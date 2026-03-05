Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές – Διασώθηκαν 364 άτομα σε ένα 24ωρο
Συνεχίζονται οι αφίξεις μεταναστών νότια της Κρήτης, με περισσότερους από 360 ανθρώπους να εντοπίζονται και να διασώζονται στη θάλασσα μέσα σε μία ημέρα
- Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
- 17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM
- Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Αλλεπάλληλες είναι οι μεταναστευτικές ροές για ακόμη μία μέρα στα νότια της Κρήτης, με τις αρχές να είναι σε μόνιμη επιφυλακή ενώ μόνο σήμερα Πέμπτη (05/03) πραγματοποιήθηκαν συνολικά επτά διασώσεις σε Χανιά και Ηράκλειο.
Το τελευταίο περιστατικό διάσωσης σημειώθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού, Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, για λέμβο με 59 άτομα, που εντοπίστηκε από πλοίο της δύναμης FRONTEX με τη συνδρομή πλοίου σημαίας Λιβύης καθώς και εναέριου μέσου της FRONTEX, στα 50 ν.μ. νότια της Γαύδου.
Προσωρινές δομές φιλοξενίας
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ τις πρωινές ώρες αναμένεται να μεταφερθούν στις προσωρινές δομές πρώτης υποδοχής στα βόρεια του νομού.
Συνολικά, μόνο για σήμερα Πέμπτη διασώθηκαν νωρίτερα 305 άτομα σε 6 περιστατικά, τρια στα νότια των Καλών Λιμένων και ακόμα τρία στα νότια του νομού Χανίων, με το τελευταίο περιστατικό να ανεβάζει τις διασώσεις σε συνολικά 364 άτομα σε όλη τη νότια Κρήτη μόνο για σήμερα.
- Επίθεση με drones στο Ντουμπάι – Ισχυρή έκρηξη
- Κρήτη: Αμείωτες οι μεταναστευτικές ροές – Διασώθηκαν 364 άτομα σε ένα 24ωρο
- Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson 1-3: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κυανέρυθρες
- Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
- Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
- Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
- LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
- The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις