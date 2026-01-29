newspaper
Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας
Κυβέρνηση: Μεταναστευτική πολιτική προς τέρψιν του εγχώριου τραμπισμού
29 Ιανουαρίου 2026

Κυβέρνηση: Μεταναστευτική πολιτική προς τέρψιν του εγχώριου τραμπισμού

Το νομοσχέδιο Πλεύρη ξεχείλωσε ευρωπαϊκή Οδηγία για να τη φέρει στα μέτρα του ακροδεξιού ακροατηρίου. Άτακτη υποχώρηση μετά τον σάλο που ξέσπασε.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Spotlight

Δεν είναι μόνο το γεωπολιτικό επίπεδο και η προσπάθεια του Κυρ. Μητσοτάκη να πατήσει σε δύο βάρκες (μεταξύ ΗΠΑ και Βρυξελλών), με στόχο να μην δυσαρεστήσει τον Τραμπ. Είναι και το εγχώριο επίπεδο, όπου από το Μαξίμου έχει δοθεί το πράσινο φως στους προερχόμενους από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ υπουργούς του, να πλειοδοτούν σε τραμπισμό προς τέρψιν του ακροατηρίου της ελληνικής Ακροδεξιάς και προς άγραν των ψήφων της, και προφανώς το νούμερο ένα πεδίο για αυτήν την πλειοδοσία, δεν είναι άλλο από τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα του Μεταναστευτικού.

Έναν τομέα, στον οποίο ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης έχει από το Μαξίμου το ελεύθερο να ξεδιπλώνει την πιο ακραία ξενοφοβική ατζέντα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να ξεχειλώνει ευρωπαϊκές οδηγίες, προκειμένου να φέρει διατάξεις που όχι μόνο ξεχειλίζουν ρατσισμό, αλλά απειλούν να καταστρέψουν και την αγορά εργασίας, για να υποχρεωθεί μετά τη θύελλα των αντιδράσεων, να αναδιπλωθεί και να τις πάρει πίσω.

Η διάταξη

Ο λόγος για συγκεκριμένη διάταξη στο τελευταίο νομοσχέδιο Πλεύρη που εισήχθη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η οποία απειλούσε να θέσει εκτός νομιμότητας δεκάδες χιλιάδες μετανάστες που έχουν κανονικά άδεια διαμονής στη χώρα μας, ακόμα και παιδιά δεύτερης γενιάς, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Τη διάταξη αποκάλυψε ο γραμματέας του Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Χρονόπουλος, ο οποίος κατήγγειλε πως «όποιοι και όποιες μείνουν χωρίς δουλειά για τρεις μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ ένα χρόνο) ή έξι μήνες (αν η άδεια τους έχει ισχύ πάνω από δύο έτη) χάνουν τα χαρτιά τους. Επιστροφή ή φυλακή» και τόνισε: «Για να καταλάβετε την εγκληματική σκέψη της κυβέρνησης, σκεφτείτε πως οι περισσότερες άδειες έχουν 3ετή και 10ετή διάρκεια».

Ο ίδιος ο Θ. Πλεύρης θέλησε να απαντήσει, λέγοντας ότι «η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι αυτούσια ενσωμάτωση της οδηγίας ΕΚ 1233/2024 αρ 11 παρ. 4, με τα όρια που η ίδια η οδηγία προτείνει» και κατέληξε: «Εάν κρίνετε ότι πρέπει να είναι άλλα τα όρια από αυτά που προτείνει η οδηγία, πείτε το. Αλλά είναι ανεδαφικό να με κατηγορείτε που ενσωματώνω κοινοτική οδηγία».

Με τον Β. Χρονόπουλο να ανταπαντά ότι δεν είναι αυτούσια η ενσωμάτωση της οδηγίας και πως «δεν είναι υποχρεωτικά τα όρια που τίθενται για τα κράτη μέλη», σημειώνοντας πως «αν αξιοποιήσετε τη διακριτική ευχέρεια που σας παρέχει η οδηγία θα μπορέσετε να διασφαλίσετε πως στην πατρίδα μας, στην οποία η απασχόληση το καλοκαίρι αυξάνεται κατά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, δεν θα αυξηθεί και άλλο η έλλειψη νόμιμου εργατικού δυναμικού που ταλανίζει την παραγωγή και την οικονομία» και επισημαίνοντας ότι «η νέα οδηγία είναι πιο αυστηρή από την προηγούμενη αλλά δεν την ενσωματώνετε αυτούσια ούτε προς το συμφέρον της χώρας».

Η οδηγία

Η αναφορά αυτή συνοδευόταν και από την ίδια την ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία καθιστά σαφές πως τα όρια τα οποία επικαλούταν ο υπουργός Μετανάστευσης, είναι απλώς τα κατώτατα όρια που η οδηγία θέτει, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι «κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει στον κάτοχο ενιαίας άδειας να είναι άνεργος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Στο ίδιο πλαίσιο, η διάταξη Πλεύρη καταγγέλθηκε για το πελώριο εύρος του πεδίου εφαρμογής της, το οποίο εκτεινόταν σε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό 19 διαφορετικών κατηγοριών αδειών διαμονής, που όπως καταγγέλθηκε, αφορούσε από τους εργαζόμενους μετανάστες στα χωράφια και στον τουρισμό (ο οποίος από τη φύση του προϋποθέτει συγκεκριμένους μήνες ανεργίας το χρόνο), μέχρι τις/τους μετανάστες συζύγους Ελλήνων πολιτών, μέχρι τα θύματα trafficking, μέχρι τα παιδιά δεύτερης γενιάς.

Η απόσυρση

Η αποκάλυψη της διάταξης προκάλεσε βέβαια σάλο και ο Θ. Πλεύρης υποχρεώθηκε εντέλει να αποσύρει την επίμαχη διάταξη, με τον Β. Χρονόπουλο να ενημερώνει, μέσω ανάρτησής του, πως «στην αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διευκρίνισε πως ο έλεγχος ανεργίας δεν θα αφορά όλους τους μετανάστες των19 διαφορετικών κατηγοριών που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο για το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας που ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο. Θα αφορά, όπως είναι λογικό, όσες και όσους λαμβάνουν άδεια διαμονής με άμεσο σκοπό την εργασία», προσθέτοντας πως «αναμένεται νομοτεχνική βελτίωση και συζήτηση για το ποιο είναι το διάστημα ανεργίας που πρέπει να προβλεφθεί ώστε η ρύθμιση να είναι συμβατή με την ελληνική πραγματικότητα και να μην αδικεί εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες που δουλεύουν με εποχιακά χαρακτηριστικά».

Από την πλευρά του ο ίδιος ο υπουργός Μετανάστευσης (ΕΡΤ) το παρουσίασε ως «μια παρεξήγηση» που «θα λυθεί», λέγοντας ότι «αφορά μόνο όσους έρχονται να εργαστούν. Δεν αφορά λ.χ. το παιδί το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα ή ο σύζυγος, ο οποίος έρχεται ενός εργαζόμενου» και ότι δεν αφορά «τις μακροχρόνιες άδειες», αλλά ότι «αφορά αυτούς που συνδέεται αποκλειστικά με την εργασία».

Το νομοσχέδιο

Από εδώ και πέρα ξεκινά και η κριτική για το υπόλοιπο νομοσχέδιο Πλεύρη. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου λ.χ. έχει καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που παρεμποδίζουν τη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ανοίγουν το δρόμο για την ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής δράσης»

Τονίζει επίσης ότι «οι διατάξεις αυτές εμπεριέχουν διάκριση, προωθούν μεροληπτικές αντιλήψεις και ενέχουν πραγματικό κίνδυνο ποινικοποίησης της νόμιμης ανθρωπιστικής δράσης» και καλεί «το αρμόδιο υπουργείο να αποσύρει πάραυτα της εν λόγω διατάξεις που αντιβαίνουν σε βασικές αρχές του κράτους δικαίου οι οποίες κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και την ελληνική νομοθεσία».

