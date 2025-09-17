newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Ελλάδα 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:37

Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Στην επικαιρότητα επανέρχεται το μεταναστευτικό καθώς οι ροές από τη Λιβύη κλιμακώνονται ξανά, με σύμμαχο τον καιρό. Το ζήτημα των συνθηκών παραμονής μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ενώ το θέμα απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά μεταξύ τοπικών φορέων για τη λήψη αποφάσεων.

Στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς μπορεί να φιλοξενηθούν μέχρι 400 άνθρωποι αλλά η κατάσταση έχει ξεφύγει

Ο περιφερειάρχης Κρήτης έκανε γνωστό ότι υπήρξε συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής, όπως είχε αρχικά προταθεί, διευκρινίζοντας ότι στη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό «δεν συζητήθηκε το ενδεχόμενο μόνιμης δομής».

Παράλληλα, τόνισε πως οι μετανάστες που φτάνουν στο νησί «θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα και να μην παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα» έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλό του, το Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά που οι άνθρωποι διαβιούν σε άθλιες συνθήκες, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό του Λιμενικού και την Αστυνομία.

Κραυγή αγωνίας

Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι οι υφιστάμενοι χώροι παραμονής είναι ακατάλληλοι, ιδιαίτερα όταν φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Επισήμανε επίσης τις σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό φύλαξης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται να έχουμε χίλια άτομα και η φύλαξη να γίνεται από πέντε ή δέκα άτομα του Λιμενικού ή της Αστυνομίας».

Ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει επαρκώς μέχρι 300, το πολύ 400 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο αριθμός.

Η ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης για την προσωρινή κράτηση προσφύγων και μεταναστών τονίστηκε στη διάρκεια της σύσκεψης που έγινε στο Περιφερειακό Μέγαρο Χανίων, μεταξύ στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των τοπικών διοικήσεων των σωμάτων ασφαλείας.

Εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια από τους χειρισμούς της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων στο μεταναστευτικό, ενώ επισημάνθηκε πως ο χώρος της Αγυιάς έχει μετατραπεί από χώρος πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας σε μία άτυπη δομή παρατεταμένης κράτησης ανθρώπων.

Αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής σχολίασε πως η σύσκεψη γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα αρμόδιων φορέων, εννοώντας τα υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη, ενώ τόνισε πως «ο εκθεσιακός χώρος της Αγυιάς ότι είχε να δώσει, το έδωσε» και πρέπει να σταματήσει η χρήση του για τους σκοπούς της πρώτης φιλοξενίας μεταναστών.

Συμπλήρωσε πως «δεν πρόκειται να κλείσουμε τις πόρτες, όσο είναι σε εξέλιξη οι ροές μεταναστών», ωστόσο το υπουργείο πρέπει να φροντίσει να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη δομή που θα εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.

Για αποτυχία της απόφασης της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναφορικά με την αντιμετώπιση των προσφύγων και μεταναστών, έκανε λόγο ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

Η αυτοδιοίκηση διεμήνυσε ότι δεν είναι εκείνη που θα δώσει τη λύση και ετοιμάζει κοινή επιστολή προς τα υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία θα ζητά σαφή οδικό χάρτη και καθορισμό οργανωμένων δομών φιλοξενίας  στο νησί.

Ο εκπρόσωπος των υγειονομικών μονάδων που ασχολούνταν με την περίθαλψη των μεταναστών, Στέφανος Ντουκάκης, δήλωσε πως παρά την τυπική αποχώρηση των κλιμακίων από την Αγιά, ουσιαστικά οι κινητές μονάδες ήταν πάντα σε ετοιμότητα να συνδράμουν καθώς στον χώρο εξακολουθούν και παραμένουν άνθρωποι με νοσήματα, ενώ υπάρχουν και δύο εγκυμονούσες κοπέλες.

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία ανήκει ο χώρος του εκθεσιακού κέντρου στην Αγυιά, Στράτος Φλεμετάκης σημείωσε πως το κτίριο εξυπηρετεί μόνο σκοπούς φιλοξενίας εκθέσεων και δεν είναι πλέον εφικτό να παραταθεί η φιλοξενία άλλων ανθρώπων.

Καθημερινές οι εντάσεις

Το εκρηκτικό κλίμα στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς διατηρήθηκε για ένα ακόμη 24ωρο καθώς και οι ταραχές δεν έλειψαν και πάλι.

Οι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο ξεσηκώθηκαν εκ νέου σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Το βράδυ της Τρίτης σημειώθηκε ένταση την ώρα διανομής του φαγητού και χρειάστηκε η παρέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 8 απόψε, μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν στο λιμάνι της Σούδας από όπου με το πλοίο της γραμμής θα μεταφερθούν σε δομή της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στα λεωφορεία, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες που παραμένουν στο χώρο ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα.

Την Πέμπτη αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

Federal Reserve: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μ.β.

