Προς το παρόν, η Γερμανία δεν χρειάζεται να δεχτεί αιτούντες άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα. Το Βερολίνο θα «επωφεληθεί σημαντικά» από τη μεταρρύθμιση της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ στην εφημερίδα FAZ.

Το δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα: «Η Γερμανία δεν χρειάζεται να δείξει αλληλεγγύη προς την Ιταλία και την Ελλάδα στο άμεσο μέλλον, παρόλο που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση. Αυτό προκύπτει από την πρώτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άσυλο και τη μετανάστευση, η οποία ορίζει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της ΕΕ για το άσυλο.

Η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026. Η Κομισιόν πιστοποιεί στη Γερμανία ότι η ίδια υπόκειται σε «κίνδυνο μεταναστευτικής πίεσης». Επιπλέον, σημειώνει ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα αλληλεγγύης προς ένα άλλο κράτος, «εάν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει συστημικές ελλείψεις σε αυτό το κράτος-μέλος όσον αφορά τους νέους κανονισμούς όσον αφορά την αρμοδιότητα».

H Ελλάδα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής

Και το άρθρο συνεχίζει: «Πρόκειται για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ στην εφημερίδα FAZ. Είναι «προφανές ότι η Γερμανία είχε ήδη αναλάβει μεγάλο μέρος αυτής της αλληλεγγύης πριν από την έναρξη ισχύος του συμφώνου».

Η μεταρρύθμιση θα της αποφέρει «σημαντικά οφέλη». Συγκεκριμένα, στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη ότι ένα κράτος όπως η Γερμανία μπορεί να αντισταθμίσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο, για τους οποίους θα ήταν υπεύθυνο ένα άλλο κράτος, αναλαμβάνοντας νέες υποχρεώσεις. Αυτό αφορά τόσο την Ιταλία, η οποία από τα τέλη του 2022 δεν αναλαμβάνει πλέον τις λεγόμενες υποθέσεις Δουβλίνου, όσο και την Ελλάδα, η οποία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, συνολικά τέσσερις χώρες βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση, μεταξύ των οποίων είναι η Ισπανία και η Κύπρος. Δώδεκα ακόμη κράτη διατρέχουν παρόμοιο «κίνδυνο», μεταξύ των οποίων, εκτός από τη Γερμανία, είναι η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο».

Ο κόσμος χρειάζεται ένα ανεξάρτητο BBC

H Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στις ηχηρές παραιτήσεις των ιθυνόντων του BBC εξαιτίας ενός λάθος κοψίματος λόγου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που τον παρουσίαζε σαν να προέτρεπε τους οπαδούς του να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο. Εναντίον του βρετανικού σταθμού καταφέρθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ και η γερμανική εφημερίδα σχολιάζει: «Όπως συμβαίνει συχνά όταν εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, η υπόθεση με το BBC είναι σχεδόν αδύνατο να ξεπεραστεί σε παραλογισμό.

Το μοντάζ στο ντοκιμαντέρ ήταν τσαπατσούλικο, ένα τεχνικό λάθος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί, αν μη τι άλλο επειδή δίνει τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπερασπιστή της αλήθειας, παρά το γεγονός ότι η αλήθεια του είναι συνήθως ένα ψέμα. Ωστόσο, μόνο κάποιος που δεν έχει δει το ντοκιμαντέρ μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μεροληπτικό. Και μόνο κάποιος που πιστεύει σοβαρά ότι η προκλητική ομιλία του Τραμπ δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση του όχλου στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ όχι μόνο απειλεί το BBC με αγωγή δισεκατομμυρίων αλλά γιορτάζει δημόσια τις παραιτήσεις, ενώ η συνήθως αναξιόπιστη εκπρόσωπός του κάλεσε τους Βρετανούς να σταματήσουν να παρακολουθούν το BBC και να προτιμήσουν το GB News. Πρόκειται για ένα εξωφρενικό γεγονός, όχι μόνο επειδή μια τέτοια παρέμβαση από το εξωτερικό είναι απαράδεκτη.

Το GB News είναι ένα δεξιό κανάλι, του οποίου το πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιογραφία και το οποίο απασχολεί τον υψηλά αμειβόμενο παρουσιαστή Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος έχει μάλιστα τη δική του εκπομπή. Έναν εν ενεργεία πολιτικό, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις και θέλει να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές. Αυτός είναι ο χώρος των μέσων ενημέρωσης στον οποίο πρέπει να επιβιώσει το BBC».

Της Μαρίας Ρηγούτσου