Κρήτη: Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης το Σάββατο – 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε λιμάνια
Συνολικά 209 μετανάστες μεταφέρθηκαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου με ασφάλεια σε λιμάνια - Συγκεκριμένα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Γαύδου
Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, όπου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), διασώθηκαν συνολικά 209 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους και αλιευτικό σκάφος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, απογευματινές ώρες σήμερα (27/12), 31 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου, σε απόσταση 41,8 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
47 μετανάστες διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX
Λίγη ώρα νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί άλλη επιχείρηση, κατά την οποία 47 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβο διασώθηκαν από σκάφος της FRONTEX, σε θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου.
Τέλος, τις πρωινές ώρες σήμερα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος, σε απόσταση 14 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, από δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με φορτηγό πλοίο σημαίας Δανίας στο λιμάνι της Γαύδου.
