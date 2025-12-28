Συνεχίζονται αμείωτες οι επιχειρήσεις έρευνας από το Λιμενικό Σώμα στην Κρήτη, με μία ακόμα διάσωση να πραγματοποιείται το βράδυ του Σαββάτου νότια του νησιού.

Οι 108 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patris.gr, λέμβος με 108 μετανάστες εντοπίστηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου στα 41 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου από παραπλέον πλοίο σημαίας Αλγερίας.

Αμέσως ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Χανίων με τους αλλοδαπούς να επιβιβάζονται στο σκάφος και να μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη συνέχεια με λεωφορείο μεταφέρθηκαν στον εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς Χανίων, όπου φιλοξενούνται οι περίπου 700 μετανάστες που αφίχθηκαν στη δυτική Κρήτη τις προηγούμενες ώρες.

Η κατάσταση έχει επανέλθει και πάλι σε κρίσιμο επίπεδο καθώς σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η δυσκολία διαχείρισης του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Κρήτη: Προηγήθηκαν άλλες τρεις επιχειρήσεις διάσωσης

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, απογευματινές ώρες Σαββάτου (27/12), 31 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί άλλη επιχείρηση, κατά την οποία 47 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.

Τέλος, τις πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, από δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Γαύδου.