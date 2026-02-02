Τροπολογία που θα θεσμοθετεί τη λειτουργία δύο νέων χώρων προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών σε Χανιά και Ηράκλειο (Κρήτη) αναμένεται στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση που ψηφίζεται στην Ολομέλεια την Τετάρτη.

Στόχος είναι να είναι επιχειρησιακά έτοιμα έως το καλοκαίρι

Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, η προτεινόμενη ρύθμιση θα διευκολύνει τη δημιουργία δύο προσωρινών δομών στο νησί που πλέον αποτελεί τη βασική είσοδο μεταναστών στη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο δομές πρόκειται να κατασκευαστούν άμεσα στην Αγυιά Χανίων και σε βιομηχανικό πάρκο στο Ηράκλειο.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μόνιμη δομή

Απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ο αρμόδιος υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μόνιμη δομή στο νησί με χρονικό ορίζοντα περίπου τα δύο χρόνια εφόσον οι ροές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα

«Προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε το διάστημα του χειμώνα, ώστε ενόψει της άνοιξης να έχουμε δύο έτοιμους χώρους, για να μπορεί το νησί να υποστηρίξει τη διαδικασία της καταγραφής, με απώτερο στόχο να υπάρξει και μόνιμη δομή στην Κρήτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφίξεις μεταναστών

Ο βασικός στόχος των προσωρινών δομών στην Κρήτη είναι η άμεση καταγραφή στο νησί, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής για όσους δεν έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας.

Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2024 οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη ήταν 4.820, ενώ το 2025 ανήλθαν σε 19.799, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 15.000 ατόμων.

Σφοδρές αντιδράσεις

Να θυμίσουμε πως η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ανοίγουν το δρόμο για την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης»

Τονίζει επίσης ότι «οι διατάξεις αυτές εμπεριέχουν διάκριση, προωθούν μεροληπτικές αντιλήψεις και ενέχουν πραγματικό κίνδυνο ποινικοποίησης της νόμιμης ανθρωπιστικής δράσης» και καλεί «το αρμόδιο υπουργείο να αποσύρει πάραυτα της εν λόγω διατάξεις που αντιβαίνουν σε βασικές αρχές του κράτους δικαίου οι οποίες κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία».