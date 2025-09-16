Διαστάσεις λαμβάνει και πάλι το μεταναστευτικό με τις καραβιές μεταναστών και προσφύγων προς την Κρήτη να συνεχίζονται αδιάκοπα. Οι χώροι προσωρινής διαμονής ασφυκτιούν και οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων που καταφθάνουν από τη βόρεια Αφρική είναι επιεικώς άθλιες, με ευθύνη και της κυβέρνησης.

Το αδιαχώρητο στα κέντρα προσφύγων και μεταναστών – Αυξημένες οι ροές στην Κρήτη

Με τις ροές να κλιμακώνονται ξανά, έχοντας σύμμαχο τον καιρό, το μεταναστευτικό αναμένεται να είναι ψηλά στην ατζέντα του ΚΥΣΕΑ. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη (17/09) το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έκτακτη σύσκεψη στα Χανιά

Έκτακτη σύσκεψη για τη ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών και τη διαχείριση της πρώτης υποδοχής, πραγματοποιούν οι τοπικοί φορείς των Χανίων. Σύμφωνα με ενημέρωση του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Στελέχη από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή της Περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, που διαχειρίζονται επίσης τις ροές μεταναστών και προσφύγων, αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Συνθήκες εξαθλίωσης

Η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει εκτός ελέγχου. Οι προσωρινοί πρόχειροι χώροι φιλοξενίας σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο είναι ασφυκτικά γεμάτοι και έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες τόσο για τους πρόσφυγες – μετανάστες όσο και για τους εργαζόμενους εκεί. Λόγω των σκληρών μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση, οι άνθρωποι που φτάνουν στα νησιά θεωρούνται κρατούμενοι, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η μετακίνησή τους από την Κρήτη στην ενδοχώρα.

Μόνο στο πρώην Εκθεσιακό Κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά βρίσκονται πάνω από 1.200 άνθρωποι που διαβιούν σε άθλιες συνθήκες, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό του Λιμενικού και την Αστυνομία.

Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/09) όταν έφτασε λεωφορείο με 109 νέους μετανάστες που διασώθηκαν τη νύχτα ανοιχτά της Γαύδου σε δύο νέα περιστατικά. Από τους 936 μετανάστες που βρίσκονται στην Αγυιά κάποιοι αντέδρασαν αφού ο χώρος ήδη ασφυκτιά.

Ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει επαρκώς μέχρι 300, το πολύ 400 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν τριπλασιαστεί ο αριθμός.

Μέχρι το βράδυ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές, αναμένεται να φύγουν με το καράβι της γραμμής 166 μετανάστες με προορισμό την Μαλακάσα.

Δραματικές ώρες – Δεν έχει αποδώσει ο νόμος Πλεύρη

Υπό αυτές τις συνθήκες το αφήγημα της κυβέρνησης και του Θάνου Πλεύρη για την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών μέσω της απαγόρευσης αιτήσεων ασύλου πέφτει στο κενό.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το in, συνομιλώντας με γνώστες του θέματος, οι επαφές που έχουν γίνει στην Ανατολική Λιβύη, για το μεταναστευτικό, μέχρι στιγμής δεν δείχνουν να έχουν αποδώσει, αφού μόλις ο καιρός βελτιώθηκε οι ροές αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Τον Αύγουστο που είχε μελτέμια οι ροές όντως περιορίστηκαν ωστόσο μόλις έφτιαξε ο καιρός η κατάσταση επιδεινώθηκε και η «επιθετική μεταναστευτική πολιτική» της κυβέρνησης κατέρρευσε σαν τραπουλόχαρτο. Η τροπολογία Πλεύρη για το άσυλο δεν έδειξε να αναστέλλει τις ροές όπως ήλπιζε η κυβέρνηση και επιπλέον εξαιτίας της επίμαχης τροπολογίας «μπλόκαραν» οι δομές στις οποίες μεταφέρονται ως κρατούμενοι πλέον οι μετανάστες που βγαίνουν στην Κρήτη.

Κραυγή αγωνίας από την τοπική κοινωνία

Η τοπική κοινωνία της Κρήτης εκφράζει κραυγή αγωνίας και υπάρχουν φόβοι πως αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα υπάρξουν σοβαρές αντιδράσεις και ξεσηκωμός. Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, κληθείς να σχολιάσει (Cretalive.gr) την κατάσταση, δεν έκρυψε την απογοήτευση του, κάνοντας λόγο για «ανύπαρκτη μεταναστευτική πολιτική».

Ο ίδιος τόνισε ότι με το προηγούμενο καθεστώς, η διαδικασία απομάκρυνσης των μεταναστών από την Κρήτη ήταν πολύ άμεση, κάτι που τώρα δεν συμβαίνει επειδή ακριβώς με τα νέα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένες οι δομές στις οποίες πρέπει να μεταφέρονται.

Τη Δευτέρα (15/09) ανακοινώθηκε πως από τη δομή της Αγυιάς αποχώρησε ο Ερυθρός Σταυρός καθώς αδυνατεί πλέον να παράσχει βοήθεια υπό αυτές τις συνθήκες, ενώ ο Δήμος Χανίων ζητά την άμεση παρέμβαση εισαγγελέα.