Το να είσαι μέλος ΜΚΟ γίνεται ποινικά κολάσιμο, λένε 56 οργανώσεις – Ζητούν απόσυρση του νομοσχεδίου Πλεύρη
Την άμεση απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που στοχοποιούν την κοινωνία των πολιτών ζητούν με κοινή ανακοίνωσή τους 56 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην προστασία προσφύγων και μεταναστών.
«Με τις προτεινόμενες αλλαγές στα άρθρα 24 και 25 του Κώδικα Μετανάστευσης, το να είσαι εργαζόμενος/η σε οργάνωση εγγεγραμμένη στο “Μητρώο ΜΚΟ” του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθίσταται ποινικά κολάσιμο», αναφέρουν 56 οργανώσεις για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Οργανώσεις κατά Πλεύρη
Μετά από πέντε χρόνια συνεχών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΗΕ για την άρση των αυθαίρετων περιορισμών στη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που υποστηρίζουν πρόσφυγες/προσφύγισσες και μετανάστες/ριες, «το υπουργείο συνεχίζει να στοχοποιεί τις οργανώσεις που θεωρεί ενοχλητικές για τον μόνο λόγο ότι κάνουν τη δουλειά τους», σημειώνουν.
Στο στόχαστρο ο Θ. Πλεύρης
Οι διατάξεις «έχουν ως στόχο τον εκφοβισμό μας» σημειώνουν και εξηγούν πως «εισάγονται λίγους μόλις μήνες μετά τις απειλές του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (σ.σ. Θάνου Πλεύρη) κατά των νομικών εκπροσώπων των ανθρώπων που έφτασαν στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της παράνομης τρίμηνης αναστολής ασύλου και προστατεύτηκαν από απέλαση με ασφαλιστικά μέτρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις οποίες καταδίκασαν άμεσα οι διεθνείς και εθνικοί θεσμοί αλλά αρνείται να ανακαλέσει ο αρμόδιος Υπουργός».
Η κοινή δήλωση θα παραμείνει ανοιχτή για συνυπογραφές έως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12.00.
Οι υπογράφουσες οργανώσεις:
1. ΒΙΟΖΩ – Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών
2. Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
3. Γιατροί Χωρίς Σύνορα – Ελληνικό Τμήμα
4. Γυναικεία Ομάδα Αυτοάμυνας
5. Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία
6. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ)
7. Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
8. Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
9. Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
10. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
11. Ένωση Μικρομεσαίων Ο.Κοι.Π. Ελλάδας
12. Κέντρο Διοτίμα
13. Μέλισσα Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα
14. Παρατηρητήριο Αστυνομικής Βίας – Copwatch GR
15. ΠΕΚΑμεΑ
16. Συμβίωση – Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα, Δίκτυο Σχολών του Συμβουλίου της Ευρώπης
17. Σύμπλεξις
18. Σύνδεσμος Αντιρρησιών Συνείδησης
19. Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA)
20. ART HUB Athens
21. Boat Refugee Foundation
22. Changemakers Lab
23. Civil Society Alliance Greece
24. Collective Aid
25. Community Peacemaker Teams-Aegean Migrant Solidarity
26. ECHO100PLUS
27. Emfasis Non-Profit
28. EmpowerVan
29. Equal Legal Aid (ELA)
30. Equal Rights Beyond Borders
31. FemArtAct
32. Fenix Humanitarian Legal Aid
33. HIAS Ελλάδος
34. HIGGS
35. Human Rights Legal Project
36. The HOME Project
37. I Have Rights
38. Inter Alia
39. InterMediaKT
40. Intereuropean Human Aid Association
41. INTERSOS HELLAS
42. Irida Women’s Center
43. iSea
44. Legal Centre Lesvos
45. Mazí Housing
46. Mobile Info Team
47. Nimertis Action Art
48. Northern Lights Aid
49. PRAKSIS
50. Project Armonia
51. Reading to the Others
52. Safe Passage International Greece
53. Samos Volunteers
54. SHE – Society for Help and Empowerment
55. Velos Youth
56. Vouliwatch
