Μεταναστευτικό: 260% αύξηση των ροών στο διάδρομο Λιβύης – Κρήτης
Η Κεντρική Μεσόγειος παρέμεινε ο πιο πολυσύχναστος μεταναστευτικός διάδρομος της ΕΕ, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Frontex για την περίοδο Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2025
Η χρονιά που φεύγει κλείνει με μείωση σχεδόν 30% στις αφίξεις που καταγράφηκαν στη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου. Παρ’ όλ’ αυτά, εξαιτίας της πίεσης που δέχεται η Κρήτη, παραμένει δεύτερος πιο δημοφιλής μεταναστευτικός δρόμος.
Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της FRONTEX, οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μειώθηκαν κατά 25% το 11μηνο του 2025, ξεπερνώντας συνολικά τις 166.900 αφίξεις.
Οπως αναφέρεται στα προκαταρκτικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η Κεντρική Μεσόγειος παρέμεινε ο πιο πολυσύχναστος μεταναστευτικός διάδρομος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, «υπεύθυνος» για σχεδόν το 40% του συνόλου των παράτυπων εισόδων τη φετινή χρονιά. Μάλιστα, καταγράφηκαν περισσότερες από 63.200 αφίξεις μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2025 – αριθμός που στην πραγματικότητα παραμένει αμετάβλητος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί πως η Λιβύη εξακολουθεί να είναι το κύριο σημείο αναχώρησης, σε ποσοστό 90% όλων των αφίξεων σε αυτή τη διαδρομή κι ακολουθούν η Τυνησία και η Αλγερία.
Η πίεση
Εξάλλου, τις τελευταίες ημέρες η μεταναστευτική πίεση που δέχεται η περιοχή είναι πολύ μεγάλη, με τις καραβιές να φτάνουν με απόσταση ακόμη και μερικών λεπτών. Είναι ενδεικτικό πως μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο κοντά στους 400 πρόσφυγες και μετανάστες.
Στο μεταξύ, η ασφυκτική κατάσταση που παρατηρήθηκε τα τελευταία 24ωρα στις προσωρινές δομές φιλοξενίας έκανε επιτακτική την εφαρμογή σχεδίου αποσυμφόρησης της Κρήτης από τους εκατοντάδες μετανάστες, οι οποίοι έφτασαν με το πρόσφατο αυτό μεταναστευτικό κύμα. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα οι φιλοξενούμενοι τις προηγούμενες ημέρες στις δομές της Αγυιάς και της Κιτρένωσης Ρεθύμνου ξεπέρασαν τους 1.100, αριθμός που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες και ξεκίνησαν τη μεταφορά τους σε δομές της ενδοχώρας.
Πάντως, η διαδρομή στη Μεσόγειο που κατέγραψε αύξηση το 2025 είναι αυτή της Δυτικής Μεσογείου, όπου οι παράτυπες διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 15%. Η Αλγερία παρέμεινε ο κεντρικός κινητήριος μοχλός της μετανάστευσης, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 70% των αφίξεων. Οι Αλγερινοί και οι Σομαλοί ήταν οι κύριες εθνικότητες που καταγράφηκαν χρησιμοποιώντας αυτόν τον διάδρομο. Αντίθετα τις μεγαλύτερες μειώσεις είχαν οι διαδρομές της Δυτικής Αφρικής (-60%) και των Δυτικών Βαλκανίων (-43%).
Ωστόσο, παρά τη συνολική μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στα νερά της Μεσογείου ήταν πολλές. Οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης κάνουν λόγο για περισσότερους από 1.700 ανθρώπους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη Μεσόγειο μέχρι στιγμής φέτος.
