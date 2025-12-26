Γαύδος: Διάσωση 361 αλλοδαπών από το Λιμενικό
Στην επιχείρηση συμμετείχε και αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.
Στη διάσωση περίπου 361 αλλοδαπών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, προχώρησαν οι ελληνικές Αρχές.
Το περιστατικό συνέβη σε απόσταση 35 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.
Συμμετοχή της FRONTEX στην επιχείρηση
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή στο σημείο του συμβάντος βρέθηκε πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι αλλοδαποί μεταφέρονται από το φορτηγό πλοίο Σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Παλαιοχώρας.
Λίγες ώρες νωρίτερα, σε δεύτερο περιστατικό, άλλοι 30 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από σκάφος της FRONTEX σε απόσταση 25 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο ίδιο λιμάνι.
