Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Μεταναστευτικό: Καμία αλληλεγγύη Γερμανίας προς Ελλάδα
Deutsche Welle 12 Νοεμβρίου 2025 | 14:24

Μεταναστευτικό: Καμία αλληλεγγύη Γερμανίας προς Ελλάδα

Ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ δηλώνει στην FAZ πως η Γερμανία θα βγει κερδισμένη στο μεταναστευτικό - Ακόμη, ένα σχόλιο της SZ για το BBC

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Προς το παρόν, η Γερμανία δεν χρειάζεται να δεχτεί αιτούντες άσυλο από την Ιταλία και την Ελλάδα. Το Βερολίνο θα «επωφεληθεί σημαντικά» από τη μεταρρύθμιση της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ στην εφημερίδα FAZ.

Το δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα: «Η Γερμανία δεν χρειάζεται να δείξει αλληλεγγύη προς την Ιταλία και την Ελλάδα στο άμεσο μέλλον, παρόλο που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση. Αυτό προκύπτει από την πρώτη ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άσυλο και τη μετανάστευση, η οποία ορίζει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση της ΕΕ για το άσυλο.

Η μεταρρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026. Η Κομισιόν πιστοποιεί στη Γερμανία ότι η ίδια υπόκειται σε «κίνδυνο μεταναστευτικής πίεσης». Επιπλέον, σημειώνει ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν μέτρα αλληλεγγύης προς ένα άλλο κράτος, «εάν η Επιτροπή έχει διαπιστώσει συστημικές ελλείψεις σε αυτό το κράτος-μέλος όσον αφορά τους νέους κανονισμούς όσον αφορά την αρμοδιότητα».

εικόνα που δείχνει παρατημένη βάρκα προσφύγων στις ακτές της Λέσβου

Παρατημένη βάρκα προσφύγων στις ακτές της Λέσβου

H Ελλάδα δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής

Και το άρθρο συνεχίζει: «Πρόκειται για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης, δήλωσε ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ στην εφημερίδα FAZ. Είναι «προφανές ότι η Γερμανία είχε ήδη αναλάβει μεγάλο μέρος αυτής της αλληλεγγύης πριν από την έναρξη ισχύος του συμφώνου».

Η μεταρρύθμιση θα της αποφέρει «σημαντικά οφέλη». Συγκεκριμένα, στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη ότι ένα κράτος όπως η Γερμανία μπορεί να αντισταθμίσει τον αριθμό των αιτούντων άσυλο, για τους οποίους θα ήταν υπεύθυνο ένα άλλο κράτος, αναλαμβάνοντας νέες υποχρεώσεις. Αυτό αφορά τόσο την Ιταλία, η οποία από τα τέλη του 2022 δεν αναλαμβάνει πλέον τις λεγόμενες υποθέσεις Δουβλίνου, όσο και την Ελλάδα, η οποία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, συνολικά τέσσερις χώρες βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση, μεταξύ των οποίων είναι η Ισπανία και η Κύπρος. Δώδεκα ακόμη κράτη διατρέχουν παρόμοιο «κίνδυνο», μεταξύ των οποίων, εκτός από τη Γερμανία, είναι η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες και το Βέλγιο».

φωτογραφία που δείχνει τα κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο

Τα κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο

Ο κόσμος χρειάζεται ένα ανεξάρτητο BBC

H Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στις ηχηρές παραιτήσεις των ιθυνόντων του BBC εξαιτίας ενός λάθος κοψίματος λόγου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που τον παρουσίαζε σαν να προέτρεπε τους οπαδούς του να εισβάλλουν στο Καπιτώλιο. Εναντίον του βρετανικού σταθμού καταφέρθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος Τραμπ και η γερμανική εφημερίδα σχολιάζει: «Όπως συμβαίνει συχνά όταν εμπλέκεται ο Ντόναλντ Τραμπ, η υπόθεση με το BBC είναι σχεδόν αδύνατο να ξεπεραστεί σε παραλογισμό.

Το μοντάζ στο ντοκιμαντέρ ήταν τσαπατσούλικο, ένα τεχνικό λάθος που δεν έπρεπε να είχε συμβεί, αν μη τι άλλο επειδή δίνει τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό του ως υπερασπιστή της αλήθειας, παρά το γεγονός ότι η αλήθεια του είναι συνήθως ένα ψέμα. Ωστόσο, μόνο κάποιος που δεν έχει δει το ντοκιμαντέρ μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μεροληπτικό. Και μόνο κάποιος που πιστεύει σοβαρά ότι η προκλητική ομιλία του Τραμπ δεν είχε καμία σχέση με την επίθεση του όχλου στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ όχι μόνο απειλεί το BBC με αγωγή δισεκατομμυρίων αλλά γιορτάζει δημόσια τις παραιτήσεις, ενώ η συνήθως αναξιόπιστη εκπρόσωπός του κάλεσε τους Βρετανούς να σταματήσουν να παρακολουθούν το BBC και να προτιμήσουν το GB News. Πρόκειται για ένα εξωφρενικό γεγονός, όχι μόνο επειδή μια τέτοια παρέμβαση από το εξωτερικό είναι απαράδεκτη.

Το GB News είναι ένα δεξιό κανάλι, του οποίου το πρόγραμμα δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιογραφία και το οποίο απασχολεί τον υψηλά αμειβόμενο παρουσιαστή Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος έχει μάλιστα τη δική του εκπομπή. Έναν εν ενεργεία πολιτικό, ο οποίος προηγείται στις δημοσκοπήσεις και θέλει να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός στις επόμενες εκλογές. Αυτός είναι ο χώρος των μέσων ενημέρωσης στον οποίο πρέπει να επιβιώσει το BBC».

Της Μαρίας Ρηγούτσου

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Μητσοτάκης: Επικαιροποίηση παραμέτρων για να έρθουν νέοι επενδυτές για το GSI

Economy
UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

UBS: Η Ελλάδα παραμένει «υποτιμημένη»

inWellness
inTown
Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία
Deutsche Welle 30.10.25

Ανησυχία και εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις για τη γρίπη των πτηνών στη Γερμανία

Η γρίπη των πτηνών εξαπλώνεται στη Γερμανία. Τρία κρατίδια προχώρησαν στη λήψη έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της. Πιθανή αύξηση τιμών σε αυγά και πουλερικά ενόψει γιορτών.

Σύνταξη
Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει
Deutsche Welle 28.10.25

Ο φασισμός είναι γελοίος, αλλά σκοτώνει

«Πορεία προς τη Ρώμη και τα Περίχωρα» λέγεται το βιβλίο του Εμίλιο Λούσου που κυκλοφόρησε στα ελληνικά και περιγράφει την άνοδο του Μουσολίνι, με τη σκωπτική ματιά ενός πρωταγωνιστή της εποχής.

Σύνταξη
Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter
Deutsche Welle 28.10.25

Τουρκία: Πανηγυρισμοί για τα Eurofighter

Μετά τη χθεσινή συμφωνία Άγκυρας-Λονδίνου για την αγορά 20 νέων Eurofighter, η Τουρκία διαβλέπει προοπτική να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρωπαϊκό αμυντικό χώρο.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα
Deutsche Welle 27.10.25

Στεγαστικό: Ο δημιουργός των Greekonomics αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα

Η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι η ανακούφιση των ενοικιαστών αποτελεί προτεραιότητα και ότι το στεγαστικό είναι σύμφυτο με μία οικονομία που αναπτύσσεται γοργά. Είναι όμως έτσι; Ρεπορτάζ της DW

Σύνταξη
Γεωργία: Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη
Σε εξέλιξη οι έρευνες 12.11.25

Εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του τουρκικού μεταγωγικού C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στις επιχειρήσεις έρευνας στη Γεωργία συμμετέχει και ομάδα 46 δισωστών που έχουν σταλεί από την Τουρκία

Σύνταξη
Το θέατρο πιο κοντά
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Το θέατρο πιο κοντά

Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τουρκία: Η αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου – Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»
Κόσμος 12.11.25

Η τουρκική αντιπολίτευση απορρίπτει το κατηγορητήριο σε βάρος του Ιμάμογλου - Το χαρακτηρίζει «προπαγάνδα»

Η αντιπολίτευση στην Τουρκία απέρριψε ως «πολιτική προπαγάνδα» το αίτημα της εισαγγελίας για ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών εις βάρος του Εκρέμ Ιμάμογλου

Σύνταξη
Τέλλος Άγρας: Ο κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων
Οξυδερκής και διορατικός 12.11.25

Τέλλος Άγρας: Ne varietur

Ο Τέλλος Άγρας διαβάζεται άνετα, όχι μόνον ως ποιητής μα και ως κριτικός

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία
Σώμα, άνδρας, Ευρώπη 12.11.25

Booker 2025: Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ για το Flesh — Ήθελα να γράψω μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία

Ο Ντέιβιντ Σόλοϊ, ο συγγραφέας που είχε ξεχωρίσει με το All That Man Is, κερδίζει το Booker 2025 για το Flesh, ένα μυθιστόρημα που ξεκίνησε από ένα ακυρωμένο έργο και εξελίχθηκε σε «σύγχρονη ελληνική τραγωδία»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Χίος: Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο νοσοκομείο – «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»
Αντιδράσεις 12.11.25

Γιούχα σε Άδωνι Γεωργιάδη από εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χίου - «Πηγαίνετε μέσα να δείτε, μας διαλύσατε»

Κεντρικό αίτημα της διαδήλωσης των υγειονομικών έξω από το Σκυλίτσειο είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΕΣΥ που τελευταία δέχεται καθημερινά πλήγματα - Τα στοιχεία που παρέθεσε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Η «Ιθάκη» έφτασε στον Τσίπρα

Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου Ιθάκη πήρε στα χέρια του ο Αλέξης Τσίπρας. «Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην Ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης των γεγονότων […] Δεν είναι rebranding, είναι reload. Ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας» ανέφερε παρουσιάζοντας το βιβλίο.

Σύνταξη
Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου
Διπλωματία 12.11.25 Upd: 13:51

Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: Αποφασίσαμε τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του καλωδίου

Στις δηλώσεις τους Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης, μετά τη συνεδρίαση της Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου, έκαναν γνωστή την κοινή απόφαση «να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών παραμέτρων του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών».

Σύνταξη
Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)
Euroleague 12.11.25

Ο Καλάθης βάζει τρίποντο και… καρφώνει το βλέμμα στον Σπανούλη (vid)

Ο Νικ Καλάθης έφυγε από τη Μονακό χωρίς να έχει παίξει όσο θα ήθελε και στη νίκη της νέας του ομάδας, Παρτιζάν, επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη μίλησε με τα... μάτια στον πρώην προπονητή του!

Σύνταξη
Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια
Πολιτική Γραμματεία 12.11.25

Ανακοινώθηκε το Στεγαστικό Πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων – Πώς θα κατασκευαστούν πάνω από 10.000 σπίτια

Το Στεγαστικό Πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή νέων κατοικιών και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, συνολικού αριθμού 17.484 κατοικιών.

Σύνταξη
Καβούρι: Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή παραθαλάσσιου εστιατορίου (βίντεο)
Σοκ 12.11.25

Ισχυρή ριπή ανέμου σηκώνει στον αέρα ολόκληρη τη σκεπή εστιατορίου στο Καβούρι (βίντεο)

Τη στιγμή που οι σφοδροί άνεμοι χτύπησαν το εστιατόριο στο Καβούρι ξηλώνοντας όλη τη σκεπή, στο σημείο δεν υπήρχε πελάτης ή εργαζόμενος και έτσι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Σύνταξη
H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη
Planet Travel 12.11.25

H Αθήνα πρώτη στην Ευρώπη για διακοπές χωρίς αυτοκίνητο — Η πόλη που «νικά» Μόναχο, Λισαβόνα και Βιέννη

Η Αθήνα ανακηρύχθηκε η κορυφαία πόλη στην Ευρώπη για ταξίδι χωρίς αυτοκίνητο, με βαθμολογία 99,75/100. Πεζόδρομοι γύρω από την Ακρόπολη και γειτονιές που ενώνουν τα πάντα… με τα πόδια

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»
Διπλωματία 12.11.25

Μητσοτάκης – Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό να συντονίζουμε το έργο μας» – «Έχουμε άριστη συνεργασία με την Ελλάδα»

Τι συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τη συνάντησή τους στο Μαξίμου, στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας. 

Σύνταξη
Δημαρχεία: Συμβολικό κλείσιμο στις 19 Δεκεμβρίου – Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό
Κινητοποίηση 12.11.25

Συμβολικό κλείσιμο των δημαρχείων στις 19 Δεκεμβρίου - Αντιδρούν οι δήμαρχοι στον κρατικό προϋπολογισμό

Με πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και τη σύμφωνη γνώμη του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, τα δημαρχεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο