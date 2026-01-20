Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη

«Με τις προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 24 και 25 του Κώδικα Μετανάστευσης, το να είσαι εργαζόμενος/η σε οργάνωση εγγεγραμμένη στο “Μητρώο ΜΚΟ” του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθίσταται ποινικά κολάσιμο», αναφέρουν 56 οργανώσεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οργανώσεις κατά Πλεύρη

Μετά από πέντε χρόνια συνεχών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ για την άρση των αυθαίρετων περιορισμών στη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν πρόσφυγες/προσφύγισσες και μετανάστες/ριες, «το υπουργείο συνεχίζει να στοχοποιεί τις οργανώσεις που θεωρεί ενοχλητικές για τον μόνο λόγο ότι κάνουν τη δουλειά τους», σημειώνουν.

Στο στόχαστρο ο Θ. Πλεύρης

Οι διατάξεις «έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό μας» σημειώνουν και εξηγούν πως «εισάγονται λίγους μόλις μήνες μετά τις απειλές του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (σ.σ. Θάνου Πλεύρη) κατά των νομικών εκπροσώπων των ανθρώπων που έφτασαν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της παράνομης τρίμηνης αναστολής ασύλου και προστατεύτηκαν από απέλαση με ασφαλιστικά μέτρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις οποίες καταδίκασαν άμεσα οι διεθνείς και εθνικοί θεσμοί αλλά αρνείται να ανακαλέσει ο αρμόδιος Υπουργός».

Η κοινή δήλωση θα παραμείνει ανοιχτή για συνυπογραφές έως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις:

1. ΒΙΟΖΩ – Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών

2. Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

3. Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα

4. Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας

5. Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία

6. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)

7. Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

8. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

9. Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων

10. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

11. Ένωση Μικρομεσαίων Ο.Κοι.Π. Ελλάδας

12. Κέντρο Διοτίμα

13. Μέλισσα Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα

14. Παρατηρητήριο Αστυνομικής Βίας – Copwatch GR

15. ΠΕΚΑμεΑ

16. Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης

17. Σύμπλεξις

18. Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης

19. Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)

20. ART HUB Athens

21. Boat Refugee Foundation

22. Changemakers Lab

23. Civil Society Alliance Greece

24. Collective Aid

25. Community Peacemaker Teams-Aegean Migrant Solidarity

26. ECHO100PLUS

27. Emfasis Non-Profit

28. EmpowerVan

29. Equal Legal Aid (ELA)

30. Equal Rights Beyond Borders

31. FemArtAct

32. Fenix Humanitarian Legal Aid

33. HIAS Ελλάδος

34. HIGGS

35. Human Rights Legal Project

36. The HOME Project

37. I Have Rights

38. Inter Alia

39. InterMediaKT

40. Intereuropean Human Aid Association

41. INTERSOS HELLAS

42. Irida Women’s Center

43. iSea

44. Legal Centre Lesvos

45. Mazí Housing

46. Mobile Info Team

47. Nimertis Action Art

48. Northern Lights Aid

49. PRAKSIS

50. Project Armonia

51. Reading to the Others

52. Safe Passage International Greece

53. Samos Volunteers

54. SHE – Society for Help and Empowerment

55. Velos Youth

56. Vouliwatch

