδικοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.03.26

Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί ενεργούσαν υπό τις εντολές έγκλειστου στις φυλακές διακινώντας ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών - Βρέθηκαν φωτογραφίες από τα σπίτια αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί υλικά για εμπρηστικούς μηχανισμούς

Σύνταξη
«Κοιτάζοντας κατάματα τον θάνατο» – Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα
Ελλάδα 05.03.26

«Κοιτάζοντας κατάματα τον θάνατο» – Οι φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή – Τα ιστορικά ντοκουμέντα

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944 - Το ιστορικό αυτό υλικό πέρασε στην κατοχή του ελληνικού κράτους

Σύνταξη
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα
Ελλάδα 05.03.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία του – Οι δήθεν δικαιούχοι υπέβαλαν μισθωτήρια χωρίς σφραγίδα

Από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθώτρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη
Απάτη crypto 05.03.26

Εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε με πρόσχημα τα κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττική και της Κρήτη για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης - Η δομή και η ιεραρχία της οργάνωσης

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία
Ελλάδα 05.03.26

Μνημείο νεότερης ιστορίας οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής – Τι είπε η Μενδώνη για την διαδικασία

Το υπουργείο Πολιτισμού αντιμετωπίζει πλέον τη συλλογή των φωτογραφιών των 200 της Καισαριανής ως μνημείο νεότερης ιστορίας, με προτεραιότητες τη συντήρηση, τη διαφύλαξη και την ανάδειξη του υλικού

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Μέση Ανατολή: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι
Ελλάδα 05.03.26

Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ομάν και Ντουμπάι

Δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα, σήμερα από το Ντουμπάι και αύριο από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Έλληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη
Μέση Ανατολή 05.03.26

Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα

Οι δημοτικές επιτροπές ενέκριναν το σχέδιο σκοπιμότητας – Το έργο για το νέο γήπεδο της Ρόμα προχωρά προς την τελική έγκριση του δημοτικού συμβουλίου της Ρώμης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;
Spoiler Alert 05.03.26

Bugonia: Γιατί η σκοτεινή αλληγορία του Γιώργου Λάνθιμου αξίζει Όσκαρ;

Στο Bugonia ο Γιώργος Λάνθιμος συνδυάζει συνωμοσίες, εταιρική εξουσία και επιστημονική φαντασία, με την Έμα Στόουν σε έναν ακραίο ρόλο που μετατρέπει μια παράξενη απαγωγή σε σκοτεινή αλληγορία για την ανθρωπότητα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας
Συνέδριο Economist: 05.03.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας

«Η Ελλάδα δεν θα μένει αμέτοχη παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιθέτως, θα αποτελεί μέρος των λύσεων στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Φάμελλος για την απώλεια του Άλκη Ρήγου: Ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο

«Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα
Σημαντική απώλεια 05.03.26

Ο Άλκης Ρήγος και το βαθύ αποτύπωμά του στο πανεπιστήμιο και το κίνημα

Ο Άλκης Ρήγος (1946-2026) είχε σημαντικό επιστημονικό έργο, μεγάλη συνδικαλιστική δράση στην υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου και ενεργή παρέμβαση στα τεκταινόμενα της ελληνικής Αριστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ιράν: Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία – Ο πόλεμος των ΗΠΑ χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού
Μέση Ανατολή 05.03.26

Η καταστροφή δεν είναι πολιτική επιτυχία - Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν χωρίς στρατηγική τέλους του παιχνιδιού

Η ιστορική καταγραφή των πολεμικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος, όπως υποστηρίζουν για το Ιράν, δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο - το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν - είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
