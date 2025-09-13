Μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στα κέντρα μεταναστών στην Κρήτη και ιδιαίτερα στα Χανιά, την ώρα που η κυβέρνηση σκληραίνει περαιτέρω τη στάση της απέναντι στους αιτούντες άσυλο υιοθετώντας μια γραμμή που προκρίνει την ποινικοποίηση αντί της προστασίας των δικαιωμάτων.

Η κατάσταση είναι δραματική – 342 μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς σχεδόν έναν μήνα

Και ενώ το υπουργείο καθιερώνει τον όρο «παράνομη μετανάστευση» και ανοίγει τον δρόμο για βαριές ποινές φυλάκισης και διοικητικής κράτησης, η διακοπή της μεταφοράς των μεταναστών σε δομές έχει δημιουργήσει το αδιαχώρητο με τις ροές στην Κρήτη να είναι συνεχείς από την Παρασκευή.

Οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν τη διακίνηση απελπισμένων ανθρώπων από το λιμάνι του Τομπρούκ στη Λιβύη, προς την Κρήτη και κυρίως προς την Γαύδο, με πολλούς από αυτούς να υποφέρουν από προβλήματα υγείας που χρήζουν άμεσης και σωστής φροντίδας.

Ωστόσο, η κατάσταση στα κέντρα είναι δραματική: 342 μετανάστες βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς από τις 18/08, μεταξύ των οποίων διαβητικοί, μία έγκυος, ένας άνθρωπος με ψυχιατρικά προβλήματα, άλλοι με δερματολογικές ασθένειες. Παρ’ όλα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένοι σε έναν χώρο ακατάλληλο για πολυήμερη διαμονή. Σε αυτούς έρχονται να προστεθούν οι τέσσερις βάρκες με τους 224 μετανάστες που προσέγγισαν το νησί χθες.

Στο σοβαρό θέμα που έχει προκύψει παρεμβαίνει με ανακοίνωση – επιστολή του και το σωματείο εργαζομένων στο Λιμενικό, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες στους προσωρινούς χώρους φύλαξης μεταναστών».

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Χανίων

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ήδη από το πρωί της Πέμπτης ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας του νησιού ότι ο χώρος της Αγυιάς θεωρείται επισφαλής, αφού οι υγειονομικοί δηλώνουν, ότι «δεν μπορούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες» εκεί, ενώ και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που φρόντιζαν για τη διανομή του συσσιτίου τρεις φορές την ημέρα αποχώρησαν φοβούμενοι για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Ο πολυήμερος εγκλεισμός των ανθρώπων έχει φέρει και εκρήξεις θυμού, με τους λιμενικούς και τους αστυνομικούς να αγωνίζονται να διατηρήσουν την τάξη.

Ανάλογη είναι η εικόνα στο Ρέθυμνο. Στους 37 μετανάστες που φιλοξενούνταν εδώ και δέκα ημέρες στο παλιό Λιμεναρχείο Ρεθύμνου ήρθαν το βράδυ Παρασκευής να προστεθούν ακόμα 58, με αποτέλεσμα ο χώρος να είναι πια πλήρης. Οι μετανάστες σιτίζονται από τους Δήμους Αγ. Βασιλείου και Ρεθύμνου, ενώ η Αντιπεριφέρεια έχει τοποθετήσει χημικές τουαλέτες και έχει φροντίσει για αγορά στρωμάτων και απολυμάνσεις.

Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιόνη αναφερόμενη στο κόστος δήλωσε ότι από τις αρχές του καλοκαιριού έχουν δαπανηθεί 80.000 με 90.000 ευρώ, που δεν δικαιολογείται από τα συναρμόδια υπουργεία, αφού τέτοια κονδύλια αφορούν σε δήμους. Από την πλευρά του ο Δήμος Χανίων το διάστημα 16/06-08/09 έχει δαπανήσει 260.000 ευρώ για την σίτιση των ανθρώπων αυτών, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου μέχρι τις 15/6 έχει καταβάλει 500.000 ευρώ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει την αρωγή της πολιτείας.

Επιστολή λιμενικών: «Επικίνδυνες και απαράδεκτες συνθήκες»

«Αξιότιμοι κύριοι. Η κατάσταση στον προσωρινό χώρο φύλαξης μεταναστών στην Αγυιά Χανίων έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν υπηρεσίες που δεν ανήκουν στις αρμοδιότητές τους, σε συνθήκες επικίνδυνες, απάνθρωπες και εξευτελιστικές. Από την αρχή της έξαρσης των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη έχουμε παρέμβει και αναφερθεί ως Ένωση πολλές φορές για τις ελλείψεις, τις ανάγκες των υπηρεσιών μας και την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν εκτός των άλλων καθηκόντων τους και σε αυτό το μεγάλο βάρος που προστέθηκε με την έξαρση του μεταναστευτικού. Η αλήθεια είναι μία: έχουμε μετατραπεί σε τραπεζοκόμους, νοσηλευτές, ψυχολόγους και τραυματιοφορείς αντί να ασκούμε το καθήκον μας…

»Οι βάρδιες είναι υποστελεχωμένες, με τη μηνιαία ενίσχυση να έχει μειωθεί από δέκα (10) σε πέντε (5) άτομα, όταν χρειάζονται τουλάχιστον 30 στελέχη για την 24ωρη φύλαξη στην Αγυιά και στο Νοσοκομείο. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο φύλαξης του Παλαιού Λιμεναρχείου Ρεθύμνου όπου και εκεί το προσωπικό βρίσκεται στα όριά του. Ταυτόχρονα, οι φυλάξεις παρατείνονται για εβδομάδες ολόκληρες, με αποτέλεσμα τα στελέχη μας να καταρρέουν ψυχικά και σωματικά και να μας μεταφέρουν την αγωνία τους και τους φόβους τους με τους διαπληκτισμούς και τις εντάσεις που εξελίσσεται καθημερινά στον προσωρινό χώρο φύλαξης της Αγυιάς.

»Η αναλογία φύλαξης έχει φτάσει στο ένα στέλεχος ανά 100 κρατούμενους, κάτι που καθιστά προδιαγεγραμμένη την αποτυχία σε περίπτωση εξέγερσης ή μαζικής διαφυγής. Είναι ξεκάθαρο ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι αδύνατη οποιαδήποτε αντιμετώπιση. Και τότε, ποιος θα φέρει την ευθύνη; Τα στελέχη μας κινδυνεύουν να βρεθούν κατηγορούμενοι ποινικά και πειθαρχικά για κάτι που ήταν εξαρχής είναι αδύνατο να αποτραπεί. Οι κρατούμενοι συχνά προχωρούν σε απεργίες πείνας, μαζικές διαμαρτυρίες, διαπληκτισμούς και επιθέσεις μεταξύ τους, δημιουργώντας καθημερινά εκρηκτικές καταστάσεις που διαχειρίζονται οι συνάδελφοι χωρίς καμία προστασία και καμία εκπαίδευση για τέτοιες συνθήκες.

»Η διάταξη του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη προβλέπει ότι τα παρανόμως εισερχόμενα πρόσωπα (ΠΕΠ) θα θεωρούνται κρατούμενοι και θα μεταφέρονται υποχρεωτικά σε κλειστή δομή, καθώς και την παράδοση των κρατουμένων στην ΕΛ.ΑΣ. για την φύλαξη και μεταγωγή σε κλειστή δομή κάτι που ουδέποτε εφαρμόστηκε, με αποτέλεσμα το Λιμενικό Σώμα να έχει καταλήξει να φυλά διαρκώς κρατούμενους σε έναν χώρο που δεν είναι ούτε κατάλληλος ούτε θεσμοθετημένος για κράτηση. Δεν αντέχουμε άλλο να παίζουμε τις ζωές και τις καριέρες μας κορόνα – γράμματα. Δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύουν με προσχηματικές λύσεις και ψεύτικες υποσχέσεις.

»Η Αγυιά έχει γίνει παγίδα για τα στελέχη μας. Ζητάμε άμεσα και κατηγορηματικά:

»1. Να μας απαντήσει η Ηγεσία: σε περίπτωση μαζικής εξέγερσης και διαφυγής των κρατουμένων, πώς ακριβώς θα τους σταματήσουμε και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τα στελέχη που υπηρετούν εκεί.

»2. Να αποσαφηνιστεί αν οι ρόλοι που μας έχουν επιβληθεί (τραπεζοκόμοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, τραυματιοφορείς) είναι υποχρεώσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή αν έχουμε μετατραπεί αυθαίρετα σε ‘πολυεργαλεία’, χωρίς καμία θεσμική κάλυψη.

»3. Να ληφθούν άμεσα μέτρα ενίσχυσης προσωπικού με μηνιαίες αποσπάσεις και με ικανό αριθμό, καθώς και μέτρα ουσιαστικής προστασίας, προτού θρηνήσουμε θύματα.

»4. Να εφαρμοστεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την άμεση μεταφορά των κρατουμένων σε κλειστές δομές από την ΕΛ.ΑΣ. Να υπάρξει άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων στην διαχείριση της κρίσης.

»Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν θα δεχθούμε να γίνουμε οι αποδιοπομπαίοι τράγοι ενός προβλήματος που η Πολιτεία αρνείται να διαχειριστεί σοβαρά. Αν δεν δοθούν λύσεις τώρα, η επόμενη κρίση θα είναι μόνο θέμα χρόνου».