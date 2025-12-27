Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου – 131 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
Σήμερα και χθες, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε συνολικά 492 άτομα από αλιευτικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου
- Διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου – 131 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι
Το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 131 άτομα που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου και φιλοξενήθηκαν προσωρινά σε τοπικές δομές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Την προηγούμενη ημέρα, ένα δεύτερο αλιευτικό σκάφος εντοπίστηκε 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου με 361 επιβάτες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας με φορτηγό πλοίο ξένης σημαίας, επίσης χωρίς προβλήματα υγείας.
Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που φιλοξενούνται στις δομές της Αγυιάς και της Κιτρένωσης Ρεθύμνου ξεπέρασε τις 1.100, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές. Για τον λόγο αυτό, ξεκίνησε η μεταφορά μέρους των φιλοξενούμενων σε δομές της ενδοχώρας, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες ασφάλειας και φιλοξενίας.
